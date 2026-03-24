Ukraine ồ ạt tấn công UAV vào 6 tỉnh của Nga

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, từ 18h đến 20h tối 23/3 (giờ địa phương), tổng cộng 60 UAV cảm tử cánh cố định của Ukraine đã bị đánh chặn trên bầu trời 6 khu vực. Cụ thể, 33 chiếc bị bắn hạ tại Bryansk, 14 chiếc tại Smolensk, 7 chiếc tại Novgorod, 3 chiếc tại Leningrad, 2 chiếc tại Tver và 1 chiếc tại Kursk.

UAV được sử dụng trong xung đột Nga - Ukraine. Ảnh minh họa: Reuters

Động thái này phản ánh xu hướng leo thang trong chiến dịch sử dụng máy bay không người lái của Kiev nhằm vào lãnh thổ Nga, điều mà Moscow nhiều lần cáo buộc là các “cuộc tấn công mang tính khủng bố”, nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, khu công nghiệp và cả khu dân cư.

Thống đốc vùng Bryansk, ông Aleksandr Bogomaz, cho biết một người đã bị thương sau khi UAV Ukraine tấn công một cơ sở nông nghiệp trong khu vực. Tuy nhiên, các đợt tấn công tiếp theo không gây thêm thương vong hay thiệt hại đáng kể.

Ukraine không có bình luận về những thông tin được phía Nga đưa ra.

Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đánh chặn tới 337 UAV Ukraine trên nhiều khu vực, cho thấy quy mô và tần suất các đòn tấn công đang gia tăng rõ rệt.

Thị trưởng Moscow, ông Sergey Sobyanin, cho biết khoảng 250 UAV đã bị bắn hạ khi tiếp cận thủ đô trong dịp cuối tuần. Các cuộc tấn công này buộc giới chức phải tạm thời đình chỉ hoạt động tại một loạt sân bay lớn, bao gồm Domodedovo, Sheremetyevo, Vnukovo và Zhukovsky, trước khi hoạt động được khôi phục vào sáng 24/3.

Song song với các đòn tấn công từ phía Ukraine, Nga cũng triển khai chiến dịch không kích tầm xa nhằm vào hạ tầng lưỡng dụng và mục tiêu quân sự tại Ukraine, trong đó có các cơ sở năng lượng.