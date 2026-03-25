Khủng hoảng nhiên liệu lan rộng tại Australia

Số liệu thống kê từ hai bang đông dân nhất của Australia là New South Wales và Victoria cho thấy tình trạng thiếu nhiên liệu đang ngày càng phổ biến.

Theo thông tin từ bang New South Wales, hơn 12% cây xăng, tương đương với 313 cây xăng ở cả khu vực thành phố và nông thôn thiếu một số loại nhiên liệu. Trong đó, 187 cây xăng thiếu dầu diesel và 32 cây xăng thiếu một trong các loại xăng thường được bán hàng ngày.

Bảng giá xăng dầu tại Swan Hill, nằm ở khu vực biên giới giữa bang Victoria và New South Wales vào tối 24/3/2026. Ảnh: SMH

Tại bang Victoria, số lượng cây xăng thiếu nhiên liệu cũng cao hơn 12% với 207 cây xăng. Trong đó 115 cây xăng thiếu xăng và 92 cây xăng thiếu dầu diesel. Đáng lưu ý là việc thiếu nhiên liệu diễn ra ở cả khu vực thành thị và nông thôn.

Như vậy nếu chỉ tính ở hai bang New South Wales và Victoria, số lượng cây xăng thiếu nhiên liệu đã lên đến hơn 500 cây xăng. Theo thủ hiến bang New South Wales Chris Minn, số lượng các cây xăng thiếu nhiên liệu sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Trước thực trạng này, chính quyền bang New South Wales đang đề nghị các nhà phân phối nhiên liệu công bố cách thức phân phối lượng xăng dầu được chính phủ liên bang bổ sung cho các khu vực để kiểm soát việc thực thi kế hoạch này. Đồng thời bang New South Wales cũng thành lập Trung tâm điều hành khẩn cấp để điều phối việc cung cấp xăng dầu cho các khu vực.

Bang Victoria cũng làm việc chặt chẽ với các nhà phân phối và bán lẻ xăng dầu để kịp thời phát hiện khu vực đang thiếu hụt để nhanh chóng bổ sung. Bên cạnh đó, bang Victroia cũng tăng số lượng thanh tra tới các cơ sở bán lẻ xăng dầu để đảm bảo các cơ sở này tuân thủ quy định về giá trần trong 24 giờ và luật chống tăng giá quá mức của bang.

Để ứng phó với tình trạng thiếu xăng dầu, Australi đang thảo luận với một số đối tác nước ngoài để bổ sung nguồn cung, trong đó Đại sứ Nhật Bản tại Australia Kazuhiro Suzuki để ngỏ khả năng nước này có thể đổi xăng dầu với khí gas hóa lỏng tự nhiên của Australia. Trước đó vào hôm đầu tuần, Australia và Singapore đã ra tuyên bố chung, trong đó khẳng định việc duy trì nguồn cung nhiên liệu giữa hai nước và sẽ thảo luận với nhau khi xuất hiện các yếu tố có thể làm gián đoạn đến hoạt động mua bán năng lượng.