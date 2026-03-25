中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khủng hoảng nhiên liệu lan rộng tại Australia

Thứ Tư, 14:27, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng nhiên liệu đang lan rộng tại Australia khi số lượng các cây xăng không có đủ hàng để bán đang ngày càng tăng.

Số liệu thống kê từ hai bang đông dân nhất của Australia là New South Wales và Victoria cho thấy tình trạng thiếu nhiên liệu đang ngày càng phổ biến.

Theo thông tin từ bang New South Wales, hơn 12% cây xăng, tương đương với 313 cây xăng ở cả khu vực thành phố và nông thôn thiếu một số loại nhiên liệu. Trong đó, 187 cây xăng thiếu dầu diesel và 32 cây xăng thiếu một trong các loại xăng thường được bán hàng ngày.

Bảng giá xăng dầu tại Swan Hill, nằm ở khu vực biên giới giữa bang Victoria và New South Wales vào tối 24/3/2026. Ảnh: SMH

Tại bang Victoria, số lượng cây xăng thiếu nhiên liệu cũng cao hơn 12% với 207 cây xăng. Trong đó 115 cây xăng thiếu xăng và 92 cây xăng thiếu dầu diesel. Đáng lưu ý là việc thiếu nhiên liệu diễn ra ở cả khu vực thành thị và nông thôn.

Như vậy nếu chỉ tính ở hai bang New South Wales và Victoria, số lượng cây xăng thiếu nhiên liệu đã lên đến hơn 500 cây xăng. Theo thủ hiến bang New South Wales Chris Minn, số lượng các cây xăng thiếu nhiên liệu sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Trước thực trạng này, chính quyền bang New South Wales đang đề nghị các nhà phân phối nhiên liệu công bố cách thức phân phối lượng xăng dầu được chính phủ liên bang bổ sung cho các khu vực để kiểm soát việc thực thi kế hoạch này. Đồng thời bang New South Wales cũng thành lập Trung tâm điều hành khẩn cấp để điều phối việc cung cấp xăng dầu cho các khu vực.

Bang Victoria cũng làm việc chặt chẽ với các nhà phân phối và bán lẻ xăng dầu để kịp thời phát hiện khu vực đang thiếu hụt để nhanh chóng bổ sung. Bên cạnh đó, bang Victroia cũng tăng số lượng thanh tra tới các cơ sở bán lẻ xăng dầu để đảm bảo các cơ sở này tuân thủ quy định về giá trần trong 24 giờ và luật chống tăng giá quá mức của bang.

Để ứng phó với tình trạng thiếu xăng dầu, Australi đang thảo luận với một số đối tác nước ngoài để bổ sung nguồn cung, trong đó Đại sứ Nhật Bản tại Australia Kazuhiro Suzuki để ngỏ khả năng nước này có thể đổi xăng dầu với khí gas hóa lỏng tự nhiên của Australia. Trước đó vào hôm đầu tuần, Australia và Singapore đã ra tuyên bố chung, trong đó khẳng định việc duy trì nguồn cung nhiên liệu giữa hai nước và sẽ thảo luận với nhau khi xuất hiện các yếu tố có thể làm gián đoạn đến hoạt động mua bán năng lượng.

Việt Nga/VOV-Australia
Tag: khủng hoảng ở Australia khủng hoảng nhiên liệu khủng hoảng lan rộng cây xăng khong đủ hàng giá xăng dầu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Australia phản đối Israel chiếm đóng miền Nam Lebanon
VOV.VN - Ngoại trưởng Australia Penny Wong, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Gideon Sa’ar tối 25/3, nhấn mạnh quan điểm của Canberra không muốn Israel chiếm đóng miền Nam Lebanon.

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia Penny Wong, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Gideon Sa’ar tối 25/3, nhấn mạnh quan điểm của Canberra không muốn Israel chiếm đóng miền Nam Lebanon.

Australia dự báo xung đột Trung Đông có thể làm lạm phát tăng lên 5%

VOV.VN - Cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran tại Trung Đông được dự báo sẽ có tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế Australia khiến cho lạm phát tăng cao hơn cả giai đoạn Covid-19 và làm cho nền kinh tế phát triển chậm lại.

VOV.VN - Cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran tại Trung Đông được dự báo sẽ có tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế Australia khiến cho lạm phát tăng cao hơn cả giai đoạn Covid-19 và làm cho nền kinh tế phát triển chậm lại.

Australia và New Zealand ứng phó tình trạng thiếu hụt nhiên liệu

VOV.VN - Chính phủ New Zealand công bố một loạt biện pháp mới, còn Australia cũng xuất kho dự trữ hơn 500 triệu lít xăng và dầu diesel để ứng phó với tình trạng giá nhiên liệu tăng và sự thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu.

VOV.VN - Chính phủ New Zealand công bố một loạt biện pháp mới, còn Australia cũng xuất kho dự trữ hơn 500 triệu lít xăng và dầu diesel để ứng phó với tình trạng giá nhiên liệu tăng và sự thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ