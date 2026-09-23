Australia bắt giữ người đàn ông bị cáo buộc tuyên truyền cho ISIS

Sáng 23/9, lực lượng chống khủng bố tại bang Victoria, Australia, đã bắt giữ một người đàn ông 65 tuổi với cáo buộc là thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS) và tham gia hoạt động tuyên truyền trực tuyến cho tổ chức này.

Cảnh sát Australia vừa bắt giữ người đàn ông bị cáo buộc tuyên truyền cho ISIS. Ảnh: Canberra Times

Cảnh sát Australia cho biết người đàn ông này đã gửi khoảng 10.000 tệp chứa nội dung cực đoan bạo lực, bao gồm video, hình ảnh, tệp âm thanh, tài liệu và tin nhắn liên quan đến các vụ hành quyết, tra tấn, cũng như nội dung tuyên truyền của ISIS trong khoảng thời gian từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2020. Những tài liệu này không chỉ chứa hình ảnh bạo lực mà còn có nội dung nhằm cực đoan hóa người tiếp nhận.

Theo cáo buộc của cảnh sát, người đàn ông này còn chia sẻ các tài liệu hướng dẫn cách lên kế hoạch và thực hiện các vụ tấn công gây thương vong lớn, trong đó có thông tin về cách né tránh sự phát hiện của các cơ quan thực thi pháp luật.

Trong bối cảnh ISIS và các tổ chức cực đoan tận dụng các nền tảng trực tuyến để phát tán nội dung tuyên truyền và tuyển mộ người ủng hộ, cảnh sát Australia đánh giá hoạt động phát tán số lượng lớn tài liệu cực đoan có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng.

Tại Australia, sự lan truyền tư tưởng cực đoan trên mạng được giới chức coi là một trong những nguy cơ có thể thúc đẩy các hành vi bạo lực cực đoan, thậm chí khủng bố. Vì vậy, chính quyền nước này đang tăng cường các biện pháp ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, cực đoan hóa và tuyển mộ trực tuyến nhằm giảm nguy cơ xảy ra các vụ bạo lực và bảo đảm an toàn cho cộng đồng.