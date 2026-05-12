Australia cách ly 42 ngày với những người trở về từ ổ dịch Hanta

Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler cho biết, sau khi được đưa đến Hà Lan vào sáng nay, theo kế hoạch, những người này được cách ly trong 2 ngày lưu trú tại đây trong lúc chờ sắp xếp chuyến bay để đưa họ trở lại Australia. Theo Bộ trưởng Mark Butler, khi trở về Australia, những người này sẽ được cách ly trong 42 ngày, trong đó 3 tuần cách ly đầu tiên sẽ được thực hiện tại cơ sở cách ly nằm bên cạnh căn cứ không quân của Australia ở gần thành phố Perth.

Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler. Ảnh: Alex Ellinghausen

“Như tôi đã đề cập, sau 3 tuần cách ly đầu tiên, Australia sẽ tiếp tục cập nhật hướng dẫn của chuyên gia y tế về quy trình cách ly với những ngày còn lại trong tổng số 42 ngày cách ly như khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới đối với giai đoạn ủ bệnh của virus này”, Bộ trưởng Mark Butler nói.

Trước đó, Australia từng lên kế hoạch đưa máy bay đến Quần đảo Canary của Tây Ban Nha để đón công dân về nước. Tuy vậy, nước này gặp khó khăn trong việc tìm được phi hành đoàn tham gia chuyến bay và đồng ý cùng cách ly 42 ngày với những người trở về từ ổ dịch virus Hanta trên tàu MV Hondius nên không thể cử máy bay đến quần đảo Canary. Vì vấn đề này mà các công dân của Australia đã được đưa đến Hà Lan trong lúc chờ nước này thu xếp chuyến bay để đưa họ về nước.

Hiện tại 5 người dân Australia có sức khỏe tốt, không có triệu chứng của virus Hanta và được đánh giá là không gây rủi ro cho cộng đồng. Cho tới nay, sau khi dịch Hanta được công bố cách đây hơn 1 tuần, đã có 3 người thiệt mạng và 7 người khác được xác định nhiễm bệnh.