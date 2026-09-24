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Thổ Nhĩ Kỳ muốn Nga và Ukraine chấm dứt tấn công tàu ở Biển Đen

Thứ Năm, 15:58, 24/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói với Tổng thống Ukraine Zelensky rằng các cuộc tấn công ở Biển Đen là điều khó hiểu.

Văn phòng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm 24/9 thông báo, Tổng thống Tayyip Erdogan đã nói với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky rằng các cuộc tấn công của Nga và Ukraine nhắm vào tàu thương mại ở Biển Đen là điều khó hiểu và cần có các biện pháp để chấm dứt tình trạng này.

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Chiến hạm Nga thuộc Hạm đội Biển Đen. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Là thành viên NATO và duy trì quan hệ tốt đẹp với cả Nga lẫn Ukraine kể từ khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine năm 2022, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần kêu gọi các bên tham chiến chấm dứt các cuộc tấn công ở Biển Đen.

“Trong cuộc gặp, Tổng thống Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng làm mọi cách để cuộc xung đột Nga - Ukraine kết thúc bằng một nền hòa bình lâu dài, đồng thời cho biết chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán trực tiếp”, văn phòng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong một tuyên bố.

“Tổng thống của chúng tôi nhấn mạnh rằng cần có bước đi cụ thể về an toàn hàng hải tại Biển Đen, rằng các cuộc tấn công vào tàu thương mại là điều khó hiểu, và chúng tôi kỳ vọng các bên sẽ hành động một cách có trách nhiệm”, tuyên bố cho biết thêm.

Ankara cho biết họ đã gửi đề xuất tới Ukraine và Nga nhằm chấm dứt các cuộc tấn công - một số trong đó nhắm vào tàu thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ và gây thương vong cho công dân nước này - và hiện đang chờ phản hồi từ các bên. Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định cần tìm ra giải pháp để việc vận chuyển ngũ cốc từ khu vực này có thể diễn ra an toàn.

Trước đó, ông Zelensky đã phát biểu với các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh “Nền tảng Crimea” bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc rằng Kiev sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn trên biển tại khu vực Biển Đen, dựa trên các đề xuất từ ​​những quốc gia như Ai Cập, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Các quốc gia nhập khẩu lúa mì lớn tại châu Á, Trung Đông và châu Phi - vốn phụ thuộc vào nguồn cung từ khu vực Biển Đen - đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn hàng, trong khi giá lúa mì toàn cầu đã tăng vọt.

Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc từng đóng vai trò trung gian cho Sáng kiến ​​Ngũ cốc Biển Đen vào tháng 7/2022 nhằm cho phép xuất khẩu an toàn ngũ cốc của Ukraine trong bối cảnh chiến tranh; tuy nhiên, Nga đã rút khỏi thỏa thuận này vào năm sau đó với lý do hoạt động xuất khẩu lương thực và phân bón của chính họ gặp nhiều trở ngại lớn.

Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev và lên tiếng ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, nhưng lại từ chối tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây áp lên Moscow và vẫn duy trì quan hệ thương mại với Nga. Ankara đã tổ chức các vòng đàm phán trực tiếp trước đây giữa các bên và đề nghị đóng vai trò trung gian hòa giải.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Reuters
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