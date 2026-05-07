Australia hạn chế xuất khẩu khí gas

Sau quá trình tham vấn với các bên liên quan, chính phủ Australia quyết định từ ngày 1/7/2027, các công ty khai thác khí gas phải cắt giảm 20% sản lượng xuất khẩu để phục vụ nhu cầu nội địa.

Một giàn khoan dầu ở eo biển Bass ngoài khơi bờ biển Victoria. Nguồn: James Davies

"Quyết định này sẽ gây ra tình trạng cung vượt cầu một chút nên sẽ khiến cho giá thành giảm. Tuy vậy điều quan trọng hơn là việc làm này sẽ đảm bảo ổn định nguồn cung khí gas cho ngành công nghiệp nặng rất cần khí gas, cung cấp cho các gia đình đối với các gia đình vẫn sửa ấm bằng khí gas và thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tái tạo không qua việc hỗ trợ các nhà máy điện sử dụng khí gas”, Bộ trưởng Năng lượng Australia Chris Bowen nói.

Quyết định giảm lượng khí gas xuất khẩu được đưa ra trong bối cảnh trong nhiều năm qua, thị trường nội địa của Australia, đặc biệt là ở khu vực bờ biển phía Đông luôn thiếu khí gas trong khi nguồn nhiên liệu dành cho xuất khẩu lại dồi dào. Thực tế này cùng với tình trạng thiếu nhiên liệu đang diễn ra trên thế giới hiện nay khiến cho Australia quyết định cắt giảm lượng khí gas xuất khẩu để đảm bảo nguồn cung nội địa cũng như đảm bảo an ninh nhiêu liệu.

Quyết định giảm lượng khí gas xuất khẩu sẽ ảnh hưởng lớn đến các công ty xuất khẩu khí gas như Origin, Shell và Shantos, qua đó gián tiếp ảnh hưởng đến thị trường nhập khẩu mặt hàng này tại Châu Á.

Trước đó vào tháng 3/2026, Tổng công ty khí Việt Nam (PV Gas) và Công ty Kinh doanh sản phẩm khí (PV Gas Trading) đã đạt được thỏa thuận nhập khẩu gần 38.000 tấn khí gas LPG từ Australia.