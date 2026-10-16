Australia điều chỉnh cách tiếp cận công nghệ trong trường học

Nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Australia đang xem xét lại vai trò của công nghệ trong trường học trước những lo ngại về tình trạng xao nhãng, suy giảm khả năng tập trung và những tác động của việc sử dụng thiết bị kỹ thuật số quá mức đối với kết quả học tập.

Ảnh minh họa: AAP

Hạn chế học sinh sử dụng máy tính ở trường

Đầu tuần này, bang Tây Australia vừa ra thông báo cho biết, bắt đầu từ năm học 2027, bang này sẽ triển khai thí điểm việc hạn chế sử dụng thiết bị điện tử tại 10 trường tiểu học của bang với các học sinh nhỏ tuổi nhất từ lớp mẫu giáo cho đến lớp hai. Trong 6 tháng thử nghiệm, học sinh sẽ được hạn chế việc sử dụng màn hình trong những hoạt động không cần thiết như tập viết chữ hay làm các bài tập toán đơn giản. Học sinh sẽ được khuyến khích sử dụng sách, các tài liệu phục vụ cho việc tập viết và các tài liệu phục vụ cho các hoạt động trên lớp thay vì tổ chức các hoạt động này trên máy tính. Để thúc đẩy các trường gia tăng hoạt động và giảm bớt thời gian học sinh sử dụng máy tính, chính quyền bang Tây Australia cũng sẽ cung cấp cho mỗi trường khoản kinh phí trị giá 50.000 AUD để mua học liệu.

Trước đó, vào tháng 9/2026, chính quyền bang New South Wales của Australia cũng đã thông báo về quy định hạn chế thời gian sử dụng máy tính đối với các học sinh ở bang này bắt đầu từ năm học 2027. Theo đó, các trường học sẽ không cho trẻ em sử dụng máy tính cá nhân tại trường mẫu giáo. Đối với trẻ từ mẫu giáo đến lớp 2 thì được sử dụng máy tính tối đa 15 phút mỗi ngày. Với các em lớp 3 và lớp 4, thời gian tối đa là 30 phút/ngày. Với học sinh lớp 5 và 6, thời gian tối đa là 45 phút/ngày. Với học sinh trung học từ lớp 7 đến lớp 10, thời gian sử dụng máy tính tối đa là 1/ 4 thời gian học môn học đó trong 1 tuần và thời gian sử dụng máy tính tối đa ở học sinh lớp 11 và 12 là một nửa thời gian học môn học đó trong tuần.

Không chỉ vậy, Bộ Giáo dục bang New South Wales còn khuyến khích các gia đình giới hạn thời gian sử dụng các thiết bị điện tử, trong đó có việc sử dụng máy tính ở nhà để làm bài tập và giải trí. Bang New South Wales cũng không cho phép giáo viên giao bài tập về nhà đối với học sinh dưới lớp 5 mà ở trong các bài tập đó các em phải sử dụng thiết bị kỹ thuật số để làm bài.

Ngoài bang Tây Australia và bang New South Wales, bang Victoria là dịa phương đầu tiên ở Australia quyết định sẽ hạn chế thời gian học sinh sử dụng máy tính bắt đầu từ năm học 2027. Theo quy định của bang Victoria, học sinh từ lớp tiền tiểu học cho tới lớp 2 sẽ được hạn chế tối đa thời gian sử dụng màn hình trong lúc học, thay vào đó, tại trường học, các em sẽ tham gia các hoạt động giao tiếp trực tiếp và sử dụng học liệu trong quá trình học. Với học sinh từ lớp 3 đến lớp 6, thời gian sử dụng máy tính tối đa trên lớp học là 90 phút mỗi ngày và các trường học sẽ cung cấp máy tính để học sinh sử dụng tại trường mà không cần phải tự mua máy tính. Với học sinh trung học, thời gian sử dụng máy tính trong lớp học tối đa là 2 giờ/ngày và giáo viên sẽ tổ chức các hoạt động học tập không sử dụng máy tính cho học sinh. Ở trường trung học, máy tính chỉ được sử dụng cho từng hoạt động cụ thể chứ không được coi là công cụ giảng dạy mặc định.

Giảm thời gian sử dụng máy tính để nâng cao chất lượng học tập

Quyết định hạn chế thời gian học sinh sử dụng máy tính được đưa ra sau nhiều nghiên cứu cho thấy, việc sử dụng màn hình trong thời gian dài gây ra những tác động tiêu cực tới sức khỏe và khả năng học tập của các em. Các nghiên cứu của OECD và kết quả Nghiên cứu dài hạn về trẻ em Australia cho thấy các bằng chứng rõ ràng về việc sử dụng thiết bị có màn hình như máy tính cá nhân hoặc máy tính bảng có liên quan đến tình trạng ngủ kém, giảm hoạt động thể chất và gây ra các vấn đề về cảm xúc xã hội ở trẻ em.

Trước khi đưa ra quyết định, bang New South Wales cũng tiến hành nghiên cứu độc lập và cho thấy hơn một nửa học sinh bị xao nhãng bởi màn hình trong giờ học. Đồng thời chỉ có 45% phụ huynh học sinh trung học và 32% phụ huynh học sinh tiểu học cho rằng việc sử dụng máy tính trong lớp học mang lại nhiều lợi ích hơn là những bất cập.

Những lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực từ việc sử dụng máy tính quá nhiều trong trường học không chỉ được định lượng bằng đánh giá cảm tính của giáo viên, cha mẹ và từ các em học sinh mà được thể hiện rất rõ thông qua kết quả học tập của các em đang bị sa sút nghiêm trọng, đặc biệt trong các kỹ năng cơ bản như đọc viết và tính toán. Kết quả Chương trình Đánh giá học sinh quốc tế do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) vừa công bố cho thấy, tỷ lệ học sinh Australia dành hơn 2 giờ/ngày sử dụng thiết bị kỹ thuật số cho việc học cao gần gấp đôi so với mức trung bình của OECD, trong khi đó, kết quả học tập của học sinh Australia lại đang có chiều hướng sụt giảm, đặc biệt là ở kỹ năng đọc và viết của học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 15.

Kết quả này là hồi chuông cảnh tỉnh khiến chính quyền nhiều địa phương tại Australia phải đưa ra quyết định nhằm cải thiện chất lượng giáo dục và góp phần củng cố sức khỏe cho các em nhỏ.

Quyết định hạn chế sử dụng máy tính ở trường học cũng được thôi thúc bằng thành công của việc cấm sử dụng điện thoại trong trường học. Các biện pháp này góp phần cải thiện khả năng tập trung của học sinh và gia tăng tương tác và xây dựng mối quan hệ giữa các học sinh trong trường học.

Giảm sử dụng chứ không cấm sử dụng máy tính trong trường học

Hiện nay cả ba bang Victoria, New South Wales và Tây Australia đều không cấm hoàn toàn việc sử dụng máy tính trong trường học mà chỉ hạn chế thời gian sử dụng máy tính bởi sử dụng máy tính và các công cụ trên các nền tảng số là những kỹ năng rất quan trọng giúp học sinh có năng lực phục vụ cho quá trình học tập, phát triển bản thân và bước vào thị trường lao động. Trên thực tế, tại ba bang này vẫn cho phép sinh viên sử dụng máy tính trong trường học tuy vậy máy tính chỉ được sử dụng để phục vụ mục đích giáo dục đồng thời cả giáo viên và học sinh đều phải tuân thủ các quy định về sử dụng máy tính trong trường học.

Cụ thể, quy định sử dụng máy tính của bang Victoria nói rõ trường học phải xây dựng chương trình học tập để giúp học sinh học các kỹ năng sử dụng máy tính an toàn, có đạo đức và phù hợp với chương trình học. Trong đó, chương trình học được chia thành 3 cấp độ. Trong đó cấp độ đầu tiên là dạy học sinh những kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản, các biện pháp đảm bảo an ninh mạng cơ bản cùng một số công cụ thông dụng. Ở cấp độ 2, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh phát triển các kỹ năng độc lập, sử dụng máy tính và truy cập mạng có trách nhiệm. Ở cấp độ ba, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh trở thành người sử dụng tự tin và có tư duy phản biện.

Bang New South Wales cũng ban hành chính sách sử dụng máy tính trong trường học trong khi bang Tây Australia còn yêu cầu học sinh phải ký thỏa thuận sử dụng máy tính đúng mục đích và quy định.

Những quy định này cho thấy rõ việc hạn chế sử dụng máy tính ở trường học là biện pháp nhằm gia tăng giao tiếp trực tiếp, nâng cao chất lượng học tập và cải thiện sức khỏe tinh thần cho học sinh. Ba bang này cũng như các bang khác tại Australia không cấm triệt để việc sử dụng máy tính trong trường học và cho phép sử dụng máy tính có kiểm soát, đúng mục đích và đúng quy định.