Ngoại trưởng Araghchi: Iran coi Saudi Arabia là quốc gia anh em

Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Abbas Araghchi nhấn mạnh Iran “tôn trọng” Saudi Arabia và coi quốc gia này là “anh em”, đồng thời khẳng định các chiến dịch quân sự của Tehran chỉ nhằm vào lực lượng Mỹ.

Ông Araghchi cũng chia sẻ hình ảnh được cho là thiệt hại đối với một máy bay Mỹ tại căn cứ Prince Sultan ở Saudi Arabia, như một minh chứng cho tuyên bố rằng các mục tiêu bị nhắm tới là lực lượng quân sự nước ngoài.

Tuyên bố của Tehran được đưa ra trong bối cảnh nhiều cuộc tấn công tại khu vực vùng Vịnh bị cho là đã gây ảnh hưởng tới cả các mục tiêu dân sự, làm dấy lên lo ngại về mức độ chính xác và hệ quả lan rộng của xung đột.

Ngoại trưởng Iran cho rằng chiến dịch quân sự của nước này nhằm vào “những kẻ gây hấn không tôn trọng cả người Arab lẫn người Iran”, đồng thời kêu gọi loại bỏ sự hiện diện quân sự của Mỹ khỏi khu vực.

Trong khi đó, các quốc gia Arab vùng Vịnh ngày càng thể hiện sự bất bình trước diễn biến leo thang. Nhiều nước được cho là đang thúc giục Washington tiếp tục chiến dịch quân sự cho tới khi mối đe dọa từ Iran được loại bỏ hoàn toàn.