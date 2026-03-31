Nhiều vụ nổ lớn rung chuyển Isfahan giữa làn sóng không kích Iran

Thứ Ba, 11:41, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng loạt vụ nổ lớn xảy ra tại thành phố Isfahan của Iran, trong bối cảnh các cuộc không kích của Mỹ và Israel tiếp tục mở rộng.

Theo các hình ảnh được xác thực vị trí, thành phố Isfahan, Iran dường như đã hứng chịu một đợt oanh kích dữ dội trong đêm 30/3, rạng sáng 31/3. Trong đoạn video, nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, kèm theo các cột lửa bùng phát giữa không gian đô thị.

Video ghi lại một vụ nổ gần Thánh đường Hồi Giáo Grand Mosalla ở Isafhan, Iran. Nguồn: Vahid/X

 

Đáng chú ý, hình ảnh tháp của Thánh đường Hồi giáo Grand Mosalla xuất hiện trong đoạn video, cho thấy khu vực bị ảnh hưởng nằm không xa các công trình biểu tượng của thành phố.

Kể từ khi xung đột bùng phát, Mỹ và Israel liên tục tiến hành các đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran.

Quân đội Israel cho biết vào cuối ngày 30/3 rằng họ đã thực hiện một “làn sóng tấn công quy mô lớn” nhằm vào cơ sở hạ tầng tại thủ đô Tehran.

Việc Isfahan, một trong những trung tâm công nghiệp và quân sự quan trọng của Iran bị tấn công cho thấy phạm vi chiến dịch đang mở rộng cả về địa lý lẫn cường độ.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Iran nổ lớn tại Isfahan Isfahan bị không kích không kích Iran xung đột Mỹ Israel Iran
Tin liên quan

Mỹ có thể kết thúc chiến dịch tại Iran mà không cần mở lại eo biển Hormuz?
Tây Ban Nha đóng cửa không phận với máy bay Mỹ tham chiến tại Iran
Mỹ muốn các nước Arab đóng góp chi phí cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran
