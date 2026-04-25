Thiếu nhiên liệu máy bay sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động du lịch quốc tế?

Tình hình này nếu tiếp tục kéo dài, ngành du lịch quốc tế sẽ sớm cảm nhận được những tác động trực tiếp. Ảnh hưởng đầu tiên và dễ nhận thấy nhất là chi phí đi lại. Khi nguồn cung khan hiếm, giá nhiên liệu tăng vọt buộc các hãng phải áp dụng phụ phí xăng dầu hoặc tăng giá vé trực tiếp để duy trì lợi nhuận. Điều này khiến các chuyến bay quốc tế đường dài trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết, buộc nhiều du khách phải thắt chặt hầu bao hoặc hủy bỏ kế hoạch đi xa.

Tại các sân bay, tình trạng thiếu nhiên liệu có thể dẫn đến việc tàu bay phải dừng chờ nạp nhiên liệu lâu hơn, gây ra cảnh ùn ứ tại nhà ga. Sự mệt mỏi của hành khách có thể làm giảm trải nghiệm tổng thể của chuyến đi. Bên cạnh đó, các công ty lữ hành cũng gặp khó khăn trong việc thiết kế các gói tour ổn định về giá, khiến thị trường du lịch quốc tế trở nên biến động và khó dự báo.

Theo bà Mendiratta, cố vấn hàng không và du lịch toàn cầu, vấn đề hiện tại với nhiên liệu máy bay phản lực có hai khía cạnh bao gồm vấn đề về giá và nguồn cung. Đây là cú đánh kép đối với ngành hàng không khi nó vừa gây ảnh hưởng đến giá cả cho khách hàng vừa tác động đến lịch trình hàng không của người quản lý và khai thác.

Bà Mendiratta cho rằng, những tác động sẽ ngày càng rõ hơn vào mùa hè năm nay: "Tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ sớm cảm nhận được tác động. Đó là một giả thuyết rất hợp lý vào lúc này bởi vì ngay cả khi hành động quân sự kết thúc, chúng ta vẫn cần phải giải quyết những thiệt hại ngoài dự kiến. Và phần lớn trong số đó là tình trạng ùn tắc tàu thuyền ở eo biển Hormuz. Các chuỗi cung ứng cần được khôi phục lại sau khi eo biển được mở cửa, và sau đó là quá trình lọc và phân phối nhiên liệu máy bay đến các sân bay quốc tế và các hãng hàng không. Vì vậy, điều này chắc chắn sẽ kéo dài đến mùa hè, bởi vì hiện tại chúng ta đã bước vào mùa cao điểm du lịch hè, nơi nhu cầu đang tăng lên và nguồn cung ngày càng hạn chế, đó là lý do tại sao điều quan trọng là một số khu vực trên thế giới đang đưa ra những cảnh báo rất rõ ràng".

Để đối phó với tình trạng thiếu hụt, nhiều hãng hàng không đã phải cắt giảm tần suất bay hoặc hủy bỏ các chặng bay ít lợi nhuận để ưu tiên nhiên liệu cho các tuyến trọng điểm. Hôm qua, Tập đoàn Lufthansa của Đức cho biết, họ sẽ loại bỏ 20.000 chuyến bay chặng ngắn khỏi lịch trình đến hết tháng 10 năm nay.

Trước đó, tập đoàn này cũng cho biết sẽ ngừng hoạt động 27 máy bay phục vụ cho công ty con CityLine chuyên các chuyến bay chặng ngắn sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, về tổng thể, điều này sẽ dẫn đến tình trạng quá tải trên các chuyến bay còn lại và làm giảm tính linh hoạt của du khách. Việc hủy chuyến đột ngột không chỉ gây ức chế mà còn tạo ra hiệu ứng dây chuyền, ảnh hưởng đến việc đặt phòng khách sạn, tour du lịch và các dịch vụ đi kèm.

Trong bối cảnh giá cả liên tục tăng cao, nguồn cung khan hiếm, Tổ chức Airlines for Europe thậm chí còn đề xuất cho phép nhập khẩu và sử dụng Jet A trong EU, một loại nhiên liệu máy bay phổ biến ở Mỹ, làm nhiên liệu thay thế. Tuy nhiên, vì nhiều lý do liên quan đến quy định, chính trị và hậu cần, đề xuất này khó có khả năng được triển khai nhanh chóng.

Theo các nhà phân tích, nếu tình trạng như hiện nay tiếp tục kéo dài, các hãng hàng không có thể sẽ phải cắt giảm mạnh các chuyến bay tại châu Âu ngay từ tháng 5 và tháng 6 tới. Bởi châu Âu là một khu vực phụ thuộc lớn và nguồn dầu và các nhà máy lọc dầu Trung Đông để bảo đảm nguồn cung với khoảng một nửa nhiên liệu máy bay được nhập khẩu từ các nước vùng vịnh.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng, các hãng hàng không sẽ không muốn hủy chuyến bay, mất doanh thu và quan trọng hơn là mất lòng tin của khách hàng. Vì vậy, các hãng hàng không sẽ tập trung vào các tuyến bay có nhu cầu cao nhất để không đánh mất niềm tin của khách hàng.

Đồng thời họ cũng sẽ xem xét lại các tuyến bay của mình liên quan đến các khu vực có nguồn cung cấp nhiên liệu máy bay phản lực. Mặc dù vậy, ngay cả khi cuộc xung đột kết thúc, tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay và niềm tin du lịch cũng không thể giải quyết ngay lập tức.

Bà Mendiratta, cố vấn hàng không và du lịch toàn cầu cho rằng: "Khi hoạt động quân sự kết thúc, vẫn sẽ cần một khoảng thời gian đáng kể để khôi phục chuỗi cung ứng, đảm bảo nguồn cung nhiên liệu máy bay và quan trọng hơn cả là xây dựng lại niềm tin. Bởi vì ngay cả khi mọi thứ đều ổn về mặt chuỗi cung ứng, các hãng hàng không có thể hấp thụ lại lượng nhiên liệu máy bay cần thiết, liệu du khách có tự tin quay trở lại những tuyến đường du lịch ban đầu hay không? Vì vậy, sẽ cần một khoảng thời gian. Chúng ta có thể dự đoán là vài tuần hoặc vài tháng. Tuy nhiên, điều chúng ta biết, và đã thấy từ thời COVID, là một khi du khách cảm thấy an toàn để đi du lịch trở lại, thói quen và mong muốn đi du lịch sẽ trỗi dậy".

Có thể thấy, việc thiếu hụt nhiên liệu máy bay không chỉ là vấn đề của riêng ngành hàng không mà là một “nút thắt” kìm hãm sự phục hồi của du lịch toàn cầu. Mùa hè này, du khách cần chuẩn bị tâm lý cho một kỳ nghỉ tốn kém hơn và đòi hỏi sự linh hoạt cao trước những thay đổi bất ngờ từ các hãng bay.