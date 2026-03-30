Australia miễn thuế xăng dầu, miễn phí phương tiện công cộng

Thứ Hai, 15:52, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong nỗ lực nhằm giảm áp lực về giá xăng dầu cho người dân, ngày 30/3, Australia quyết định miễn thuế xăng dầu trong 3 tháng. Một số địa phương của Australia cũng miễn phí phương tiện công cộng để khuyến khích người dân giảm sự dụng phương tiện cá nhân.

Australia đã tổ chức cuộc họp nội các liên bang mở rộng lần thứ 2 để thảo luận về các biện pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng nhiên liệu đang diễn ra tại nước này. Tại cuộc họp, Australia đã thống nhất Chương trình an ninh năng lượng quốc gia trong đó đưa ra 4 giai đoạn ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Thứ nhất là giai đoạn Lên kế hoạch và Chuẩn bị. Giai đoạn 2 là Giữ cho Australia luôn vận động và hiện nay Australia đang ở trong giai đoạn này. Giai đoạn 3 là Triển khai các hành động có mục tiêu và giai đoạn 4 là Bảo vệ các dịch vụ thiết yếu cho người dân. Ở từng giai đoạn, Australia sẽ có những biện pháp phù hợp với tình hình.

australia mien thue xang dau, mien phi phuong tien cong cong hinh anh 1
Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: AP

Bên cạnh đó, Australia cũng quyết định đưa ra một số biện pháp bổ sung để giảm sức ép với người dân trong lúc giá nhiên liệu tăng cao. Cụ thể nước này sẽ tạm dừng thu thuế xăng dầu và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng để đi lại.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết: “Hôm nay chính phủ liên bang Australia quyết định tạm dừng thu thuế xăng và dầu diesel trong 3 tháng. Chúng tôi làm cho giá nhiên liệu rẻ hơn bởi chúng tôi hiểu rằng người dân Australia đang phải đối mặt với sức ép rất lớn. Chúng tôi cũng đồng thời khuyến khích người dân Australia sử dụng các phương tiện công cộng để dành nhiên liệu cho những lĩnh vực và khu vực cần nhiên liệu. Khi khu vực thành thị sử dụng ít nhiên liệu thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều nhiên liệu hơn để cung cấp cho vùng nông thôn, nơi đang rất cần có nhiên liệu”.

Trên thực tế, một số địa phương của Australia đã khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng bằng chương trình miễn phí. Tại bang Victoria người dân được miễn phí phương tiện công cộng trong tháng 4. Còn tại vùng lãnh thổ Tasmania, chương trình tương tự được áp dụng trong 3 tháng từ tháng 4 cho đến hết tháng 6.

Đồng thời, chính phủ Australia cũng sẽ giảm phí sử dụng đường bộ cho xe tải hạng nặng về 0% trong 3 tháng để giúp các tài xế xe tải tiếp tục công việc vận chuyển trên cả nước. Chính phủ Australia cũng đồng thời sẽ hoãn việc tăng phí sử dụng đường bộ cho xe tải hạng nặng thêm 6 tháng nữa để không làm tăng thêm gánh nặng cho những đối tượng này.

Kể từ khi nguồn cung dầu mỏ ở Trung Đông bị gián đoạn cách đây 4 tuần, Australia đã triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo nguồn cung và giảm sức ép tới người dân. Cụ thể, nước này đã thảo luận với các đối tác để duy trì nguồn cung nhiên liệu cho Australia và tìm nguồn cung bổ sung khi có sự thay đổi. Australia cũng đã mở kho dự trữ nhiên liệu để đưa 20% nhiên liệu trong kho ra thị trường. Đồng thời, Australia cũng hạ thấp tiêu chuẩn xăng và dầu diesel để có thể tăng nguồn cung ra thị trường. Australia cũng yêu cầu cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ việc vận hành giá nhiên liệu ở các cơ sở bán lẻ và tăng mức phạt đối với các hành vi tăng giá để trục lợi.

Những diễn biến tại Trung Đông đang ảnh hưởng đến nguồn cung và giá xăng dầu trên toàn thế giới nhưng chưa ai có thể khẳng định khi nào tình hình này sẽ chấm dứt. Vì thế Australia vẫn đang chuẩn bị và có thể sẽ bổ sung các biện pháp khác khi nguồn cung tiếp tục bị ảnh hưởng trong thời gian tới.

Việt Nga/VOV-Australia
Khủng hoảng nhiên liệu lan rộng tại Australia

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia Penny Wong, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Gideon Sa'ar tối 25/3, nhấn mạnh quan điểm của Canberra không muốn Israel chiếm đóng miền Nam Lebanon.

VOV.VN - Cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran tại Trung Đông được dự báo sẽ có tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế Australia khiến cho lạm phát tăng cao hơn cả giai đoạn Covid-19 và làm cho nền kinh tế phát triển chậm lại.

