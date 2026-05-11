Indonesia khuyến cáo biện pháp phòng virus Hanta

Thứ Hai, 15:18, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Y tế Indonesia cho biết đã sẵn sàng ứng phó với sự lây lan của biến thể virus Hanta, kêu gọi người dân cảnh giác trước sự bùng phát các bệnh do nhiễm virus.

Bộ Y tế Indonesia xác nhận hai trường hợp nghi nhiễm virus Hanta mới ở Jakarta và Yogyakarta đã có kết quả xét nghiệm âm tính và đã hồi phục. Theo Bộ Y tế Indonesia, có 5 ca nhiễm mới được phát hiện trong năm nay tại Indonesia. Các bệnh nhân này không liên quan đến các trường hợp được phát hiện trên tàu MV Hondius gần đây.  

Indonesia đưa ra các biện pháp đối phó với virus Hanta. Ảnh minh họa

Sự bùng phát của virus Hanta thu hút sự chú ý của người dân sau khi virus được phát hiện trên tàu du lịch MV Hondius, khởi hành từ Argentina, khiến ít nhất 3 trường hợp tử vong. Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết đã sẵn sàng ứng phó với sự lây lan của biến thể Hanta. Nhận thức được rằng virus Hanta gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, Indonesia đang chuẩn bị cho việc sàng lọc diện rộng, bằng cách tiến hành xét nghiệm nhanh như đã làm trong đại dịch COVID-19 hoặc bằng cách sử dụng thuốc thử PCR (phản ứng chuỗi polymerase).

Nhà dịch tễ học Masdalina Pane giải thích rằng, virus Hanta không phải là một căn bệnh mới ở Indonesia. Trong 3 năm qua, đã có hơn 250 trường hợp nghi nhiễm virus. Tuy nhiên, chỉ có 23 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính. Hầu hết các trường hợp nhiễm virus Hanta phát hiện thuộc loại Sốt xuất huyết kèm hội chứng thận (HFRS). Các triệu chứng bao gồm sốt, đau đầu, đau nhức cơ thể, suy yếu và vàng da. Thời gian ủ bệnh là 1-2 tuần, với tỷ lệ tử vong từ 5-15%. Các yếu tố nguy cơ chính là tiếp xúc với chuột hoặc tiếp xúc với chất thải và dịch tiết của chuột.

Người đứng đầu Hiệp hội Nhi khoa Indonesia (IDAI) kêu gọi người dân không nên hoảng loạn, giữ gìn vệ sinh thực phẩm và môi trường khỏi tiếp xúc với động vật gặm nhấm. Điều kiện môi trường dân cư đông đúc, quản lý chất thải kém và vệ sinh không tối ưu có thể làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Các nhà lập pháp Indonesia cũng đang kêu gọi tăng cường giám sát tại các sân bay và cảng biển để ngăn chặn sự lây lan của virus Hanta. Chính phủ cũng được yêu cầu chuẩn bị các quy trình hoạt động tiêu chuẩn (SOP) để xử lý virus Hanta tại tất cả các cơ sở y tế của Indonesia.

Virus Hanta: WHO khuyến nghị toàn bộ hành khách cách ly 42 ngày

VOV.VN - Hoạt động sơ tán hành khách khỏi tàu du lịch MV Hondius - nơi xảy ra đợt bùng phát virus Hanta gây chết người - đang được tiến hành khẩn trưng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị toàn bộ hành khách cách ly 42 ngày, đồng thời khẳng định virus này không nguy hiểm và dễ lây lan như COVID-19.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Tag: virus Hanta dấu hiệu nhiễm virus Hanta các biện pháp đối phó với virus Hanta
Một số nước cử máy bay để sơ tán công dân trên tàu du lịch bị dịch Hanta
Tây Ban Nha ghi nhận ca nghi nhiễm virus Hanta liên quan tàu MV Hondius

VOV.VN - Giới chức y tế Tây Ban Nha cho biết một phụ nữ tại tỉnh Alicante, miền đông nam nước này, xuất hiện các triệu chứng phù hợp với nhiễm virus Hanta và hiện đang được xét nghiệm.

WHO: Virus Hanta trên tàu MV Hondius không phải dấu hiệu Covid-19 "thứ hai"

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/5 khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius ở Đại Tây Dương không phải là dấu hiệu khởi đầu của cuộc khủng hoảng giống như đại dịch Covid-19, song cảnh báo nguy cơ có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới.

