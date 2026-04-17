Các quốc gia Thái Bình Dương ban bố tình trạng khẩn cấp về nhiên liệu

Thứ Sáu, 17:00, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước nguy cơ thiếu nhiên liệu trầm trọng, lãnh đạo các quốc gia ở Thái Bình Dương vừa ban bố tình trạng khẩn cấp về nhiên liệu để gia tăng sự phối hợp giữa các nước trong lúc ứng phó với tình hình.

Hôm nay (17/4), Thủ tướng Quần đảo Solomon Jeremiah Manele cho biết sau cuộc họp diễn ra ngày 16/4, lãnh đạo các quốc gia Thái Bình Dương vừa ra tuyên bố chung Biketawa về tình trạng khẩn cấp do mối đe dọa về thiếu nhiên liệu. Tuyên bố tạo cơ sở để các quốc gia trong khu vực gia tăng sự phối hợp nhằm ứng phó với cuộc khủng an ninh năng lượng.

cac quoc gia thai binh duong ban bo tinh trang khan cap ve nhien lieu hinh anh 1
Quần đảo Solomon nhìn từ trên cao. Ảnh: nationalgeographic

Thủ tướng Solomon Manele cho biết các nhà lãnh đạo đã xem xét một “kế hoạch có quy mô khu vực để hướng dẫn công tác chuẩn bị cho các gián đoạn nguồn cung nhiên liệu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn" trong đó có tính đến khả năng Mỹ và New Zealand mua nhiên liệu khẩn cấp từ Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ để cung cấp cho các quốc gia trong khu vực.

Mặc dù hiện tại các quốc gia ở Thái Bình Dương chưa thiếu nhiên liệu nghiêm trọng nhưng các nước này đã phải đối mặt với các tác động kinh tế từ cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu. Trước thực trạng này, các quốc gia bắt đầu ban hành các biện pháp ứng phó. Quần đảo Tuvalu đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô trong khi quần đảo Marshall áp dụng các biện pháp để hạn chế tiêu thụ nhiên liệu trong đó cho biết hầu hết các cơ quan của chính phủ sẽ làm việc thông trưa để có thể đóng cửa vào lúc 15h chiều. Quần đảo Marshall hy vọng các biện pháp này có thể sẽ giúp nước này tiết kiệm được 30% nhiên liệu trong 90 ngày.

Việt Nga/VOV-Australia
Tin liên quan

