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Australia thắt chặt quy định về lao động cưỡng bức

Thứ Năm, 15:20, 16/07/2026
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VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Australia Michelle Rowland ra thông báo cho biết, nước này sẽ thắt chặt hơn nữa các quy định về lao động cưỡng bức, giúp các công ty nâng cao khả năng nhận diện và giải quyết tốt hơn các rủi ro trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bối cảnh Mỹ đang đe dọa sẽ áp mức thuế mới 12,5% với hàng hóa nhập khẩu đối với khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có Australia do Mỹ cho rằng các nền kinh tế này chưa có biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn sử dụng lao động cưỡng bức, Australia vừa quyết định thắt chặt hơn nữa quy định về vấn đề này để buộc các doanh nghiệp có trách nhiệm cao hơn trong việc ngăn chặn lao động cưỡng bức.

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Bộ trưởng Tư pháp Australia Michelle Rowland. Nguồn: Alex Ellinghausen

Hôm 16/7, Bộ trưởng Tư pháp Australia Michelle Rowland ra thông báo cho biết nước này sẽ thắt chặt hơn nữa các quy định về lao động cưỡng bức, giúp các công ty nâng cao khả năng nhận diện và giải quyết tốt hơn các rủi ro trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo đó, nếu công ty có doanh thu mỗi năm trên 100 triệu AUD thì có thể bị truy tố nếu không ngăn chặn được lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng của mình. Tuy vậy, các công ty này có thể bảo vệ mình nếu cung cấp đủ bằng chứng cho thấy họ đã thực hiện các bước đi hợp lý để ngăn chặn tình trạng lao động cưỡng bức. Tình huống này được mở ra để bảo vệ các công ty đã có quy trình và bước đi phù hợp trong khả năng của mình. Trong thời gian tới, Australia sẽ thảo luận với các bên về các tội danh được đề xuất đối với hành vi này và các biện pháp để thi hành các hình phạt với các tội này, trong đó bao gồm cả khả năng hoãn truy tố và khắc phục hậu quả cho nạn nhân.

Bên cạnh đó, Australia cũng đang lên kế hoạch ban hành các biện pháp dân sự và các biện pháp khác nhằm ứng phó với tình trạng không tuân thủ nghĩa vụ liên quan đến Đạo luật Chống nô lệ hiện đại. Bộ trưởng Michelle Rowland cho biết, Australia sẽ đưa ra các hướng dẫn thực hiện quy định mới cùng với các sáng kiến giáo dục nhằm hỗ trợ các công ty xác định, quản lý và khắc phục tốt hơn các rủi ro về tình trạng lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng của mình.

Bộ trưởng Michelle Rowland khẳng định, những cải cách sắp tới trong lĩnh vực này là cách thức ứng phó của Australia với tình trạng lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng, qua đó nâng cao trách nhiệm giải trình và khuyến khích quản lý rủi ro hiệu quả, đồng thời duy trì một khuôn khổ thực tiễn và phù hợp cho doanh nghiệp.

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Australia ký thỏa thuận an ninh - quốc phòng và bán uranium cho Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 9/7, Australia và Ấn độ đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh hàng hải, uranium, kinh tế, không gian… trong lúc Thủ tướng Ấn độ Narenda Modi đang ở thăm Australia và tham dự Hội nghị thượng đỉnh thường niên giữa lãnh đạo hai nước.

Việt Nga/VOV-Australia
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