Australia thử nghiệm năng lực tác chiến không người lái dưới biển

Trong thông báo đưa ra ngày 19/10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles công bố việc nước này phát triển và tích hợp các loại thiết bị chuyên dụng (payload) vào các phương tiện không người lái dưới mặt nước như Ghost Shark, Speartooth và thiết bị BlueBottle. Các thiết bị này sẽ được đưa vào sử dụng trong cuộc tập trận Bước tiến lớn ở Thái Bình Dương - trong khuôn khổ Trụ cột II của Thỏa thuận AUKUS diễn ra tại San Diego, Mỹ, trong tuần này.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles. Ảnh: AP

Thiết bị này được thiết kế dạng mô-đun nên có thể dễ dàng tích hợp vào nhiều loại thiết bị chuyên dụng khác tùy thuộc vào yêu cầu của từng nhiệm vụ như vận chuyển từ xa các nguồn cung ứng, triển khai thủy lôi hoặc các phương tiện bay không người lái.

Những công nghệ này đáp ứng trực tiếp các yêu cầu nhiệm vụ của Hải quân Australia, đồng thời góp phần tăng cường năng lực tác chiến dưới nước, các hoạt động dưới đáy biển, khả năng ngăn chặn đối phương tiếp cận vùng biển và bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu dưới mặt biển. Australia đã phối hợp cùng các đối tác AUKUS tiến hành thử nghiệm nhiều thiết bị chuyên dụng trong suốt 3 năm qua trong các kỳ tập trận Bước tiến lớn ở Thái Bình Dương.

Chính phủ Australia đang đầu tư 5,8 tỷ AUD vào Chiến lược Quốc phòng Quốc gia và Chương trình đầu tư tích hợp trong 1 thập kỷ tới để phát triển năng lực tác chiến tự hành dưới nước và các thiết bị không người lái. Trong đó 1,7 tỷ AUD sẽ được chi cho việc mua sắm đội tàu Ghost Shark do Australia thiết kế và chế tạo để trang bị cho hải quân nước này.