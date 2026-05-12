中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ đưa 18 du khách từ du thuyền bị nhiễm virus Hanta về nước

Thứ Ba, 05:48, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giới chức y tế Mỹ ngày 11/5 cho biết 18 hành khách trên du thuyền hạng sang MV Hondius đã được đưa về Mỹ và cách ly theo dõi sau khi xuất hiện ổ dịch virus Hanta chủng Andes, một loại hiếm có khả năng lây truyền hạn chế từ người sang người.

Các quan chức Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ ngày 11/5 cho biết, 18 hành khách (17 người quốc tịch Mỹ và 1 người quốc tịch Anh) từ du thuyền hạng sang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh do virus Hanta đã được đưa trở lại Mỹ và cách ly, trong đó một hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính đang được cách ly. Một người khác là trường hợp tiếp xúc gần song chưa có triệu chứng và đang được giám sát y tế.

my dua 18 du khach tu du thuyen bi nhiem virus hanta ve nuoc hinh anh 1
WHO đánh giá nguy cơ lây lan trên diện rộng của đợt dịch virus Hanta lần này ở mức thấp. Ảnh: Reuters

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến nay đã xác nhận 7 ca nhiễm virus Hanta chủng Andes liên quan tới những người có mặt trên du thuyền. Virus Hanta thường lây từ loài gặm nhấm hoang dã sang người. Tuy nhiên, chủng Andes là loại duy nhất được biết có khả năng lây truyền hạn chế giữa người với người thông qua tiếp xúc gần kéo dài. Trợ lý Bộ trưởng Y tế Mỹ Brian Christine cho biết nguy cơ đối với người dân hiện “rất thấp”, nhấn mạnh virus Hanta “không dễ lây lan”.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump hài lòng với cách xử lý của chính phủ Mỹ đối với ổ dịch đồng thời không tỏ ra hối tiếc vì đã rút Mỹ ra khỏi WHO.

Theo giới chức Mỹ, nhóm hành khách bị cách ly có độ tuổi từ cuối tuổi 20 đến khoảng 70-80 tuổi và có thể phải theo dõi y tế trong tối đa 42 ngày. Nhóm này gồm 17 công dân Mỹ và một người mang hai quốc tịch Anh-Mỹ đã lựa chọn trở về Mỹ sau vụ việc.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: virus Hanta Mỹ dịch virus Hanta chủng Andes du thuyền MV Hondius WHO giám sát y tế
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Virus Hanta: WHO khuyến nghị toàn bộ hành khách cách ly 42 ngày
Virus Hanta: WHO khuyến nghị toàn bộ hành khách cách ly 42 ngày

VOV.VN - Hoạt động sơ tán hành khách khỏi tàu du lịch MV Hondius - nơi xảy ra đợt bùng phát virus Hanta gây chết người - đang được tiến hành khẩn trưng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị toàn bộ hành khách cách ly 42 ngày, đồng thời khẳng định virus này không nguy hiểm và dễ lây lan như COVID-19.

Virus Hanta: WHO khuyến nghị toàn bộ hành khách cách ly 42 ngày

Virus Hanta: WHO khuyến nghị toàn bộ hành khách cách ly 42 ngày

VOV.VN - Hoạt động sơ tán hành khách khỏi tàu du lịch MV Hondius - nơi xảy ra đợt bùng phát virus Hanta gây chết người - đang được tiến hành khẩn trưng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị toàn bộ hành khách cách ly 42 ngày, đồng thời khẳng định virus này không nguy hiểm và dễ lây lan như COVID-19.

Australia đưa máy bay đến giải cứu công dân khỏi ổ dịch virus Hanta
Australia đưa máy bay đến giải cứu công dân khỏi ổ dịch virus Hanta

VOV.VN - Hôm nay, du thuyền hạng sang mang tên MV Hondius, nơi bùng phát dịch Hanta đã cập bến quần đảo Canary, và các hành khách trên tàu bắt đầu được đưa khỏi tàu để đến sân bay gần đó để về nước. Dự kiến, ngày mai, Australia sẽ bắt đầu sơ tán công dân của mình.

Australia đưa máy bay đến giải cứu công dân khỏi ổ dịch virus Hanta

Australia đưa máy bay đến giải cứu công dân khỏi ổ dịch virus Hanta

VOV.VN - Hôm nay, du thuyền hạng sang mang tên MV Hondius, nơi bùng phát dịch Hanta đã cập bến quần đảo Canary, và các hành khách trên tàu bắt đầu được đưa khỏi tàu để đến sân bay gần đó để về nước. Dự kiến, ngày mai, Australia sẽ bắt đầu sơ tán công dân của mình.

Một số nước cử máy bay để sơ tán công dân trên tàu du lịch bị dịch Hanta
Một số nước cử máy bay để sơ tán công dân trên tàu du lịch bị dịch Hanta

VOV.VN - Đức, Pháp, Bỉ, Ai-len và Hà Lan sẽ cử máy bay để sơ tán công dân của mình trên một tàu du lịch đang hướng đến Tenerife, Tây Ban Nha.

Một số nước cử máy bay để sơ tán công dân trên tàu du lịch bị dịch Hanta

Một số nước cử máy bay để sơ tán công dân trên tàu du lịch bị dịch Hanta

VOV.VN - Đức, Pháp, Bỉ, Ai-len và Hà Lan sẽ cử máy bay để sơ tán công dân của mình trên một tàu du lịch đang hướng đến Tenerife, Tây Ban Nha.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ