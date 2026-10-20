Nhiều nghị sỹ Australia bị đe dọa

Cảnh sát Liên bang Australia cho biết, trong năm 2025-2026 lực lượng này đã điều tra 1067 lời đe dọa đối với các nghị sỹ của nước này, tăng 100 vụ so với giai đoạn trước đó. Kể từ tháng 9/2025, Cảnh sát Liên bang Australia cũng đã buộc tội ít nhất 10 người vì những hành vi tội phạm nghiêm trọng trong đó có việc đe dọa bạo lực đối với các chính trị gia. Trong bối cảnh này, Cảnh sát Liên bang Australia đã phải tăng ngân sách thêm 150 triệu AUD để bảo vệ các nghị sỹ tại nhà riêng, nơi làm việc và tại các sự kiện có nguy cơ cao.

Hiện trường vụ đâm xe tấn công nghị sỹ Australia vào chiều 19/10/2026. Nguồn: ABC

Một cuộc khảo sát tiến hành năm 2025 cũng cho thấy 85% các nghị sỹ liên bang và nhân viên của họ từng đối mặt với hành vi bạo lực, đe dọa hoặc thiếu kiểm soát từ cử tri. Trong đó, một nửa số người tham gia khảo sát cho biết tình trạng này xảy hơn 1 lần trong 1 tháng.

Các quan chức liên bang và các bang của Australia đã thực hiện hàng chục vụ bắt giữ và khởi tố nhiều đối tượng, trong đó chủ yếu là nam giới vì có những hành vi nhắm vào các chính trị gia thuộc mọi khuynh hướng chính trị. Những nỗ lực này nhằm bảo vệ các chính trị gia trước các nhóm người tin vào thuyết âm mưu, những kẻ cực đoan cánh hữu hoặc cánh tả, các cá nhân hành động vì động cơ tôn giáo, những người mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần, cũng như những cá nhân vướng vào các vụ việc tại tòa án gia đình nhưng lại đổ lỗi cho các nghị sĩ.

Nguy cơ bạo lực vì động cơ chính trị đang gia tăng tại Australia. Năm ngoái, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Australia, ông Mike Burgess cũng đã cảnh báo rằng nguy cơ bạo lực vì động cơ chính trị tại nước này đang ở mức “báo động đỏ”. Trước thực tế này, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng nhiều lần kêu gọi các nghị sỹ và các cơ quan truyền thông hãy “hạ nhiệt” tình hình.