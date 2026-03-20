Australia dự báo xung đột Trung Đông có thể làm lạm phát tăng lên 5%

Ngày 19/3, Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmer cho biết cuộc xung đột tại Trung Đông làm cho hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị ngưng trệ khiến cho giá dầu tăng tới 80% so với giai đoạn tháng 1/2026. Thực tế này đang tạo ra những áp lực lớn tới nền kinh tế Australia khiến cho lạm phát tăng cao và GDP sụt giảm. Bộ trưởng Jim Chalmer khẳng định, giá dầu sẽ ảnh hưởng tới 50% các chỉ số tác động tới GDP.

Bộ trưởng Jim Chalmer đưa ra hai kịch bản. Thứ nhất, nếu giá dầu trên thế giới giữ được ở mức 100 USD/thùng thì đến cuối năm có thể hạ xuống như giá trước khi xung đột bùng phát. Trong phương án này, lạm phát của Australia cũng sẽ thêm 0,75 điểm lên đến gần 5% và làm GDP của nước này giảm khoảng 0,2%.

Thứ hai, trong kịch bản giá dầu tăng lên đến 120 USD/thùng thì phải mất 3 năm giá dầu mới có thể quay trở về giai đoạn trước xung đột và có thể khiến lạm phát của nước này tăng thêm 1,25 điểm lên đến hơn 5% và khiến GDP giảm tới 0,6%.

Trong bối cảnh này, Bộ trưởng Jim Chalmer khẳng định, ưu tiên hàng đầu hiện nay của Australia là đảm bảo an ninh nhiên liệu và Australia cũng đang chuẩn bị cho khả năng cuộc xung đột tại Trung Đông có thể kéo dài.

Sáng nay, Ngoại trưởng Australia Penny Wong đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và bà cũng đã điện đàm với người đồng cấp Malaysia, Singapore và Hàn Quốc - 3 quốc gia hàng đầu cung cấp nhiên liệu tinh chế cho Australia. Dự kiến trong chiều nay, Ngoại trưởng Australia sẽ diện đàm với Ngoại trưởng Ấn Độ, quốc gia vừa mua được 30 triệu thùng dầu từ Nga.