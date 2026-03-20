Australia dự báo xung đột Trung Đông có thể làm lạm phát tăng lên 5%

Thứ Sáu, 15:05, 20/03/2026
VOV.VN - Cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran tại Trung Đông được dự báo sẽ có tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế Australia khiến cho lạm phát tăng cao hơn cả giai đoạn Covid-19 và làm cho nền kinh tế phát triển chậm lại.

Ngày 19/3, Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmer cho biết cuộc xung đột tại Trung Đông làm cho hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị ngưng trệ khiến cho giá dầu tăng tới 80% so với giai đoạn tháng 1/2026. Thực tế này đang tạo ra những áp lực lớn tới nền kinh tế Australia khiến cho lạm phát tăng cao và GDP sụt giảm. Bộ trưởng Jim Chalmer khẳng định, giá dầu sẽ ảnh hưởng tới 50% các chỉ số tác động tới GDP.

australia du bao xung dot trung Dong co the lam lam phat tang len 5 hinh anh 1
Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers. Nguồn: Alex Ellinghausen

Bộ trưởng Jim Chalmer đưa ra hai kịch bản. Thứ nhất, nếu giá dầu trên thế giới giữ được ở mức 100 USD/thùng thì đến cuối năm có thể hạ xuống như giá trước khi xung đột bùng phát. Trong phương án này, lạm phát của Australia cũng sẽ thêm 0,75 điểm lên đến gần 5% và làm GDP của nước này giảm khoảng 0,2%.

Thứ hai, trong kịch bản giá dầu tăng lên đến 120 USD/thùng thì phải mất 3 năm giá dầu mới có thể quay trở về giai đoạn trước xung đột và có thể khiến lạm phát của nước này tăng thêm 1,25 điểm lên đến hơn 5% và khiến GDP giảm tới 0,6%.        

Trong bối cảnh này, Bộ trưởng Jim Chalmer khẳng định, ưu tiên hàng đầu hiện nay của Australia là đảm bảo an ninh nhiên liệu và Australia cũng đang chuẩn bị cho khả năng cuộc xung đột tại Trung Đông có thể kéo dài.

Sáng nay, Ngoại trưởng Australia Penny Wong đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và bà cũng đã điện đàm với người đồng cấp Malaysia, Singapore và Hàn Quốc - 3 quốc gia hàng đầu cung cấp nhiên liệu tinh chế cho Australia. Dự kiến trong chiều nay, Ngoại trưởng Australia sẽ diện đàm với Ngoại trưởng Ấn Độ, quốc gia vừa mua được 30 triệu thùng dầu từ Nga.

Việt Nga/VOV-Australia
Mỹ phê duyệt bán vũ khí hơn 16 tỷ USD cho một số nước Trung Đông

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt các thương vụ bán vũ khí trị giá hơn 16,5 tỷ USD cho một số nước Trung Đông trong bối cảnh xung đột liên quan Iran leo thang.

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt các thương vụ bán vũ khí trị giá hơn 16,5 tỷ USD cho một số nước Trung Đông trong bối cảnh xung đột liên quan Iran leo thang.

Mỹ - Nhật hợp tác khoáng sản, năng lượng trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông

VOV.VN - Ngày 19/3, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông và các rủi ro kinh tế toàn cầu gia tăng. Cuộc gặp tập trung vào các vấn đề địa chính trị, hợp tác kinh tế chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản.

VOV.VN - Ngày 19/3, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông và các rủi ro kinh tế toàn cầu gia tăng. Cuộc gặp tập trung vào các vấn đề địa chính trị, hợp tác kinh tế chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản.

Ông Trump bác tin điều quân tới Trung Đông, để ngỏ “mọi phương án” với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/3 cho biết ông không có kế hoạch triển khai binh sĩ tới Trung Đông, trong bối cảnh xung đột với Iran đã bước sang tuần thứ tư.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/3 cho biết ông không có kế hoạch triển khai binh sĩ tới Trung Đông, trong bối cảnh xung đột với Iran đã bước sang tuần thứ tư.

