Ba Lan cáo buộc Hungary chặn gần 500 triệu euro hoàn trả do hỗ trợ Ukraine

Theo Thủ tướng Tusk, khoản tiền gần 500 triệu euro từ Quỹ Hòa bình châu Âu lẽ ra phải được chuyển vào ngân sách Ba Lan từ lâu, tuy nhiên Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã ngăn chặn việc thanh toán số tiền này. Ông Tusk khẳng định, Ba Lan là một trong những quốc gia đầu tiên viện trợ quân sự cho Kiev ngay sau khi xung đột tại Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022. Các đợt hỗ trợ nhanh chóng từ Ba Lan đã giúp nước này vượt qua những tuần khó khăn nhất của cuộc xung đột.

Nhà lãnh đạo Ba Lan cho biết thêm, Quỹ Hòa bình châu Âu (EPF) được thành lập năm 2021 là một cơ chế ngoài ngân sách của EU để tài trợ cho các nhiệm vụ quân sự và hỗ trợ an ninh cho các quốc gia đối tác. Sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, quỹ này đã được mở rộng để hoàn trả cho các quốc gia thành viên chi phí vận chuyển vũ khí cho Kiev. Tuy nhiên, Quỹ Hòa bình châu Âu được tài trợ trực tiếp bởi các quốc gia EU, không phải từ ngân sách chung của khối, do đó, mọi quyết định giải ngân đòi hỏi sự đồng thuận tuyệt đối. Trong hơn một năm qua, Hungary đã ngăn chặn hàng tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine thông qua cơ chế đồng thuận tuyệt đối này.

Thủ tướng Tusk cũng chỉ trích chuyến thăm Budapest mới đây của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, trong đó có cuộc gặp với Thủ tướng Orbán trước thềm cuộc bầu cử quốc hội Hungary. Theo ông Tusk, chuyến đi của Tổng thống Nawrocki được thực hiện trái với khuyến nghị và lập trường rõ ràng của Chính phủ Ba Lan. Việc ủng hộ nhà lãnh đạo Hungary trong các hành động hợp tác với Nga và chống châu Âu hoàn toàn không nằm trong lợi ích quốc gia của Ba Lan. Những động thái như vậy có thể làm suy yếu vị thế của Ba Lan trong khối và làm phức tạp thêm mối quan hệ với các đồng minh phương Tây.