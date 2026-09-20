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Hơn 20.000 người Ba Lan tham gia Chương trình huấn luyện khẩn cấp “Hãy sẵn sàng”

Chủ Nhật, 17:40, 20/09/2026
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VOV.VN - Ngày 19/9, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Sobkowiak-Czarnecka cho biết, hơn 20.000 người dân đã tham gia Chương trình huấn luyện khẩn cấp dân sự “Hãy sẵn sàng”.

Chương trình huấn luyện của Ba Lan nhằm nâng cao khả năng đối phó với xung đột và các tình huống khẩn cấp khác trong bối cảnh lo ngại về an ninh khu vực ngày càng gia tăng. 

hon 20.000 nguoi ba lan tham gia chuong trinh huan luyen khan cap hay san sang hinh anh 1
Ảnh minh họa: gov.pl

Phát biểu trong khuôn khổ chuyến thăm căn cứ của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ Thủ đô số 18 ở phía đông Warsaw, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Sobkowiak-Czarnecka cho biết, Chương trình “Hãy sẵn sàng” dành cho tất cả công dân Ba Lan từ 13 tuổi trở lên, cung cấp các khóa học thực hành về sơ cứu, sinh tồn, an ninh mạng và ứng phó khủng hoảng, cũng như các tình huống khẩn cấp, từ xung đột đến hỏa hoạn và lũ lụt. Đây là một phần trong chuỗi biện pháp nhằm cải thiện khả năng phòng thủ dân sự của Ba Lan trong bối cảnh cuộc xung đột tại quốc gia láng giềng vẫn diễn biến phức tạp.

Mỗi khóa học kéo dài khoảng tám giờ với nội dung được thiết kế để người dân có thể tự bảo vệ bản thân và gia đình khi hệ thống hỗ trợ bị gián đoạn. Đây là các khóa học bổ sung cho “Cẩm nang an ninh” do chính phủ xuất bản năm ngoái, nhằm giúp các hộ gia đình có kỹ năng thực tế trong chuẩn bị đối phó với các tình huống khẩn cấp.

Bà Sobkowiak-Czarnecka nhấn mạnh, việc tham gia chương trình không đồng nghĩa với nhập ngũ hay tham gia nghĩa vụ quân sự. Đây chỉ là một khóa đào tạo nhằm tăng cường sự chuẩn bị của người dân, không phải để tuyển mộ binh sĩ mới.

Các khóa học hiện tại sẽ tiếp tục đến hết tháng 11.2026. Những người quan tâm có thể đăng ký thông qua ứng dụng "mObywatel" của chính phủ.

Chương trình “Hãy sẵn sàng”  sẽ góp phần nâng cao kỹ năng thực tế của người dân trong đối phó với các cuộc khủng hoảng, tình huống khẩn cấp tiềm tàng trong tương lai.

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Như Hoa/VOV-Praha
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