Mỹ đưa 18 du khách từ du thuyền bị nhiễm virus Hanta về nước

Các quan chức Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ ngày 11/5 cho biết, 18 hành khách (17 người quốc tịch Mỹ và 1 người quốc tịch Anh) từ du thuyền hạng sang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh do virus Hanta đã được đưa trở lại Mỹ và cách ly, trong đó một hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính đang được cách ly. Một người khác là trường hợp tiếp xúc gần song chưa có triệu chứng và đang được giám sát y tế.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến nay đã xác nhận 7 ca nhiễm virus Hanta chủng Andes liên quan tới những người có mặt trên du thuyền. Virus Hanta thường lây từ loài gặm nhấm hoang dã sang người. Tuy nhiên, chủng Andes là loại duy nhất được biết có khả năng lây truyền hạn chế giữa người với người thông qua tiếp xúc gần kéo dài. Trợ lý Bộ trưởng Y tế Mỹ Brian Christine cho biết nguy cơ đối với người dân hiện “rất thấp”, nhấn mạnh virus Hanta “không dễ lây lan”.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump hài lòng với cách xử lý của chính phủ Mỹ đối với ổ dịch đồng thời không tỏ ra hối tiếc vì đã rút Mỹ ra khỏi WHO.

Theo giới chức Mỹ, nhóm hành khách bị cách ly có độ tuổi từ cuối tuổi 20 đến khoảng 70-80 tuổi và có thể phải theo dõi y tế trong tối đa 42 ngày. Nhóm này gồm 17 công dân Mỹ và một người mang hai quốc tịch Anh-Mỹ đã lựa chọn trở về Mỹ sau vụ việc.