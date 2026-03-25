中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ba Lan cáo buộc Hungary chặn gần 500 triệu euro hoàn trả do hỗ trợ Ukraine

Thứ Tư, 09:10, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 24/3, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cáo buộc Hungary đã chặn khoảng 468 triệu euro mà nước này được quyền nhận từ Quỹ Hòa bình châu Âu - một cơ chế được thiết kế để hoàn trả chi phí cho các quốc gia đã viện trợ quân sự cho Ukraine.

Theo Thủ tướng Tusk, khoản tiền gần 500 triệu euro từ Quỹ Hòa bình châu Âu lẽ ra phải được chuyển vào ngân sách Ba Lan từ lâu, tuy nhiên Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã ngăn chặn việc thanh toán số tiền này. Ông Tusk khẳng định, Ba Lan là một trong những quốc gia đầu tiên viện trợ quân sự cho Kiev ngay sau khi xung đột tại Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022. Các đợt hỗ trợ nhanh chóng từ Ba Lan đã giúp nước này vượt qua những tuần khó khăn nhất của cuộc xung đột.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Ba Lan cho biết thêm, Quỹ Hòa bình châu Âu (EPF) được thành lập năm 2021 là một cơ chế ngoài ngân sách của EU để tài trợ cho các nhiệm vụ quân sự và hỗ trợ an ninh cho các quốc gia đối tác. Sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, quỹ này đã được mở rộng để hoàn trả cho các quốc gia thành viên chi phí vận chuyển vũ khí cho Kiev. Tuy nhiên, Quỹ Hòa bình châu Âu được tài trợ trực tiếp bởi các quốc gia EU, không phải từ ngân sách chung của khối, do đó, mọi quyết định giải ngân đòi hỏi sự đồng thuận tuyệt đối. Trong hơn một năm qua, Hungary đã ngăn chặn hàng tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine thông qua cơ chế đồng thuận tuyệt đối này.

Thủ tướng Tusk cũng chỉ trích chuyến thăm Budapest mới đây của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, trong đó có cuộc gặp với Thủ tướng Orbán trước thềm cuộc bầu cử quốc hội Hungary. Theo ông Tusk, chuyến đi của Tổng thống Nawrocki được thực hiện trái với khuyến nghị và lập trường rõ ràng của Chính phủ Ba Lan. Việc ủng hộ nhà lãnh đạo Hungary trong các hành động hợp tác với Nga và chống châu Âu hoàn toàn không nằm trong lợi ích quốc gia của Ba Lan. Những động thái như vậy có thể làm suy yếu vị thế của Ba Lan trong khối và làm phức tạp thêm mối quan hệ với các đồng minh phương Tây.

Giải mã "chiến lược drone" của Ukraine trong xung đột ở Trung Đông

VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự Trung Đông leo thang, Ukraine nổi lên như một nhà cung cấp giải pháp phòng không giá rẻ đầy thực dụng, với các drone đánh chặn có thể thay đổi “phép toán chiến sự”. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: liệu Kiev có đang mạo hiểm chính an ninh của mình khi xuất khẩu công nghệ này?

Như Hoa/VOV-Praha
Tag: Ba Lan Ba Lan cáo buộc Hungary hỗ trợ Ukraine Chặn gần 500 triệu euro bất đồng châu Âu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 25/3
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 25/3/2026.

Ukraine ồ ạt tấn công UAV vào 6 tỉnh của Nga
VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 60 máy bay không người lái của Ukraine chỉ trong vòng hai giờ, giữa bối cảnh các đòn tấn công UAV gia tăng mạnh mẽ vào các tỉnh của Nga những tuần gần đây.

Ukraine gây sức ép đòi EU ấn định thời điểm kết nạp
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục thúc giục Liên minh châu Âu (EU) đưa ra mốc thời gian cụ thể cho tiến trình gia nhập, song vẫn vấp phải sự dè dặt và chia rẽ từ chính các đối tác châu Âu.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ