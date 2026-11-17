Trong thông báo đưa ra vào hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke cho biết, nước này sẽ tăng số ngày số ngày làm việc bắt buộc tại vùng nông thôn đối với những người nắm giữ thị thực lao động kỳ nghỉ và muốn gia hạn thị thực lần thứ 2 hoặc 3. Cụ thể, số ngày bắt buộc làm việc tại vùng nông thôn được tăng từ 88 ngày lên 120 ngày.

Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke. Nguồn: Sitthixay Ditthavong

Để xác định chính xác số ngày mà người lao động làm việc ở vùng nông thôn, Bộ trưởng Tony Burke cho biết, bắt đầu từ năm tới, cơ quan chức năng của Australia sẽ cấp cho những đối tượng này chứng nhận làm việc ở vùng nông thôn:

"Trong chương trình đảm bảo việc làm cho vùng nông thôn vào năm tới, bắt đầu từ tháng 12, người lao động có thể nộp đơn xin giấy chứng nhận đảm bảo việc làm. Và từ tháng 1, mỗi tháng chúng tôi sẽ cấp giấy bảo lãnh này. Điều đó có nghĩa là, nếu người lao động nhận được giấy bảo lãnh và họ làm việc trong khu vực, dù họ đã làm rồi hay sau này mới làm, thì họ sẽ được đảm bảo việc làm cho năm tiếp theo. Và mỗi tháng, chúng tôi sẽ cấp những giấy bảo lãnh này cho người lao động".

Thông báo cũng cho biết, với những người có thị thực lao động kỳ nghỉ kết thúc trước ngày 28/2/2027 thì sẽ không cần phải áp dụng quy định này. Và từ ngày 1/3/2027, những lao động kỳ nghỉ (trừ công dân Anh) muốn xin thị thực này lần thứ hai hoặc thứ 3 thì cần phải có giấy chứng nhận đảm bảo việc làm trong đó xác định đã làm việc ở vùng nông thôn đủ 120 ngày.

Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke khẳng định các lao động kỳ nghỉ đóng góp quan trọng vào nền kinh tế nước này, đặc biệt trong các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, nhà hàng-khách sạn và quan trọng đối với kinh tế ở vùng nông thôn. Tuy nhiên, khi nhu cầu lao động trong các lĩnh vực này gia tăng, chính phủ Australia cần phải có công cụ để quản lý nhằm kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo số người nước ngoài nhập cư đến nước này không tăng ngoài dự kiến. Trong đó, Bộ Nội vụ Australia cho biết, số lượng người được cấp thị thực lao động kỳ nghỉ lần thứ 2 sẽ là 45.000 người và được cấp lần thứ 3 là 25.000 người, tăng gấp 5 lần so với kế hoạch đưa ra trước đó.