Mỹ cân nhắc trừng phạt đồng minh NATO vì bất đồng liên quan chiến sự Iran

Thứ Bảy, 10:39, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một email nội bộ của Lầu Năm Góc đang xem xét các phương án trừng phạt một số đồng minh NATO được cho là không ủng hộ hoạt động của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.

Iran tiếp tục trở thành tâm điểm của căng thẳng trong nội bộ NATO khi xuất hiện thông tin Lầu Năm Góc đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt nhằm vào một số đồng minh được cho là không ủng hộ đầy đủ các hoạt động quân sự của Mỹ trong xung đột liên quan Iran. Theo nội dung một email nội bộ bị rò rỉ, Mỹ thậm chí xem xét khả năng đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha trong liên minh, cùng nhiều phương án gây sức ép khác đối với các nước châu Âu.

my can nhac trung phat dong minh nato vi bat dong lien quan chien su iran hinh anh 1
Lầu Năm Góc cân nhắc các biện pháp trừng phạt nhằm vào một số đồng minh được cho là không ủng hộ đầy đủ các hoạt động quân sự của Mỹ trong xung đột liên quan Iran. Ảnh: Reuters

Nguồn tin cho biết các phương án chính sách này được nêu trong một bản ghi nhớ do ông Elbridge Colby, cố vấn chính sách cấp cao của Lầu Năm Góc soạn thảo. Văn bản bày tỏ sự không hài lòng với việc một số đồng minh được cho là từ chối hoặc hạn chế cung cấp quyền tiếp cận, đồn trú và bay qua không phận (ABO) cho Mỹ trong chiến dịch quân sự liên quan Iran.

Theo nội dung email, ông Colby nhấn mạnh quyền ABO là “yêu cầu tối thiểu tuyệt đối trong NATO”, đồng thời cho rằng các phương án đang được lưu hành ở cấp cao trong Bộ Quốc phòng Mỹ.

Một trong những đề xuất được nhắc tới là đình chỉ “các quốc gia gây khó khăn” khỏi một số vị trí quan trọng hoặc mang tính danh dự trong NATO. Ngoài ra, tài liệu cũng đề cập khả năng xem xét lại vị thế của Mỹ đối với một số “lãnh thổ tranh chấp lâu đời” của châu Âu, trong đó có quần đảo Falklands.

Theo quan chức Mỹ, các phương án này xuất phát từ sự thất vọng trong nội bộ chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với việc một số đồng minh châu Âu không tham gia đầy đủ vào các hoạt động hỗ trợ quân sự, đặc biệt liên quan việc mở các tuyến hàng hải chiến lược sau khi xung đột với Iran leo thang từ cuối tháng 2.

Tổng thống Trump trước đó đã nhiều lần chỉ trích NATO vì thiếu hỗ trợ hải quân trong việc mở lại eo biển Hormuz, đồng thời không loại trừ khả năng Mỹ xem xét rút khỏi liên minh. Tuy nhiên, theo nguồn tin, email nội bộ không đề xuất rút Mỹ khỏi NATO hoặc đóng cửa các căn cứ tại châu Âu.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Kingsley Wilson cho biết Bộ Quốc phòng sẽ đảm bảo Tổng thống có “các lựa chọn đáng tin cậy” để buộc đồng minh thực hiện nghĩa vụ, đồng thời nhấn mạnh Washington không bình luận về các thảo luận nội bộ.

Một trong những quốc gia bị nêu đích danh là Tây Ban Nha, nơi chính phủ cánh tả được cho là đã từ chối cho phép sử dụng căn cứ và không phận để phục vụ các hoạt động tấn công Iran. Mỹ hiện có hai căn cứ quân sự quan trọng tại nước này là Rota và Morón.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez bác bỏ thông tin, cho rằng Madrid không dựa trên “email rò rỉ” mà chỉ làm việc với các văn bản và lập trường chính thức.

Ngoài ra, tài liệu cũng đề cập khả năng xem xét lại lập trường ngoại giao của Mỹ đối với quần đảo Falklands (Malvinas) – vùng lãnh thổ do Anh quản lý nhưng vẫn bị Argentina tuyên bố chủ quyền. Động thái này được cho là có thể tác động đáng kể đến quan hệ Mỹ - Anh.

Phía Anh khẳng định chủ quyền đối với quần đảo và nhấn mạnh quyền tự quyết của cư dân địa phương là nguyên tắc không thay đổi.

Các nhà phân tích cho rằng cuộc xung đột với Iran đang làm gia tăng lo ngại về tương lai của NATO, khi xuất hiện câu hỏi về mức độ cam kết phòng thủ chung của các thành viên.

Trong khi một số nước châu Âu khẳng định chỉ hỗ trợ gián tiếp và không tham gia chiến sự trực tiếp, chính quyền Mỹ lại cho rằng liên minh không thể vận hành theo hướng “một chiều”.

Diễn biến mới tiếp tục phản ánh căng thẳng trong nội bộ NATO, đồng thời làm nổi bật khác biệt ngày càng lớn giữa Mỹ và một số đồng minh châu Âu trong các chiến dịch quân sự toàn cầu.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
Mỹ thúc đẩy vòng tiếp xúc mới, Iran phủ nhận đề xuất đàm phán

VOV.VN - Các cuộc đụng độ giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah tiếp tục leo thang trong ngày 24/4, chỉ một ngày sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon được gia hạn thêm ba tuần.

VOV.VN - Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine ngày 24/4 xác nhận tên lửa Neptune của nước này đã đánh trúng nhà máy Atlant Aero tại thành phố Taganrog, thuộc tỉnh Rostov của Nga, phá hủy hai xưởng sản xuất và làm hư hại bốn công trình khác.

