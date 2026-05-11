Virus Hanta: WHO khuyến nghị toàn bộ hành khách cách ly 42 ngày

Thứ Hai, 11:52, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hoạt động sơ tán hành khách khỏi tàu du lịch MV Hondius - nơi xảy ra đợt bùng phát virus Hanta gây chết người - đang được tiến hành khẩn trưng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị toàn bộ hành khách cách ly 42 ngày, đồng thời khẳng định virus này không nguy hiểm và dễ lây lan như COVID-19.

Theo Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu, một trong năm hành khách người Pháp đã xuất hiện triệu chứng nhiễm virus Hanta trong chuyến bay hồi hương chiều 10/5. Ngoài ra, các chuyến bay đưa công dân Canada, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Ireland và Mỹ về nước cũng đang được thực hiện với các chuyến cuối cùng sẽ rời đi vào tối 11/5.

virus hanta who khuyen nghi toan bo hanh khach cach ly 42 ngay hinh anh 1
WHO khuyến nghị toàn bộ hành khách liên quan tới virus Hanta phải cách ly 42 ngày. Ảnh: Reuters

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) cho biết, 1 trong số 17 người Mỹ được hồi hương có kết quả xét nghiệm dương tính nhẹ với chủng Andes của virus Hanta, trong khi người thứ hai có các triệu chứng nhẹ. Chủng Andes của virus Hanta có thể gây ra bệnh phổi nghiêm trọng, dẫn đến 50% trường hợp tử vong.

Do đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị toàn bộ hành khách trên tàu phải cách ly trong 42 ngày kể từ ngày 10/5 vì thời gian ủ bệnh của virus có thể kéo dài tới sáu tuần. Hiện nay, Tây Ban Nha yêu cầu hành khách điều trị và cách ly trong bệnh viện đủ 42 ngày. Pháp cho phép bệnh nhân nằm viện 72 giờ đầu, sau đó tự cách ly tại nhà thêm 45 ngày.

Bà Janelle Holmes, Giám đốc điều hành của Bệnh viện Đại học Wirral, Anh, cho biết không có ai trong số 22 người Anh bị cách ly có bất kỳ triệu chứng nào của virus Hanta và sau khi kiểm tra ban đầu, một số người sẽ được cho về nhà tự cách ly trong 45 ngày.

“Điều đặc biệt là nhằm đảm bảo mọi người được đánh giá đúng cách, cho họ thời gian để quay trở lại đất nước, thiết lập các mối liên hệ cần thiết, và sau đó đảm bảo rằng họ có thể di chuyển an toàn để tiếp tục tự cách ly tại nhà hoặc đến một cơ sở khác. Lý tưởng nhất là nếu bạn phải tự cách ly trong vài ngày, vài tuần, bạn sẽ muốn ở nhà riêng của mình”, bà Janelle Holmes, Giám đốc điều hành của Bệnh viện Đại học Wirral nói.

Theo thống kê của WHO, 8 người không còn ở trên tàu MV Hondius đã bị ốm, trong đó 6 người được xác nhận nhiễm virus. Một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức đã tử vong. Hiện vẫn còn 4 bệnh nhân đang điều trị tại Nam Phi, Hà Lan và Thụy Sĩ. Trên đảo Tristan da Cunha, vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh, một ca nghi nhiễm đang được đội ngũ chuyên gia y tế do quân đội Anh triển khai hỗ trợ điều trị.

Các cơ quan y tế quốc tế kêu gọi công chúng giữ bình tĩnh và khẳng định virus này không nguy hiểm như COVID-19. Trước đó, một phụ nữ tại Tây Ban Nha từng ngồi cùng chuyến bay với một nạn nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Hanta.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Khi nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, tình hình hiện nay có thể không đáng lo ngại, nhưng đồng thời việc chuẩn bị cũng mang lại cho chúng ta sự tự tin. Virus Hanta cũng không giống COVID-19. Khi tôi nói không cần lo lắng, điều đó không có nghĩa là không có vấn đề gì ở đây, mà có nghĩa là chúng ta có thể xử lý được và vấn đề có thể được giải quyết”.

Sau khi sơ tán hành khách khỏi tàu, khoảng 30 thành viên thủy thủ đoàn sẽ tiếp tục ở lại trên tàu và di chuyển tới Hà Lan vào tối nay để tiến hành khử trùng toàn bộ tàu.

Thiều Dương/VOV1
Tag: virus Hanta ổ dịch hantavirus Tổ chức Y tế thế giới WHO thời gian ủ bệnh virus Hanta
Một số nước cử máy bay để sơ tán công dân trên tàu du lịch bị dịch Hanta

VOV.VN - Đức, Pháp, Bỉ, Ai-len và Hà Lan sẽ cử máy bay để sơ tán công dân của mình trên một tàu du lịch đang hướng đến Tenerife, Tây Ban Nha.

Kịch bản sơ tán hành khách khỏi "ổ dịch" Hantavirus được triển khai như nào?

VOV.VN - Các hành khách ngày 8/5 bắt đầu rời khỏi tàu du lịch MV Hondius đang neo đậu ngoài khơi đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary, Tây Ban Nha. Con tàu này đã ghi nhận một đợt bùng phát virus Hantavirus ngay khi vừa cập cảng ở khu vực này, buộc chính quyền địa phương phải triển khai chiến dịch sơ tán quy mô lớn.

Nhiều quốc gia đồng loạt nâng mức cảnh giác vì ổ dịch hantavirus trên tàu du lịch

VOV.VN - Sau khi ghi nhận các ca tử vong và nhiều trường hợp nghi nhiễm liên quan đến ổ dịch hantavirus trên tàu du lịch quốc tế MV Hondius, hàng loạt quốc gia đã nâng mức cảnh giác. Các biện pháp kiểm soát y tế khẩn cấp được kích hoạt nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lan rộng xuyên biên giới.

