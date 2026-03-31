Ngoại trưởng Rubio: Mỹ chưa biết rõ cách thức ra quyết định tại Iran

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Al Jazeera, ông Rubio cho rằng chưa rõ liệu lãnh tụ tối cao mới, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, có thực sự nắm quyền hay không, khi “không ai nhìn thấy hay nghe thấy ông xuất hiện”.

“Tình hình hiện rất mù mờ. Chưa rõ các quyết định đang được đưa ra như thế nào bên trong Iran”, ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ cũng khẳng định các mục tiêu của Washington “ngay từ đầu không liên quan đến việc thay đổi lãnh đạo”, dù Tổng thống Donald Trump trước đó nhiều lần đề cập mong muốn Iran có một ban lãnh đạo khác.

Ông Rubio cho biết hiện đang có “các thông điệp và một số cuộc trao đổi trực tiếp” giữa một số lực lượng bên trong Iran với Mỹ, chủ yếu thông qua các bên trung gian, song cũng đã có những cuộc trao đổi nhất định.

Đề cập tới các yêu cầu của Mỹ đối với Iran, ông Rubio cho biết những điều kiện này về cơ bản không thay đổi so với trước khi xung đột nổ ra, bao gồm việc Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân, chấm dứt hỗ trợ các hoạt động mà Washington coi là khủng bố, và ngừng phát triển các loại vũ khí có thể đe dọa các quốc gia láng giềng.

Khi được hỏi về nhượng bộ tối thiểu từ phía Iran, ông Rubio nhấn mạnh Tehran cần “có các bước đi rõ ràng, có thể kiểm chứng nhằm chấm dứt mọi tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân”. Ông cũng cho rằng nếu Iran muốn phát triển năng lượng hạt nhân, nước này nên áp dụng cơ chế tương tự các quốc gia khác trong khu vực, tức là nhập khẩu thay vì tự phát triển.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định yêu cầu của Iran về việc kiểm soát chủ quyền đối với eo biển Hormuz là “không thể chấp nhận”.

“Không quốc gia nào trên thế giới nên chấp nhận điều đó. Mỹ sẽ không chấp nhận điều kiện này. Đây là một yêu cầu phi pháp và sẽ không thể xảy ra” ông Rubio nhấn mạnh.