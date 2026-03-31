Nhiều vụ nổ lớn rung chuyển Isfahan giữa làn sóng không kích Iran

Theo các hình ảnh được xác thực vị trí, thành phố Isfahan, Iran dường như đã hứng chịu một đợt oanh kích dữ dội trong đêm 30/3, rạng sáng 31/3. Trong đoạn video, nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, kèm theo các cột lửa bùng phát giữa không gian đô thị.

Video ghi lại một vụ nổ gần Thánh đường Hồi Giáo Grand Mosalla ở Isafhan, Iran. Nguồn: Vahid/X

Đáng chú ý, hình ảnh tháp của Thánh đường Hồi giáo Grand Mosalla xuất hiện trong đoạn video, cho thấy khu vực bị ảnh hưởng nằm không xa các công trình biểu tượng của thành phố.

Kể từ khi xung đột bùng phát, Mỹ và Israel liên tục tiến hành các đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran.

Quân đội Israel cho biết vào cuối ngày 30/3 rằng họ đã thực hiện một “làn sóng tấn công quy mô lớn” nhằm vào cơ sở hạ tầng tại thủ đô Tehran.

Việc Isfahan, một trong những trung tâm công nghiệp và quân sự quan trọng của Iran bị tấn công cho thấy phạm vi chiến dịch đang mở rộng cả về địa lý lẫn cường độ.