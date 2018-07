Australia cấm người nước ngoài làm thực tập sinh trong Quốc hội

Chương trình của Australia tạo điều kiện cho những người trẻ tuổi có nhiều thành tích được làm việc cho các nghị sỹ liên bang trong vòng 3 tháng vốn mở cửa cho công dân tất cả các nước, miễn là ứng viên chưa từng phạm tội.

Tòa nhà Quốc hội Australia ở Canberra. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, sắp tới, “các thực tập sinh tại Quốc hội chỉ giới hạn cho công dân Australia” – một người phát ngôn của Thượng nghị sỹ Scott Ryan, Chủ tịch Thượng viện, cơ quan giám sát sự thay đổi này cho biết. Người phát ngôn này từ chối bình luận về việc điều gì đã dẫn tới sự thay đổi này, hay liệu nó có nhằm ngăn chặn sự can dự của Trung Quốc hay không.

Cuối năm ngoái, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull từng cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Bắc Kinh bác bỏ mọi cáo buộc nhưng quan hệ giữa 2 đối tác thương mại quan trọng của nhau cũng trở nên căng thẳng hơn.

Financial Times hồi tháng 9/2017 cho biết, một công dân New Zealand từng thực tập cho một ủy ban quốc hội Australia có liên hệ với 1 trường tình báo quân sự của Trung Quốc.

Thông tin này đã dẫn tới việc chính phủ xem xét lại hệ thống thực tập sinh, trong đó có những tiêu chuẩn mới phù hợp với yêu cầu của phần còn lại trong chính phủ.

Các học sinh Trung Quốc thường nộp đơn vào những chương trình như thế và rất nhiều người làm thực tập trong nhiều năm,

Người phát ngôn của Đại học Quốc gia Australia (ANU), nơi cung cấp nhiều thực tập sinh cho chính phủ, cho biết, trường đã được thông báo về thay đổi trên từ cuối năm ngoái, những thay đổi này chỉ được công khai vài tháng sau, khi ANU sửa đổi quy định của trường và đăng trên website chính thức.

Tháng trước, Australia cũng đã thông qua đạo luật nhằm ngăn chặn sự can thiệp của các chính phủ nước ngoài, một cải cách mà Thủ tướng Turnbull nói rõ là cần thiết để chống lại sự can dự của Trung Quốc. Theo luật này, những nhà vận động hành lang cho các công ty nước ngoài sẽ phải đăng ký và sẽ bị xét xử hình sự nếu can dự vào vấn đề nội bộ của Australia./.

