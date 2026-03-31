Quốc hội Ba Lan đã thông qua đạo luật cho phép chính phủ ấn định giá nhiên liệu tối đa hàng ngày và giảm thuế VAT đối với nhiên liệu. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu đã phản hồi cho rằng luật EU không cho phép các quốc gia thành viên giảm thuế VAT đối với nhiên liệu động cơ so với mức thuế tiêu chuẩn, nhưng người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, Louise Bogey, cho biết thêm việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt là được phép.

Bộ trưởng Tài chính Ba Lan, Andrzej Domański, cho biết việc cắt giảm thuế VAT được đề xuất sẽ khiến ngân sách nhà nước thiệt hại khoảng 200 triệu euro, trong khi việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ dẫn đến khoản lỗ hàng tháng khoảng 150 triệu euro.

Ba Lan áp giá trần nhiên liệu, bất chấp cảnh báo từ EC. (Ảnh: Reuters)

Luật được Quốc hội thông qua đưa ra một mức giá trần được kiểm soát tập trung đồng thời cho phép các nhà bán lẻ tính giá thấp hơn mức giá trần. Theo luật, giá tối đa sẽ được tính toán dựa trên giá bán buôn trung bình. Thuế giá trị gia tăng (VAT) cũng sẽ được giảm từ 23% xuống còn 8% và thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được giảm xuống mức tối thiểu cho phép theo luật châu Âu.

Tổng thống Ba Lan, Karol Nawrocki, đồng minh của đảng đối lập bảo thủ (PiS), đã ký ban hành luật ngay lập tức vì động thái của chính phủ phù hợp với các yêu cầu của phe đối lập. Luật được thông qua mà không gặp bất kỳ sự phản đối nào trong Quốc hội. Các biện pháp tiếp theo mà chính quyền Ba Lan dự định thực hiện bao gồm thuế lợi nhuận bất thường đối với khoản lợi nhuận khổng lồ mà các công ty dầu mỏ thu được do giá dầu toàn cầu tăng vọt.

Sự can thiệp của chính phủ diễn ra trong bối cảnh Ba Lan đang phải vật lộn với chi phí nhiên liệu tăng cao do xung đột ở Trung Đông. Các cuộc xung đột đã làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ. Giá dầu diesel tại Ba Lan đã đạt mức cao kỷ lục 2,04 euro/lít, vượt qua kỷ lục trước đó vào năm 2022 sau cuộc xung đột ở Ukraine. Chính phủ cho biết các biện pháp này là cần thiết để nhanh chóng ứng phó với tình hình hiện tại trên thị trường nhiên liệu, liên quan đến xung đột ở Trung Đông.

Thủ tướng Ba Lan, Donald Tusk, cho biết chính phủ dự kiến ​​giá sẽ giảm 0,28 euro/lít. Tuy nhiên, việc giảm giá không diễn ra vào cuối tuần. Trong một cuộc họp báo về các biện pháp điều chỉnh giá nhiên liệu của chính phủ, ông Tusk đã được hỏi về xu hướng ngày càng gia tăng tình trạng tài xế người nước ngoài đến Ba Lan để mua nhiên liệu rẻ hơn.

Thủ tướng Ba Lan cho biết chính phủ sẽ theo dõi tình hình và có thể học hỏi kinh nghiệm từ Slovakia, nơi chính quyền đã áp dụng giá nhiên liệu cao hơn đối với người lái xe đăng ký ở nước ngoài.

Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu đã cảnh báo rằng các biện pháp như vậy là phân biệt đối xử nghiêm trọng và trái với luật pháp EU vì chúng làm suy yếu tính toàn vẹn của thị trường chung. Ủy ban châu Âu đã hứa sẽ thực hiện các hành động pháp lý thích hợp chống lại Slovakia.