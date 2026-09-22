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Australia cùng nhiều nước ký tuyên bố kêu gọi lập cơ chế kiểm soát AI

Thứ Ba, 14:28, 22/09/2026
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VOV.VN - Trong lúc tham gia khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ, Thủ tướng Australia vừa cùng 21 nhà lãnh đạo trên thế giới ký tuyên bố chung kêu gọi thiết lập cơ chế để con người nắm vai trò kiểm soát trong quá trình phát triển của AI.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã cùng với Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và lãnh đạo nhiều quốc gia khác ký tuyên bố chung kêu gọi công ty AI và chính phủ các nước thiết lập bộ tiêu chuẩn chung về sự an toàn và tính minh bạch trong quá trình phát triển AI đồng thời đề nghị Liên hợp quốc xem xét thành lập một tổ chức quốc tế để đảm bảo sự an toàn trong quá trình phát triển AI.

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Trí tuệ nhân tạo. Đồ họa: FCW.

Thủ tướng Australia Albanese khẳng định: “Chúng ta biết rằng, trí tuệ nhân tạo đang tác động lớn đến cách chúng ta sinh sống, làm việc vì thế mà chúng ta cần đảm bảo rằng con người nằm ở vị trí trung tâm trong quá trình này và nắm quyền kiểm soát”.

Tuyên bố chung được các nước đưa ra trong bối cảnh trong cộng đồng quốc tế, bao gồm cả lãnh đạo các công ty phát triển AI hàng đầu thế giới ngày càng xuất hiện nhiều ý kiến lo ngại về khả năng các mô hình AI tiên phong có thể thoát khỏi môi trường kiểm soát và hoạt động ngoài tầm kiểm soát của con người.

Trước đó, nhiều chuyên gia hàng đầu trong ngành AI lần lượt từ bỏ công việc và lên tiếng cảnh báo về những rủi ro trong khi nhiều nhà lãnh đạo thế giới nhấn mạnh rằng "giới công nghiệp, chính phủ và xã hội cần phải hành động ngay lập tức".

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng đã kêu gọi Mỹ và Trung Quốc hợp tác trong việc phát triển AI để đảm bảo quá trình này diễn ra an toàn và phục vụ lợi ích con người.

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Mỹ đề xuất cơ chế cảnh báo sự cố AI với Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ đề xuất thiết lập cơ chế để cùng Trung Quốc thông báo cho nhau về những sự cố trí tuệ nhân tạo (AI) có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 24/9 tới.

Việt Nga/VOV-Australia
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