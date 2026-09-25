Ba Lan điều tra nguyên nhân vụ cháy tại trạm thông tin liên lạc vệ tinh Starlink

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Kỹ thuật số Ba Lan Gawkowski cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra tại trạm thông tin liên lạc vệ tinh Starlink, cách thủ đô Warsaw khoảng 40-50 km về phía Nam. Cơ sở này đóng vai trò then chốt trong việc kết nối internet vệ tinh cho khu vực, trong đó có Ukraine.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại trạm thông tin liên lạc vệ tinh Starlink, cách thủ đô Warsaw khoảng 40-50 km về phía Nam (Ảnh: PAP)

Ông Gawkowski nhận định, nhiều dấu hiệu cho thấy đây là hành vi phá hoại nhắm vào hạ tầng viễn thông trọng yếu nhằm làm gián đoạn hoạt động của trạm, gây ảnh hưởng đến kết nối internet của nhiều cơ quan, bao gồm cả quân đội Ukraine.

Kết quả kiểm tra ban đầu của lực lượng cứu hỏa cho thấy nhiều dấu hiệu của hành vi đốt phá có chủ đích. Hiện các cơ quan chức năng Ba Lan đã tiến hành điều tra làm rõ diễn biến vụ việc, thu thập camera giám sát cũng như xác định những người liên quan. Các cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân chính xác là phóng hỏa hay sự cố kỹ thuật, đồng thời làm rõ khả năng đây có phải là hành vi phá hoại có tổ chức nhằm vào hạ tầng thông tin phục vụ cả Ba Lan và Ukraine hay không.

Trạm thông tin liên lạc vệ tinh Starlink do công ty viễn thông nhà nước Exatel hỗ trợ mặt bằng và đường truyền dữ liệu, không chỉ phục vụ kết nối trong lãnh thổ Ba Lan mà còn bảo đảm việc chuyển tải lưu lượng Internet qua nước này tới Ukraine. Các trạm thông tin liên lạc vệ tinh Starlink cũng là bộ phận của hệ thống SpaceX (Mỹ), dùng để kết nối mạng vệ tinh với internet mặt đất và phục vụ các thiết bị đầu cuối Starlink.

Vụ hỏa hoạn xảy ra trong bối cảnh thời gian gần đây nhiều nước châu Âu cảnh báo nguy cơ phá hoại nhằm vào cơ sở quốc phòng và chuỗi cung ứng hỗ trợ Ukraine. Trong tháng 8/2026, Litva, Séc và Estonia đã ghi nhận các vụ đe dọa hoặc tấn công nhằm vào doanh nghiệp quốc phòng. Trong khi đó, vào cuối tháng 8 vừa qua, một vụ hỏa hoạn cũng đã xảy ra tại một cơ sở của WB Electronics ở thành phố miền Trung-Nam Ba Lan, nơi sản xuất các linh kiện quan trọng cho máy bay không người lái.