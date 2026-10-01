English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Thủ tướng Thường trực: APEC 2027 phải để lại dấu ấn sâu sắc với bạn bè quốc tế

Thứ Năm, 18:09, 01/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - “Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, sẵn sàng cho Năm APEC 2027”, đây là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027 tại cuộc họp lần thứ 4 diễn ra chiều 1/10, tại Trụ sở Chính phủ.

Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, đến nay, các thành viên Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã được kiện toàn. Về nội dung Năm APEC 2027, Đề án Nội dung đã được hoàn thành về các ưu tiên, sáng kiến dự kiến thúc đẩy; xây dựng tài liệu khái niệm và tiến hành tham vấn với các thành viên APEC. Ba ưu tiên lớn của Năm APEC 2027 gồm: Nâng cao năng suất của nền kinh tế; Thúc đẩy hội nhập khu vực; Nâng cao tính tự cường và năng động của nền kinh tế.

Về cơ sở vật chất, các bộ, ngành và UBND tỉnh An Giang đang tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc. Theo báo cáo, 21 công trình, dự án phục vụ APEC 2027 đạt tiến độ đề ra, trong đó một số dự án trực tiếp phục vụ Tuần lễ Cấp cao có chuyển biến tích cực, vượt tiến độ. Tuy nhiên, một số dự án, trong đó có các công trình khách sạn, vẫn cần đẩy nhanh tiến độ.

pho thu tuong thuong truc apec 2027 phai de lai dau an sau sac voi ban be quoc te hinh anh 1
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc họp

Ban Thư ký cũng đã khảo sát cơ sở vật chất tại các tỉnh Gia Lai và Khánh Hòa, TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để lựa chọn địa điểm tổ chức các Hội nghị Quan chức cao cấp APEC (SOM). Dự kiến ISOM tổ chức tại Gia Lai tháng 12/2026; SOM 1 tại Khánh Hòa tháng 2/2027; SOM 2 tại Hà Nội tháng 5/2027 và SOM 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 8/2027.

Công tác đào tạo, nâng cao năng lực và hỗ trợ địa phương tiếp tục được triển khai; xây dựng tài liệu hướng dẫn tổ chức các Hội nghị SOM và Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành trong năm APEC 2027; phối hợp với các đối tác tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ các bộ, ngành, địa phương.

Về công tác tuyên truyền, văn hóa, lễ tân, an ninh - y tế cũng được triển khai theo kế hoạch. Các cơ quan báo chí chủ lực đang xây dựng, triển khai các chuyên mục, kế hoạch tuyên truyền về Năm APEC Việt Nam 2027. Nhấn mạnh công tác truyền thông cần được triển khai sớm, cùng với hướng dẫn thông tin, tuyên truyền cho các địa phương đăng cai,  Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban thư ký APEC đề nghị: "Các địa phương đăng cai các hội nghị hoạt động trong năm APEC 2027 phối hợp với Ủy ban Quốc gia, các bộ, cơ quan chuẩn bị tôt cho việc tổ chức sự kiện tại địa phương trong đó có phương án cải tạo, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực phân bổ các cơ sở lưu trú, đặc biệt tận dụng tốt cơ hội tổ chức sự kiện APEC 2027 để quảng bá hình ảnh địa phương trong đó cần chuản bị tốt các hoạt động, sản phẩm đặc sắc về văn hóa, ẩm thực, du lịch, quà tặng của địa phương, tăng cường trải nghiện cho đại biểu quốc tế, chủ động trao đổi với Ban thư ký, tiểu ban và các bộ, ngành".

pho thu tuong thuong truc apec 2027 phai de lai dau an sau sac voi ban be quoc te hinh anh 2
Toàn cảnh phiên họp

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ, địa phương và Tiểu ban cho biết đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án và triển khai các nhiệm vụ theo phân công. Về đảm bảo an ninh và y tế, Thượng tướng Phạm Thế Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế cho biết: "Chúng tôi đã ban hành hai cái kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự với tám mươi mốt nhóm nhiệm vụ trọng tâm, khảo sát, kiểm tra, đánh giá toàn diện an ninh an toàn cơ sở vật chất. Công an các đơn vị địa phương mà có tổ chức thì cũng đã tổ chức các cuộc diễn tập liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự. Tích cực, chủ động triển khai toàn diện từ sớm, từ xa, từ cơ sở với các cái công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần giữ vững môi trường an ninh an toàn, kiến tạo, phục vụ chuẩn bị tổ chức APEC 2027. Thành lập, triển khai tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự quá trình thi công, hoàn thiện lắp đặt các cái thiết bị tại dự án công trình phục vụ hội nghị APEC 2027".

Tại cuộc họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho rằng: Các hoạt động APEC cần được chuyển hóa thành nguồn lực cho phát triển, thông qua việc kết nối lãnh đạo, quan chức các nền kinh tế, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, địa phương và các viện nghiên cứu. Đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp các bộ, ngành, địa phương, VCCI xây dựng kế hoạch cụ thể để khai thác hiệu quả từng hoạt động.

"Chúng ta làm sao phải chuyển hóa những càng nhiều càng tốt những kế hoạch, những nội dung của hoạt động APEC lần này trở thành nguồn lực phát triển. Bộ Ngoại giao cũng sẵn sàng cùng phối hợp với các cơ quan có một kế hoạch khai thác cụ thể, phát huy cụ thể từng những hoạt động lớn, căn cứ vào thành phần, nội dung như thế nào, để mà đạt được kết quả. Rất mong có sự phối hợp của các Bộ, các địa phương thì mới hiệu quả được, ví dụ CEO Summit, rồi là dịp SOM chẳng hạn như thế, có thể có những cái sự kiện đấy thì chúng ta những chuyên gia, quan chức các nước đến thì chúng ta làm rất tốt", Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt của các tiểu ban, các bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định: Đăng cai APEC 2027 là hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng của đất nước, đồng thời là cơ hội để Việt Nam khẳng định tầm vóc, vị thế trong kỷ nguyên phát triển mới. Tổ chức thành công năm APEC 2027, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao, sẽ để lại những dấu ấn sâu sắc của Việt Nam với APEC và bạn bè quốc tế.

Nhấn mạnh thời gian chuẩn bị còn rất ngắn, Phó Thủ tướng yêu cầu các Tiểu ban xây dựng tiến độ cụ thể, tập trung hoàn thiện Đề án Nội dung APEC 2027, các tài liệu về ưu tiên, sáng kiến; đẩy mạnh tham vấn, vận động thành viên và khách mời tham dự Tuần lễ Cấp cao. Bộ Tài chính khẩn trương bảo đảm kinh phí; các tiểu ban hoàn thiện phương án vật chất, hậu cần, lễ tân, an ninh, y tế, tuyên truyền, văn hóa theo hướng chất lượng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Các địa phương chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng, nhân lực, sản phẩm văn hóa, du lịch, ẩm thực...

"Rà soát, chuẩn bị sẵn sàng về vật chất, hậu cần, lễ tân, an ninh, y tế, tuyên truyền, nội dung phục vụ. Mục tiêu là tổ chức chu đáo, kỹ lưỡng, xây dựng ấn tượng tốt ngay từ hoạt động đầu tiên và tạo đà cho năm APEC 2027. Ban thư ký tiếp tục triển khai các công việc theo kế hoạch, theo dõi đôn đốc vận hành các nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia, đồng thời ban hành tài liệu hướng dẫn tổ chức hội nghị trong tháng 10/2026 là căn cứ để các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai", Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nêu rõ.

Phương Thoa/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Thường trực: Đổi mới mạnh mẽ cách tiếp cận về công nghiệp hỗ trợ
Phó Thủ tướng Thường trực: Đổi mới mạnh mẽ cách tiếp cận về công nghiệp hỗ trợ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định: “Không có quốc gia nào trở thành nước công nghiệp phát triển chỉ bằng lắp ráp. Chính phủ sẽ chỉ đạo theo tinh thần việc đã nói phải làm, việc đã giao phải có địa chỉ, thời hạn và kết quả đo đếm được”.

Phó Thủ tướng Thường trực: Đổi mới mạnh mẽ cách tiếp cận về công nghiệp hỗ trợ

Phó Thủ tướng Thường trực: Đổi mới mạnh mẽ cách tiếp cận về công nghiệp hỗ trợ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định: “Không có quốc gia nào trở thành nước công nghiệp phát triển chỉ bằng lắp ráp. Chính phủ sẽ chỉ đạo theo tinh thần việc đã nói phải làm, việc đã giao phải có địa chỉ, thời hạn và kết quả đo đếm được”.

Phó Thủ tướng Thường trực: Đổi mới quản trị ngành nông, lâm, thủy sản
Phó Thủ tướng Thường trực: Đổi mới quản trị ngành nông, lâm, thủy sản

VOV.VN - Tại cuộc họp với một số Hiệp hội và doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu ngành hàng nông, lâm thủy sản sáng 25/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu chuyển mạnh từ quản lý theo lĩnh vực sang quản trị theo chuỗi giá trị và ngành hàng.

Phó Thủ tướng Thường trực: Đổi mới quản trị ngành nông, lâm, thủy sản

Phó Thủ tướng Thường trực: Đổi mới quản trị ngành nông, lâm, thủy sản

VOV.VN - Tại cuộc họp với một số Hiệp hội và doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu ngành hàng nông, lâm thủy sản sáng 25/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu chuyển mạnh từ quản lý theo lĩnh vực sang quản trị theo chuỗi giá trị và ngành hàng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm và làm việc tại Lào
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm và làm việc tại Lào

VOV.VN - Nhận lời mời của đồng chí Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực nước CHDCND Lào, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm làm việc tại Lào ngày 21/9/2026.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm và làm việc tại Lào

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm và làm việc tại Lào

VOV.VN - Nhận lời mời của đồng chí Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực nước CHDCND Lào, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm làm việc tại Lào ngày 21/9/2026.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội