中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Australia hạn chế xuất khẩu khí gas

Thứ Năm, 16:37, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu trên thế giới đang bị thiếu hụt, Australia quyết định hạn chế việc xuất khẩu khí gas để đảm bảo nước này có đủ nguồn cung nội địa và tránh việc tăng giá.

Sau quá trình tham vấn với các bên liên quan, chính phủ Australia quyết định từ ngày 1/7/2027, các công ty khai thác khí gas phải cắt giảm 20% sản lượng xuất khẩu để phục vụ nhu cầu nội địa.

australia han che xuat khau khi gas hinh anh 1
Một giàn khoan dầu ở eo biển Bass ngoài khơi bờ biển Victoria. Nguồn: James Davies

"Quyết định này sẽ gây ra tình trạng cung vượt cầu một chút nên sẽ khiến cho giá thành giảm. Tuy vậy điều quan trọng hơn là việc làm này sẽ đảm bảo ổn định nguồn cung khí gas cho ngành công nghiệp nặng rất cần khí gas, cung cấp cho các gia đình đối với các gia đình vẫn sửa ấm bằng khí gas và thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tái tạo không qua việc hỗ trợ các nhà máy điện sử dụng khí gas”, Bộ trưởng Năng lượng Australia Chris Bowen nói.

Quyết định giảm lượng khí gas xuất khẩu được đưa ra trong bối cảnh trong nhiều năm qua, thị trường nội địa của Australia, đặc biệt là ở khu vực bờ biển phía Đông luôn thiếu khí gas trong khi nguồn nhiên liệu dành cho xuất khẩu lại dồi dào. Thực tế này cùng với tình trạng thiếu nhiên liệu đang diễn ra trên thế giới hiện nay khiến cho Australia quyết định cắt giảm lượng khí gas xuất khẩu để đảm bảo nguồn cung nội địa cũng như đảm bảo an ninh nhiêu liệu.

Quyết định giảm lượng khí gas xuất khẩu sẽ ảnh hưởng lớn đến các công ty xuất khẩu khí gas như Origin, Shell và Shantos, qua đó gián tiếp ảnh hưởng đến thị trường nhập khẩu mặt hàng này tại Châu Á.

Trước đó vào tháng 3/2026, Tổng công ty khí Việt Nam (PV Gas) và Công ty Kinh doanh sản phẩm khí (PV Gas Trading) đã đạt được thỏa thuận nhập khẩu gần 38.000 tấn khí gas LPG từ Australia.

Việt Nga/VOV-Australia
Tag: Australia Australia cắt giảm xuất khẩu khí gas an ninh năng lượng Australia thị trường khí gas nội địa Australia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Australia tìm kiếm sự hợp tác từ Trung Quốc để tránh thiếu hụt nhiên liệu máy bay
Australia tìm kiếm sự hợp tác từ Trung Quốc để tránh thiếu hụt nhiên liệu máy bay

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia Penny Wong đang ở thăm Trung Quốc. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Penny Wong đã thuyết phục Trung Quốc hợp tác nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay.

Australia tìm kiếm sự hợp tác từ Trung Quốc để tránh thiếu hụt nhiên liệu máy bay

Australia tìm kiếm sự hợp tác từ Trung Quốc để tránh thiếu hụt nhiên liệu máy bay

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia Penny Wong đang ở thăm Trung Quốc. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Penny Wong đã thuyết phục Trung Quốc hợp tác nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay.

Lạm phát tại Australia tăng cao do giá nhiên liệu nhảy vọt
Lạm phát tại Australia tăng cao do giá nhiên liệu nhảy vọt

VOV.VN - Lạm phát tại Australia tăng cao chóng mặt do cuộc xung đột Iran đã khiến cho giá nhiên liệu và nhiều mặt hàng tại nước này tăng giá.

Lạm phát tại Australia tăng cao do giá nhiên liệu nhảy vọt

Lạm phát tại Australia tăng cao do giá nhiên liệu nhảy vọt

VOV.VN - Lạm phát tại Australia tăng cao chóng mặt do cuộc xung đột Iran đã khiến cho giá nhiên liệu và nhiều mặt hàng tại nước này tăng giá.

Australia đầu tư 2,3 tỷ AUD nâng cao năng lực tấn công tầm xa
Australia đầu tư 2,3 tỷ AUD nâng cao năng lực tấn công tầm xa

VOV.VN - Trong nỗ lực hiện đại hóa quốc phòng, ngày 28/4, Australia công bố kế hoạch nâng cao năng lực tấn công tầm xa, trong đó bao gồm việc trang bị các hệ thống phóng tên lửa mới, mua bổ sung tên lửa tấn công tầm xa và thành lập trung đoàn hỏa lực tầm xa thứ hai.

Australia đầu tư 2,3 tỷ AUD nâng cao năng lực tấn công tầm xa

Australia đầu tư 2,3 tỷ AUD nâng cao năng lực tấn công tầm xa

VOV.VN - Trong nỗ lực hiện đại hóa quốc phòng, ngày 28/4, Australia công bố kế hoạch nâng cao năng lực tấn công tầm xa, trong đó bao gồm việc trang bị các hệ thống phóng tên lửa mới, mua bổ sung tên lửa tấn công tầm xa và thành lập trung đoàn hỏa lực tầm xa thứ hai.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ