Trong bài phát biểu tại Thượng viện Australia ngày 24/11 về điều chỉnh chính sách đối ngoại, Ngoại trưởng nước này Penny Wong đã liệt kê ra 6 thay đổi đang diễn ra trên thế giới, đó là: Đe dọa, sử dụng vũ lực và cưỡng ép ngày càng tăng; Mỹ và Trung Quốc thay đổi cách nhìn nhận về lợi ích và cách theo đuổi các lợi ích này; cán cân quyền lực thay đổi theo hướng gia tăng ảnh hưởng của các quốc gia tầm trung; đầu tư và công nghệ đang được sử dụng làm đòn bẩy quyền lực; công nghệ đang làm thay đổi sức mạnh của kinh tế và chiến lược và cuối cùng là các quốc gia khó đạt được thỏa thuận chung.

Ngoại trưởng Australia Penny Wong. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh này, Ngoại trưởng Penny Wong khẳng định, là một quốc gia tầm trung, Australia cảm thấy lo ngại trước tình hình này nên quyết định điều chỉnh chính sách đối ngoại để đảm bảo an ninh và sự thịnh vượng cho đất nước.

Bà Wong nói: “Niềm tin đang bị xói mòn trong toàn xã hội cũng như trong hệ thống quốc tế. Khi năng lực hành động tập thể suy yếu, mọi thách thức khác đều trở nên khó giải quyết hơn. Đối với các cường quốc tầm trung và các quốc gia nhỏ hơn, việc duy trì không gian chiến lược hiện có, chứ chưa nói đến việc mở rộng nó, đang ngày càng trở nên tốn kém. Những diễn biến này thật đáng lo ngại, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận thất bại; hơn nữa, chúng không thể được giải quyết bằng cách hoài niệm về một thế giới vốn đã không còn tồn tại”.

Trong bối cảnh mới, Mỹ vẫn là đồng minh thân cận nhất, là nhà đầu tư lớn nhất và đối tác quốc phòng quan trọng nhất của Australia. Nhưng nếu như trước đây, khi đề cập quan hệ với Mỹ thì các lãnh đạo của Australia thường nhắc đến “giá trị chung” thì bài phát biểu ngày hôm nay của Ngoại trưởng Penny Wong có hàm ý rằng nền tảng của hai nước giờ đây được xây dựng dựa trên “lợi ích chung”.

Trong bài phát biểu, Ngoại trưởng Penny Wong cũng khẳng định Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của nước này song Australia đang tích cực đa dạng hóa quan hệ thương mại, kinh tế với Liên minh châu Âu, khu vực Đông Nam Á để thêm nhiều cơ hội kinh tế và gia tăng khả năng phục hồi.

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Ngoại trưởng Penny Wong cũng nhấn mạnh nước này không chỉ dựa vào đồng minh để đảm bảo tương lai mà đang mở rộng mạng lưới đối tác, đặc biệt với các quốc gia tầm trung và các tổ chức của các quốc gia trong đó có Nhật Bản, Ấn Độ, tiếp đó là Hàn Quốc, Anh, Liên minh châu Âu, cũng như nhóm Bộ Tứ hay các nhóm của các quốc gia tầm trung như MIKTA gồm Mexico, Indonesia, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Penny Wong khẳng định trong một thế giới đang thay đổi, nước này cần nâng cao năng lực, gia tăng khả năng phục hồi để kiểm soát sự ổn định và khả năng định hình tương lai. Trong bối cảnh đó, Australia xác định bốn ưu tiên của nước này là khu vực, các mối quan hệ, các quy tắc và khả năng phục hồi. Việc tập trung vào những lĩnh vực này sẽ góp phần bảo vệ và mở rộng không gian phát triển để Australia có thể đưa ra các lựa chọn của riêng mình.