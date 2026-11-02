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Australia kêu gọi Mỹ không mở các cuộc tấn công mới vào Iran

Thứ Hai, 08:58, 02/11/2026
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VOV.VN - Phát biểu bên lề Hội nghị G20 tại Atlanta (Mỹ), Ngoại trưởng Australia Penny Wong kêu gọi Mỹ không tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, cảnh báo động thái này có thể làm gia tăng bất ổn trên toàn cầu.

 

Ngày 1/11, phát biểu tại Hội nghị G20 ở Atlanta (Mỹ), Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết Australia và các đối tác trong G20 ngày càng lo ngại rằng cuộc xung đột ở Trung Đông, cùng với cuộc xung đột Nga - Ukraine, có thể đẩy thế giới vào tình trạng bất ổn chính trị và kinh tế nghiêm trọng. Theo bà, những tác động này đang thể hiện rõ qua làn sóng biểu tình của giới trẻ tại châu Âu.

australia keu goi my khong mo cac cuoc tan cong moi vao iran hinh anh 1
Ngoại trưởng Australia Penny Wong. Nguồn: FB Penny Wong

Ngoại trưởng Penny Wong cho rằng có mối liên hệ ngày càng rõ rệt giữa các cuộc biểu tình quy mô lớn tại một số quốc gia châu Âu với những khó khăn mà người dân phải đối mặt do giá nhiên liệu tăng cao sau khi eo biển Hormuz bị đóng cửa. Bà nhấn mạnh tình trạng mất an ninh năng lượng đang ảnh hưởng nặng nề nhất đến những người có hoàn cảnh tài chính khó khăn, đồng thời cho biết đã nêu vấn đề này tại một phiên họp G20. Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Australia cảnh báo việc tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran sẽ khiến tình hình thêm trầm trọng.

Lời kêu gọi của Australia được đưa ra trong bối cảnh dư luận ngày càng lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran ngay trong tuần này, sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11.

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Ông Trump xác nhận điện đàm với Thủ tướng Israel về vấn đề Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/11 xác nhận đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó hai nhà lãnh đạo thảo luận về vấn đề Iran, giữa lúc xuất hiện thông tin hai quốc gia đồng minh bất đồng về thời điểm nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Tehran.

Việt Nga/VOV-Australia
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