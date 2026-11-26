Trật tự thế giới đang được định hình lại

Trong bài phát biểu tại Thượng viện Australia mới đây, Ngoại trưởng nước này Penny Wong nhận định thế giới đang thay đổi trong đó có 6 thay đổi đang định hình lại trật tự thế giới, làm thay đổi chủ thể nắm giữ quyền lực và các nguồn gốc của quyền lực đó cũng như cách thức quyền lực được sử dụng.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong (Ảnh: Reuters)

6 thay đổi mà Ngoại trưởng Australia đề cập gồm: tình trạng đe dọa, sử dụng vũ lực và cưỡng ép ngày càng tăng; Mỹ và Trung Quốc thay đổi cách nhìn nhận về lợi ích và cách theo đuổi các lợi ích này; cán cân quyền lực thay đổi theo hướng gia tăng ảnh hưởng của các quốc gia tầm trung; đầu tư và công nghệ đang được sử dụng làm đòn bẩy quyền lực; công nghệ đang làm thay đổi sức mạnh của kinh tế và chiến lược và cuối cùng là các quốc gia khó đạt được thỏa thuận chung.

Tất cả 6 thay đổi này đều đang bằng nhiều cách ảnh hưởng đến Australia song có 3 lĩnh vực đang tác động trực tiếp đến lợi ích kinh tế và an ninh của nước này đó là việc Mỹ và Trung Quốc thay đổi cách nhìn nhận về lợi ích và cách theo đuổi các lợi ích này. Trong đó, việc Trung Quốc đang củng cố vị thế thông qua việc định hình lại khu vực và thế giới theo phương thức phù hợp với nước này khiến cho Australia, quốc gia có Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, phải triển khai song song ba nguyên tắc: một là tìm kiếm và đẩy mạnh hợp tác trong những lĩnh vực có lợi ích chung, hai là thẳng thắn bày tỏ các vấn đề còn khác biệt và quản lý các khác biệt bằng việc đối thoại và ba là mềm mỏng và lựa lời để giảm thiểu mâu thuẫn trong các vấn đề không có xung đột lợi ích trực tiếp.

Với Mỹ, khi nước này thay đổi ưu tiên, cách thức và địa điểm phân bổ nguồn lực buộc Australia- đồng minh của Mỹ phải nhìn nhận lại quan hệ song phương và gia tăng sự tự chủ để giảm sự phụ thuộc vào Mỹ và có thể tự bảo vệ mình tốt hơn.

Thay đổi thứ hai ảnh hưởng trực tiếp đến Australia đó là sự gia tăng vai trò của các quốc gia tầm trung. Australia cũng là một quốc gia tầm trung nên khi xu hướng này gia tăng, Australia cũng không đứng ngoài cuộc mà tích cực đẩy mạnh quan hệ với các đối tác tầm trung cùng chia sẻ lợi ích như Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Canada và các quốc gia trong khu vực để gia tăng tiếng nói và ảnh hưởng.

Thay đổi thứ 3 đang trực tiếp ảnh hưởng đến Australia đó là vai trò ngày càng tăng của công nghệ đang khiến cho Australia không muốn bỏ lỡ cơ hội mà tập trung đầu tư vào các công nghệ mới nổi như AI, công nghệ quốc phòng tiên tiến với tham vọng trở thành đầu tàu, thành trung tâm công nghệ cao của khu vực.

Quan hệ Australia với Mỹ và Trung Quốc

Trong điều chỉnh chính sách đối ngoại vừa công bố, Australia khẳng định Mỹ là đồng minh của nước này, là nhà đầu tư quan trọng nhất và là đối tác an ninh, đối tác thiết yếu trong việc duy trì sự ổn định trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong đó hai nước tiếp tục duy trì mối quan hệ quan hệ chặt chẽ trong những lĩnh vực nhạy cảm như quân sự, quốc phòng, tình báo và cả khoáng sản thiết yếu.

Australia là một trong 4 thành viên của Nhóm Đối thoại 4 bên về an ninh - Quad (Ảnh: Reuters)

Tuy vậy, những từ ngữ Australia dùng để nói về mối quan hệ này có sự thay đổi rõ rệt. Nếu như trước kia, Australia luôn nói rằng nước này và Mỹ cùng chia sẻ giá trị thì nay Australia cho biết nước Mỹ đang thay đổi nhưng hai nước vẫn đang hợp tác với nhau trong những lĩnh vực có lợi ích chung như tôi vừa đề cập.

Điều này cho thấy dường như nền tảng của mối quan hệ đã có sự thay đổi nhưng chính lợi ích đang là những sợi dây níu kéo quan hệ giữa hai nước. Để ứng phó với sự thay đổi này, Australia không còn dựa dẫm quá nhiều vào đồng minh Mỹ mà đang tích cực đa dạng hóa đối tác, đặc biệt là các quốc gia tầm trung có chung giá trị để tìm tiếng nói chung, tìm sự đồng thuận, gia tăng ảnh hưởng và khả năng đảm bảo tương lai cho nước này.

Trong điều chỉnh mới, chính sách với Trung Quốc không thay đổi. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của nước này và Australia vẫn thực thi 3 nguyên tắc trong quan hệ với Trung Quốc đó là hợp tác trong những lĩnh vực có thể; chấp nhận duy trì bất đồng ở những vấn đề khác biệt song sử dụng đối thoại để quản lý các bất đồng này và giảm thiểu các yếu tố có thể tạo ra rủi ro và những bước đi sai lầm trong quan hệ.

Hiện quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đã trở lại trạng thái ổn định sau giai đoạn sóng gió trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Australia đang hài lòng với trạng thái này của mối quan hệ khi khẳng định trạng thái này đang mang lại lợi ích cho Australia, cho Trung Quốc và cả khu vực.

Đẩy mạnh quan hệ với các quốc gia tầm trung để bảo vệ lợi ích

Sau giai đoạn đại dịch Covid-19 Australia đã bắt đầu điều chỉnh quan hệ đối ngoại theo hướng thắt chặt hơn quan hệ với các nước láng giềng Thái Bình Dương, các thành viên ASEAN và cả các quốc gia tầm trung, những nước có chung quan điểm và giá trị như Anh, Đức, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc và có cả Ấn Độ…

Bộ trưởng Ngoại giao Quần đảo Solomon Matthew Wale và Thủ tướng Anthony Albanese ký Hiệp ước Australia - Quần đảo Solomon ngày 25/11 (Ảnh: Reuters)

Kể từ khi Tổng thống Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, những nỗ lực này của Australia càng rõ ràng và nhiều hơn. Nước này đã cùng với nhiều quốc gia có chung quan điểm như Canada, Anh, Pháp…ra các tuyên bố chung về các vấn đề ở Trung Đông, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với Nhật Bản, Ấn Độ, Phillippines…

Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra gay gắt, việc tăng cường quan hệ với các quốc gia tầm trung-những nước cũng chịu sức ép giống như Australia và lợi ích bị ảnh hưởng như Australia khiến cho Australia dễ tìm tiếng nói chung, tìm được sự đồng thuận. Và khi một nhóm các quốc gia cùng chung quan điểm lên tiếng thì sẽ có ảnh hưởng và được lắng nghe nhiều hơn, qua đó, lợi ích của Australia cũng sẽ được bảo vệ tốt hơn.

Quan hệ tốt với các quốc gia tầm trung cũng khiến cho Australia giảm sự phụ thuộc vào 2 Mỹ và Trung Quốc cũng như giảm ảnh hưởng từ sự biến động của mối quan hệ này. Australia cũng sẽ có thêm bạn bè để cân bằng quan hệ với 2 nước lớn và giảm khả năng bị hai nước lớn đẩy vào thế cô lập hoặc buộc phải chọn bên. Đặc biệt khi lợi ích của Australia không phù hợp với lợi ích của các nước lớn, nước này vẫn có thể tìm đến các quốc gia tầm trung, nơi lợi ích của hai bên có nhiều khả năng sẽ có điểm chung.

Khi xảy ra các biến động ở bên ngoài tác động đến tình hình Australia, với mạng lưới đối tác rộng lớn, nước này cũng giảm khả năng trở thành lá bài để các nước lớn mặc cả khi vẫn có thể tìm kiếm sự trợ giúp, phối hợp từ những quốc gia khác. Như vậy có thể thấy rằng việc mở rộng mạng lưới đối tác sẽ khiến cho Australia bận rộn hơn và phân tán nguồn lực tuy vậy nó lại mang đến những lợi ích chiến lược lớn, quan trong mà không thể thay thế, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay vì thế nhiều khả năng Australia sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách này trong thời gian tới.