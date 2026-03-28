Hạ viện Ba Lan thông qua dự luật kiềm chế giá nhiên liệu tăng vọt

Thứ Bảy, 07:10, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 27/3, Hạ viện Ba Lan đã thông qua dự luật nhằm kiềm chế đà tăng vọt của giá nhiên liệu, giảm bớt gánh nặng tài chính cho hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp do tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông.

Dự luật được thông qua với 436 phiếu ủng hộ, cho phép Bộ trưởng Năng lượng ấn định mức giá nhiên liệu tối đa hàng ngày, tạo ra một cơ chế trần giá do nhà nước kiểm soát. Theo đó, giá tối đa sẽ được tính toán dựa trên giá bán buôn trung bình, cộng với các khoản thuế và biên lợi nhuận bán lẻ cố định ở mức 0,30 zloty mỗi lít.

Bộ trưởng Năng lượng sẽ công bố mức giá này qua thông báo chính thức, tuy nhiên các nhà bán lẻ vẫn được phép bán thấp hơn giá trần để cạnh tranh. Nhờ đó, dự luật không chỉ đặt giới hạn mà còn khuyến khích thị trường vận hành linh hoạt hơn, tránh tình trạng khan hiếm hoặc độc quyền giá.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk - Ảnh: PAP

Dự luật này cũng bổ sung cho các kế hoạch cắt giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế tiêu thụ đặc biệt đã được chính phủ đề ra. Thủ tướng Donald Tusk nhấn mạnh, Ba Lan sẽ giảm thuế VAT đối với nhiên liệu từ 23% xuống còn 8% và hạ thuế tiêu thụ đặc biệt xuống mức tối thiểu theo quy định của EU.

Theo ông Donald Tusk, những biện pháp này nhằm giảm áp lực trực tiếp lên chi phí sinh hoạt của các hộ gia đình và doanh nghiệp, đồng thời kiềm chế đà tăng giá do tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Ba Lan Andrzej Domański khẳng định, việc cắt giảm thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ khiến ngân sách nhà nước thiệt hại khoảng 370 triệu euro mỗi tháng. Tuy nhiên, chính phủ đã có kế hoạch bù đắp khoản thiếu hụt này, bằng cách áp dụng một loại thuế đặc biệt lên các công ty đang hưởng lợi lớn từ giá dầu cao.

Ba Lan sẽ giảm thuế VAT đối với nhiên liệu từ 23% xuống còn 8% - Ảnh minh họa: PAP

Sau khi được Hạ viện thông qua, dự luật sẽ được chuyển đến Thượng viện và dự kiến sẽ được thông qua nhanh chóng. Sau đó, văn bản sẽ được trình lên Tổng thống Karol Nawrocki để ký ban hành. Chính phủ đang đẩy mạnh tiến độ để các biện pháp này có hiệu lực trước kỳ nghỉ lễ Phục Sinh.

Dự luật kiềm chế giá nhiên liệu được Hạ viện Ba Lan thông qua, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với áp lực giá nhiên liệu tăng vọt, kể từ khi xung đột tại Trung Đông nổ ra vào cuối tháng 2. Trong đó, giá dầu diesel tăng khoảng 28% và giá xăng cũng tăng lên hơn 17% so với trước xung đột.

Chính phủ Ba Lan kỳ vọng, với cơ chế trần giá hàng ngày do Bộ trưởng Năng lượng quyết định, giá nhiên liệu sẽ giảm mạnh trong thời gian ngắn nhất, mang lại sự ổn định cho nền kinh tế và đời sống của người dân.

Như Hoa/VOV-Praha
Tag: giá năng lượng tại ba lan mức giá nhiên liệu tối đa hàng ngày cơ chế giá trần
Ba Lan công bố kế hoạch "khủng" để đảm bảo an ninh năng lượng
Ba Lan công bố kế hoạch “khủng” để đảm bảo an ninh năng lượng

VOV.VN - Ngày 18/3, Thủ tướng Donald Tusk cho biết, Ba Lan đặt mục tiêu đầu tư khoảng 235 tỷ euro vào lĩnh vực năng lượng trong thập kỷ tới.

Ba Lan công bố kế hoạch “khủng” để đảm bảo an ninh năng lượng

Ba Lan công bố kế hoạch “khủng” để đảm bảo an ninh năng lượng

VOV.VN - Ngày 18/3, Thủ tướng Donald Tusk cho biết, Ba Lan đặt mục tiêu đầu tư khoảng 235 tỷ euro vào lĩnh vực năng lượng trong thập kỷ tới.

Ba Lan tuyên bố sẽ không gửi quân đến Iran
Ba Lan tuyên bố sẽ không gửi quân đến Iran

VOV.VN - Ngày 17/3, Thủ tướng Donald Tusk tuyên bố, Ba Lan đã loại trừ khả năng gửi quân đến Iran, đồng thời nhấn mạnh, cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông không ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia của nước này.

Ba Lan tuyên bố sẽ không gửi quân đến Iran

Ba Lan tuyên bố sẽ không gửi quân đến Iran

VOV.VN - Ngày 17/3, Thủ tướng Donald Tusk tuyên bố, Ba Lan đã loại trừ khả năng gửi quân đến Iran, đồng thời nhấn mạnh, cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông không ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia của nước này.

Thủ tướng Ba Lan Tusk cảnh báo "Polexit" là một mối đe dọa
Thủ tướng Ba Lan Tusk cảnh báo “Polexit” là một mối đe dọa

VOV.VN - Ngày 15/3, Thủ tướng Donald Tusk cảnh báo, nguy cơ Ba Lan rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là “Polexit” đang trở thành một "mối đe dọa thực sự", đồng thời cáo buộc Tổng thống Nawrocki và các đảng đối lập cánh hữu đang dẫn dắt đất nước tiến gần hơn đến việc rời khỏi Khối.

Thủ tướng Ba Lan Tusk cảnh báo “Polexit” là một mối đe dọa

Thủ tướng Ba Lan Tusk cảnh báo “Polexit” là một mối đe dọa

VOV.VN - Ngày 15/3, Thủ tướng Donald Tusk cảnh báo, nguy cơ Ba Lan rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là “Polexit” đang trở thành một "mối đe dọa thực sự", đồng thời cáo buộc Tổng thống Nawrocki và các đảng đối lập cánh hữu đang dẫn dắt đất nước tiến gần hơn đến việc rời khỏi Khối.

