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Nguy cơ lũ quét lần hai ở biên giới Nepal - Trung Quốc

Thứ Sáu, 07:28, 28/08/2026
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VOV.VN - Một hồ nước tạm thời hình thành do đất đá chặn dòng sông tại khu vực bị lũ đang tiếp tục dâng, nhà chức trách Nepal cảnh báo hồ có nguy cơ vỡ, có thể tạo ra một đợt lũ mới ở khu vực hạ lưu.Ở phía bên kia biên giới, Trung Quốc cũng cảnh báo nguy cơ tương tự.

Tính đến 5 giờ sáng 28/8 (giờ Việt Nam), Nepal xác nhận ít nhất 389 người thiệt mạng và gần 1.000 người mất tích trong trận lũ thảm khốc. Các đội cứu hộ vẫn đang “chạy đua với thời gian” để tìm kiếm những người mất tích và hỗ trợ khoảng 250.000 người dân bị cô lập sau trận lũ. 

Hai ngày sau khi xảy ra trận lũ quét kinh hoàng, lực lượng cứu hộ Nepal tiếp tục tìm kiếm gần 1.000 người mất tích tại các thung lũng, sườn núi và dọc các con sông. Tuy nhiên, theo Hội Chữ thập đỏ Nepal, quy mô thực sự của thảm họa vẫn chưa rõ khi nhiều làng mạc bị xóa xổ, nhiều cộng đồng bị cô lập. Công tác cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn khi lũ bùn đá đã phá hủy nhiều cây cầu và tuyến đường. Đường điện thoại và cột phát sóng di động đều bị hư hỏng, trong đó nhiều những ngôi nhà may mắn không bị ngập chịu chung cảnh mất điện, nước.

Tới thăm vùng bị lũ quét, Thủ tướng Nepal Balen Shah cho biết tình hình vẫn còn nhiều thách thức và bộ máy nhà nước đang hoạt động “hết công suất”. Hơn 13.000 binh sĩ quân đội và lực lượng an ninh Nepal đang được huy động cứu hộ. 15 trực thăng được sử dụng để tiếp cận những nơi bị cô lập, sơ tán người mắc kẹt và vận chuyển lương thực, thuốc men cùng các nhu yếu phẩm.

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Thảm họa lũ quét tại Nepal. (Ảnh: Reuters)

Theo Cơ quan quản lý và giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia Nepal (NDRRMA), 1.976 người đã được cứu sống nhờ các hoạt động cứu hộ trong hai ngày qua.

Tuy nhiên, nguy cơ thảm họa “chưa dừng lại” khi một hồ nước tạm thời hình thành do đất đá chặn dòng sông tại khu vực bị lũ đang tiếp tục dâng. Nhà chức trách Nepal cảnh báo hồ có nguy cơ vỡ, có thể tạo ra một đợt lũ mới ở khu vực hạ lưu.Ở phía bên kia biên giới, Trung Quốc cũng cảnh báo nguy cơ tương tự.

Trong lúc Nepal căng mình ứng phó, quốc tế cũng tiếp tục bày tỏ tình đoàn kết và sẵn sàng hỗ trợ. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết: “Tôi muốn bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc nhất trước thảm họa lũ lụt kinh hoàng ở Nepal và Trung Quốc. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến gia đình các nạn nhân và bày tỏ sự đoàn kết với tất cả những người bị ảnh hưởng. Liên Hợp Quốc đang huy động nguồn cung cấp và các đội cứu trợ nhân đạo, và chúng tôi cam kết hỗ trợ các nỗ lực của các quốc gia trong việc cung cấp viện trợ và hỗ trợ khẩn cấp”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi sự việc là một thảm họa tàn khốc; cho biết Mỹ cũng đã đề nghị giúp đỡ Nepal bất kỳ điều gì  nước này cần. Theo ước tính của  Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), trận lũ  tàn khốc đã khiến hơn 17.000 trẻ em rơi vào tình trạng cần được hỗ trợ khẩn cấp.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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