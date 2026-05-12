  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Australia cách ly 42 ngày với những người trở về từ ổ dịch Hanta

Thứ Ba, 10:59, 12/05/2026
VOV.VN - Sáng 12/5 (theo giờ Australia), 4 công dân và 1 thường trú nhân của nước này, cùng một công dân New Zealand đã được đến Hà Lan để chuẩn bị cho chuyến trở về Australia trong những ngày tới. Những người này khi trở về Australia sẽ được cách ly 42 ngày.

Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler cho biết, sau khi được đưa đến Hà Lan vào sáng nay, theo kế hoạch, những người này được cách ly trong 2 ngày lưu trú tại đây trong lúc chờ sắp xếp chuyến bay để đưa họ trở lại Australia. Theo Bộ trưởng Mark Butler, khi trở về Australia, những người này sẽ được cách ly trong 42 ngày, trong đó 3 tuần cách ly đầu tiên sẽ được thực hiện tại cơ sở cách ly nằm bên cạnh căn cứ không quân của Australia ở gần thành phố Perth.

Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler. Ảnh: Alex Ellinghausen

“Như tôi đã đề cập, sau 3 tuần cách ly đầu tiên, Australia sẽ tiếp tục cập nhật hướng dẫn của chuyên gia y tế về quy trình cách ly với những ngày còn lại trong tổng số 42 ngày cách ly như khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới đối với giai đoạn ủ bệnh của virus này”, Bộ trưởng Mark Butler nói.

Trước đó, Australia từng lên kế hoạch đưa máy bay đến Quần đảo Canary của Tây Ban Nha để đón công dân về nước. Tuy vậy, nước này gặp khó khăn trong việc tìm được phi hành đoàn tham gia chuyến bay và đồng ý cùng cách ly 42 ngày với những người trở về từ ổ dịch virus Hanta trên tàu MV Hondius nên không thể cử máy bay đến quần đảo Canary. Vì vấn đề này mà các công dân của Australia đã được đưa đến Hà Lan trong lúc chờ nước này thu xếp chuyến bay để đưa họ về nước.

Hiện tại 5 người dân Australia có sức khỏe tốt, không có triệu chứng của virus Hanta và được đánh giá là không gây rủi ro cho cộng đồng. Cho tới nay, sau khi dịch Hanta được công bố cách đây hơn 1 tuần, đã có 3 người thiệt mạng và 7 người khác được xác định nhiễm bệnh.

Việt Nga/VOV-Australia
Virus Hanta: WHO khuyến nghị toàn bộ hành khách cách ly 42 ngày
Virus Hanta: WHO khuyến nghị toàn bộ hành khách cách ly 42 ngày

VOV.VN - Hoạt động sơ tán hành khách khỏi tàu du lịch MV Hondius - nơi xảy ra đợt bùng phát virus Hanta gây chết người - đang được tiến hành khẩn trưng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị toàn bộ hành khách cách ly 42 ngày, đồng thời khẳng định virus này không nguy hiểm và dễ lây lan như COVID-19.

Indonesia khuyến cáo biện pháp phòng virus Hanta
Indonesia khuyến cáo biện pháp phòng virus Hanta

VOV.VN - Bộ Y tế Indonesia cho biết đã sẵn sàng ứng phó với sự lây lan của biến thể virus Hanta, kêu gọi người dân cảnh giác trước sự bùng phát các bệnh do nhiễm virus.

Australia đưa máy bay đến giải cứu công dân khỏi ổ dịch virus Hanta
Australia đưa máy bay đến giải cứu công dân khỏi ổ dịch virus Hanta

VOV.VN - Hôm nay, du thuyền hạng sang mang tên MV Hondius, nơi bùng phát dịch Hanta đã cập bến quần đảo Canary, và các hành khách trên tàu bắt đầu được đưa khỏi tàu để đến sân bay gần đó để về nước. Dự kiến, ngày mai, Australia sẽ bắt đầu sơ tán công dân của mình.

