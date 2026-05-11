Indonesia khuyến cáo biện pháp phòng virus Hanta

Bộ Y tế Indonesia xác nhận hai trường hợp nghi nhiễm virus Hanta mới ở Jakarta và Yogyakarta đã có kết quả xét nghiệm âm tính và đã hồi phục. Theo Bộ Y tế Indonesia, có 5 ca nhiễm mới được phát hiện trong năm nay tại Indonesia. Các bệnh nhân này không liên quan đến các trường hợp được phát hiện trên tàu MV Hondius gần đây.

Indonesia đưa ra các biện pháp đối phó với virus Hanta. Ảnh minh họa

Sự bùng phát của virus Hanta thu hút sự chú ý của người dân sau khi virus được phát hiện trên tàu du lịch MV Hondius, khởi hành từ Argentina, khiến ít nhất 3 trường hợp tử vong. Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết đã sẵn sàng ứng phó với sự lây lan của biến thể Hanta. Nhận thức được rằng virus Hanta gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, Indonesia đang chuẩn bị cho việc sàng lọc diện rộng, bằng cách tiến hành xét nghiệm nhanh như đã làm trong đại dịch COVID-19 hoặc bằng cách sử dụng thuốc thử PCR (phản ứng chuỗi polymerase).

Nhà dịch tễ học Masdalina Pane giải thích rằng, virus Hanta không phải là một căn bệnh mới ở Indonesia. Trong 3 năm qua, đã có hơn 250 trường hợp nghi nhiễm virus. Tuy nhiên, chỉ có 23 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính. Hầu hết các trường hợp nhiễm virus Hanta phát hiện thuộc loại Sốt xuất huyết kèm hội chứng thận (HFRS). Các triệu chứng bao gồm sốt, đau đầu, đau nhức cơ thể, suy yếu và vàng da. Thời gian ủ bệnh là 1-2 tuần, với tỷ lệ tử vong từ 5-15%. Các yếu tố nguy cơ chính là tiếp xúc với chuột hoặc tiếp xúc với chất thải và dịch tiết của chuột.

Người đứng đầu Hiệp hội Nhi khoa Indonesia (IDAI) kêu gọi người dân không nên hoảng loạn, giữ gìn vệ sinh thực phẩm và môi trường khỏi tiếp xúc với động vật gặm nhấm. Điều kiện môi trường dân cư đông đúc, quản lý chất thải kém và vệ sinh không tối ưu có thể làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Các nhà lập pháp Indonesia cũng đang kêu gọi tăng cường giám sát tại các sân bay và cảng biển để ngăn chặn sự lây lan của virus Hanta. Chính phủ cũng được yêu cầu chuẩn bị các quy trình hoạt động tiêu chuẩn (SOP) để xử lý virus Hanta tại tất cả các cơ sở y tế của Indonesia.