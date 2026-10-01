Phó Thủ tướng Thường trực: APEC 2027 phải để lại dấu ấn sâu sắc với bạn bè quốc tế

Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, đến nay, các thành viên Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã được kiện toàn. Về nội dung Năm APEC 2027, Đề án Nội dung đã được hoàn thành về các ưu tiên, sáng kiến dự kiến thúc đẩy; xây dựng tài liệu khái niệm và tiến hành tham vấn với các thành viên APEC. Ba ưu tiên lớn của Năm APEC 2027 gồm: Nâng cao năng suất của nền kinh tế; Thúc đẩy hội nhập khu vực; Nâng cao tính tự cường và năng động của nền kinh tế.

Về cơ sở vật chất, các bộ, ngành và UBND tỉnh An Giang đang tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc. Theo báo cáo, 21 công trình, dự án phục vụ APEC 2027 đạt tiến độ đề ra, trong đó một số dự án trực tiếp phục vụ Tuần lễ Cấp cao có chuyển biến tích cực, vượt tiến độ. Tuy nhiên, một số dự án, trong đó có các công trình khách sạn, vẫn cần đẩy nhanh tiến độ.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc họp

Ban Thư ký cũng đã khảo sát cơ sở vật chất tại các tỉnh Gia Lai và Khánh Hòa, TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để lựa chọn địa điểm tổ chức các Hội nghị Quan chức cao cấp APEC (SOM). Dự kiến ISOM tổ chức tại Gia Lai tháng 12/2026; SOM 1 tại Khánh Hòa tháng 2/2027; SOM 2 tại Hà Nội tháng 5/2027 và SOM 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 8/2027.

Công tác đào tạo, nâng cao năng lực và hỗ trợ địa phương tiếp tục được triển khai; xây dựng tài liệu hướng dẫn tổ chức các Hội nghị SOM và Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành trong năm APEC 2027; phối hợp với các đối tác tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ các bộ, ngành, địa phương.

Về công tác tuyên truyền, văn hóa, lễ tân, an ninh - y tế cũng được triển khai theo kế hoạch. Các cơ quan báo chí chủ lực đang xây dựng, triển khai các chuyên mục, kế hoạch tuyên truyền về Năm APEC Việt Nam 2027. Nhấn mạnh công tác truyền thông cần được triển khai sớm, cùng với hướng dẫn thông tin, tuyên truyền cho các địa phương đăng cai, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban thư ký APEC đề nghị: "Các địa phương đăng cai các hội nghị hoạt động trong năm APEC 2027 phối hợp với Ủy ban Quốc gia, các bộ, cơ quan chuẩn bị tôt cho việc tổ chức sự kiện tại địa phương trong đó có phương án cải tạo, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực phân bổ các cơ sở lưu trú, đặc biệt tận dụng tốt cơ hội tổ chức sự kiện APEC 2027 để quảng bá hình ảnh địa phương trong đó cần chuản bị tốt các hoạt động, sản phẩm đặc sắc về văn hóa, ẩm thực, du lịch, quà tặng của địa phương, tăng cường trải nghiện cho đại biểu quốc tế, chủ động trao đổi với Ban thư ký, tiểu ban và các bộ, ngành".

Toàn cảnh phiên họp

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ, địa phương và Tiểu ban cho biết đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án và triển khai các nhiệm vụ theo phân công. Về đảm bảo an ninh và y tế, Thượng tướng Phạm Thế Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế cho biết: "Chúng tôi đã ban hành hai cái kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự với tám mươi mốt nhóm nhiệm vụ trọng tâm, khảo sát, kiểm tra, đánh giá toàn diện an ninh an toàn cơ sở vật chất. Công an các đơn vị địa phương mà có tổ chức thì cũng đã tổ chức các cuộc diễn tập liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự. Tích cực, chủ động triển khai toàn diện từ sớm, từ xa, từ cơ sở với các cái công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần giữ vững môi trường an ninh an toàn, kiến tạo, phục vụ chuẩn bị tổ chức APEC 2027. Thành lập, triển khai tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự quá trình thi công, hoàn thiện lắp đặt các cái thiết bị tại dự án công trình phục vụ hội nghị APEC 2027".

Tại cuộc họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho rằng: Các hoạt động APEC cần được chuyển hóa thành nguồn lực cho phát triển, thông qua việc kết nối lãnh đạo, quan chức các nền kinh tế, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, địa phương và các viện nghiên cứu. Đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp các bộ, ngành, địa phương, VCCI xây dựng kế hoạch cụ thể để khai thác hiệu quả từng hoạt động.

"Chúng ta làm sao phải chuyển hóa những càng nhiều càng tốt những kế hoạch, những nội dung của hoạt động APEC lần này trở thành nguồn lực phát triển. Bộ Ngoại giao cũng sẵn sàng cùng phối hợp với các cơ quan có một kế hoạch khai thác cụ thể, phát huy cụ thể từng những hoạt động lớn, căn cứ vào thành phần, nội dung như thế nào, để mà đạt được kết quả. Rất mong có sự phối hợp của các Bộ, các địa phương thì mới hiệu quả được, ví dụ CEO Summit, rồi là dịp SOM chẳng hạn như thế, có thể có những cái sự kiện đấy thì chúng ta những chuyên gia, quan chức các nước đến thì chúng ta làm rất tốt", Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt của các tiểu ban, các bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định: Đăng cai APEC 2027 là hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng của đất nước, đồng thời là cơ hội để Việt Nam khẳng định tầm vóc, vị thế trong kỷ nguyên phát triển mới. Tổ chức thành công năm APEC 2027, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao, sẽ để lại những dấu ấn sâu sắc của Việt Nam với APEC và bạn bè quốc tế.

Nhấn mạnh thời gian chuẩn bị còn rất ngắn, Phó Thủ tướng yêu cầu các Tiểu ban xây dựng tiến độ cụ thể, tập trung hoàn thiện Đề án Nội dung APEC 2027, các tài liệu về ưu tiên, sáng kiến; đẩy mạnh tham vấn, vận động thành viên và khách mời tham dự Tuần lễ Cấp cao. Bộ Tài chính khẩn trương bảo đảm kinh phí; các tiểu ban hoàn thiện phương án vật chất, hậu cần, lễ tân, an ninh, y tế, tuyên truyền, văn hóa theo hướng chất lượng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Các địa phương chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng, nhân lực, sản phẩm văn hóa, du lịch, ẩm thực...

"Rà soát, chuẩn bị sẵn sàng về vật chất, hậu cần, lễ tân, an ninh, y tế, tuyên truyền, nội dung phục vụ. Mục tiêu là tổ chức chu đáo, kỹ lưỡng, xây dựng ấn tượng tốt ngay từ hoạt động đầu tiên và tạo đà cho năm APEC 2027. Ban thư ký tiếp tục triển khai các công việc theo kế hoạch, theo dõi đôn đốc vận hành các nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia, đồng thời ban hành tài liệu hướng dẫn tổ chức hội nghị trong tháng 10/2026 là căn cứ để các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai", Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nêu rõ.