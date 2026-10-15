Australia tiết lộ sáng kiến sẽ đề xuất tại APEC 2027

Ngày 15/10, tại hội thảo AVPI 2026 của Viện Chính sách Australia - Việt Nam diễn ra ở thành phố Sydney, các đại biểu Australia đã tiết lộ những sáng kiến sẽ đề xuất tại APEC 2027, đồng thời nêu kỳ vọng về APEC 2027 khi Việt Nam làm Chủ tịch diễn đàn này.

Phát biểu tại hội thảo, TS Craig Emerson, Chủ tịch điều hành Trung tâm Nghiên cứu APEC của Australia hy vọng tại Diễn đàn APEC 2027, các nền kinh tế thành viên sẽ thảo luận về biện pháp khôi phục vị thế hàng đầu của thương mại tự do, chủ đề mà Việt Nam đang rất nỗ lực thúc đẩy. Bên cạnh đó, ông Emerson cũng cho rằng, APEC là diễn đàn phù hợp để thảo luận về cách thức tăng năng suất lao động và thảo luận về việc phát triển AI cũng như việc đối mặt với những thách thức đặt ra trong quá trình phát triển của AI nhằm hạn chế những rủi ro.

TS Craig Emerson (thứ hai từ trái sang) cùng các đại biểu thảo luận về APEC 2027. (Ảnh: Việt Nga/VOV-Australia)

Ông Emerson cũng tiết lộ đề xuất sẽ đưa ra tại Diễn đàn APEC 2027 đó là sử dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh nhằm hỗ trợ hiệu quả hơn những người bệnh sống ở vùng sâu, vùng xa, ít có điều kiện tiếp cận với sự chăm sóc y tế toàn diện: “Tôi cho rằng sẽ thật tuyệt vời nếu vào năm tới tại Việt Nam, chúng ta có thể khởi động một sáng kiến ​​mà trong thuật ngữ của APEC gọi là “sáng kiến ​​tiên phong”. Với “sáng kiến ​​tiên phong”, chúng ta có thể chọn ra một vấn đề cụ thể để cùng nhau hợp tác giải quyết. Tôi tin rằng cách làm này sẽ giúp xây dựng niềm tin, và Australia sẽ cùng Việt Nam hoàn toàn có thể cùng nhau thực hiện sáng kiến ​​này. Và chủ đề mà tôi đặc biệt quan tâm đó là sử dụng AI trong chẩn đoán y tế”.

Tại hội thảo, bà Louise Adams, Tổng Giám đốc điều hành công ty Aurecon, Thành viên Hội đồng Cố vấn Viện Chính sách Australia-Việt Nam cũng chia sẻ những nội dung được trông đợi sẽ thảo luận tại Diễn đàn APEC 2027 đó là đảm bảo sự ổn định, cân bằng trong chuyển đổi năng lượng và việc xây dựng hạ tầng số.

Bà Louise Adams, Tổng giám đốc điều hành Aurecon, Thành viên Hội đồng Cố vấn AVPI. (Ảnh: Việt Nga/VOV-Australia)

Bà Louise Adams cho rằng đây là những lĩnh vực quan trọng với nhiều nền kinh tế, trong đó có Việt Nam và Australia: “Chúng ta cùng chia sẻ tham vọng về một tương lai kết nối, thịnh vượng và an toàn; đồng thời, chúng ta cũng đối mặt với nhiều thách thức khá tương đồng. Chẳng hạn như vấn đề chuyển đổi năng lượng hay các tác động của biến đổi khí hậu, những lĩnh vực có rất nhiều điểm chung. Tôi nghĩ chúng ta cũng có cơ hội để thảo luận về các công nghệ đang tạo ra những thay đổi mang tính đột phá trên toàn cầu, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI). Làm thế nào để chúng ta vừa có thể tận dụng tối đa những cơ hội mà AI mang lại, vừa cùng nhau quản lý các rủi ro vốn gắn liền với công nghệ này? Tôi tin rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để chúng ta cùng ngồi lại, thông qua Diễn đàn APEC, để thảo luận về vấn đề đó, từ đó nắm bắt các cơ hội cũng như giải quyết những thách thức đang đặt ra”.

Hội thảo AVPI 2026 có sự tham dự đông đảo của đại diện chính quyền bang New South Wales, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng, đại diện Bộ Tài chính của Việt Nam, Hiệu trưởng trường Đại học RMIT cùng nhiều nhà nghiên cứu, doanh nhân của Việt Nam và Australia. Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận về những dấu ấn mới trong quan hệ song phương, những thay đổi về chính sách, chính trị và cơ hội đầu tư tại Việt Nam, về chính sách đối ngoại của Việt Nam… và chia sẻ góc nhìn đa dạng về Việt Nam và quan hệ giữa hai nước.

Tại hội thảo, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng đã chia sẻ 3 kết quả quan trọng của chuyến thăm Australia vừa diễn ra của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đó là củng cố lòng tin chính trị và sự tin cậy chiến lược giữa hai nước; tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế, trong đó nhấn mạnh việc mở rộng thương mại và đầu tư, tăng cường chuỗi cung ứng bền vững, đồng thời làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản thiết yếu và chuyển đổi xanh. Và kết quả nổi bật thứ ba đó là đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục trở thành những ưu tiên trọng tâm cho hợp tác giữa hai nước trong tương lai.

Tổng lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại Hội thảo AVPI 2026. (Ảnh: Việt Nga/VOV-Australia)

Tổng lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng cũng đề xuất 3 nội dung hợp tác trọng tâm trong tương lai nhằm thúc đẩy khả năng phục hồi kinh tế giữa hai nước gồm thứ nhất là thương mại, đầu tư và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Thứ hai là an ninh năng lượng và chuyển đổi xanh và thứ ba là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tổng lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Australia đang tiến xa hơn mối quan hệ ngoại giao bền chặt để hướng tới một quan hệ đối tác sâu sắc hơn, thiết thực hơn. Trong giai đoạn tới, quan hệ giữa hai bên không chỉ được thúc đẩy bằng hợp tác trên kênh chính phủ, mà còn bằng các hoạt động chuyên môn, sáng tạo và mạng lưới kết nối của người dân hai nước.