Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 25/3

Ukraine ồ ạt tấn công UAV vào 6 tỉnh của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 60 máy bay không người lái của Ukraine chỉ trong vòng hai giờ.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, từ 18h đến 20h tối 23/3 (giờ địa phương), tổng cộng 60 UAV cảm tử cánh cố định của Ukraine đã bị đánh chặn trên bầu trời 6 khu vực. Cụ thể, 33 chiếc bị bắn hạ tại Bryansk, 14 chiếc tại Smolensk, 7 chiếc tại Novgorod, 3 chiếc tại Leningrad, 2 chiếc tại Tver và 1 chiếc tại Kursk.

Động thái này phản ánh xu hướng leo thang trong chiến dịch sử dụng máy bay không người lái của Kiev nhằm vào lãnh thổ Nga, điều mà Moscow nhiều lần cáo buộc là các “cuộc tấn công mang tính khủng bố”, nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, khu công nghiệp và cả khu dân cư.

Binh lính Ukraine nã hỏa lực vào quân đội Nga trên tiền tuyến. Ảnh: AP

Ukraine gây sức ép đòi EU ấn định thời điểm kết nạp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục thúc giục Liên minh châu Âu (EU) đưa ra mốc thời gian cụ thể cho tiến trình gia nhập, song vẫn vấp phải sự dè dặt và chia rẽ từ chính các đối tác châu Âu.

Phát biểu trước Hội đồng châu Âu, Tổng thống Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi EU xác định “một ngày rõ ràng” cho việc Ukraine trở thành thành viên. Theo ông, một cam kết như vậy không chỉ mang ý nghĩa chính trị mà còn là “vấn đề của niềm tin, an ninh và tương lai”, đồng thời có thể vô hiệu hóa mọi nỗ lực cản trở từ Nga.

Trong những tháng gần đây, Kiev liên tục gia tăng áp lực nhằm đẩy nhanh tiến trình hội nhập. Tại cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hồi tháng 2, ông Zelensky từng nhấn mạnh mục tiêu gia nhập EU vào năm 2027 là “rất quan trọng”.

Ukraine cảnh báo nguy cơ Nga mở đòn tấn công quy mô lớn. Trong thông điệp tối 23/3 đăng trên Telegram, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân đặc biệt chú ý tới các tín hiệu báo động phòng không, sau khi tình báo Ukraine ghi nhận dấu hiệu cho thấy Nga có thể đang chuẩn bị một đòn tấn công lớn.

Ông cho biết các chỉ thị cần thiết đã được ban hành tới lực lượng phòng không, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cảnh giác cao độ trước nguy cơ leo thang.

Ông Zelensky lo ngại Nga mở rộng hoạt động UAV từ Belarus. Theo thông tin từ cơ quan tình báo Ukraine, Nga đang lên kế hoạch thiết lập thêm bốn trung tâm chỉ huy điều khiển UAV tầm xa tại Belarus, cùng với một số cơ sở khác tại các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát.

Động thái này, nếu được xác nhận, có thể giúp Moscow mở rộng đáng kể năng lực tấn công bằng máy bay không người lái – loại vũ khí đang ngày càng đóng vai trò then chốt trong xung đột hiện đại.

Tổng thống Zelensky khẳng định Kiev đã có “thông tin rõ ràng” về kế hoạch này và sẽ có phản ứng phù hợp.

Nga bắt đầu cuộc tấn công mùa xuân tại miền đông Ukraine. Quân đội Ukraine và các nhà phân tích cho hay, lực lượng Nga đã bắt đầu một cuộc tấn công mùa xuân ở miền đông Ukraine, bao gồm việc sử dụng hàng chục xe tăng và xe bọc thép.

"Các bạn thấy đấy, những cuộc họp ngoại giao, họp 3 bên liên tục bị hoãn. Chỉ có một lý do, xung đột ở Iran. Ông Putin muốn xung đột kéo dài và với ông ấy, một cuộc xung đột kéo dài ở Iran là lợi thế", ông Zelensky nói và cho rằng trong bối cảnh giá dầu tăng, Mỹ lại đình chỉ trừng phạt với một số loại dầu thô của Nga nên nền kinh tế của Moscow sẽ có lợi thế.

Trong bối cảnh đó, Nga được cho là đang đẩy mạnh cuộc tấn công ở miền đông Ukraine. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cuối tuần trước cho biết: "Với điều kiện thời tiết thay đổi, quân Nga đã tăng cường áp lực trên nhiều khu vực của mặt trận. Trong vài ngày liên tiếp, số lượng các cuộc giao tranh đã vượt quá 200".

Đức xác nhận cung cấp 35 tên lửa Patriot cho Ukraine. Theo báo cáo của Spiegel, Đức đã đàm phán thành công một gói gồm khoảng 35 tên lửa đánh chặn công nghệ cao PAC-3 Patriot, thỏa thuận này bao gồm 30 tên lửa được cung cấp từ nhiều đối tác châu Âu khác nhau và thêm 5 tên lửa từ kho dự trữ của chính quân đội Đức.

Bộ Quốc phòng Liên bang Đức đã xác nhận kế hoạch này, đồng thời cho biết họ đang phối hợp với các đồng minh nhanh chóng vận chuyển tên lửa phòng không Patriot đến Ukraine nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng ở nước này.

Ngoài các tên lửa đánh chặn, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cho biết Berlin sẽ tiếp tục cung cấp MANPADS, tên lửa dẫn đường Iris-T và phụ tùng thay thế. Sự hỗ trợ này nhằm duy trì lá chắn phòng không của Ukraine trong khi Mỹ vẫn tập trung vào việc bổ sung hệ thống phòng không của riêng mình sau khi bắt đầu chiến sự tại Iran.

Tổng thống Ukraine: Có bằng chứng Nga cung cấp thông tin tình báo cho Iran. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy mới đây cho biết, cơ quan tình báo quân sự nước này đã thu thập được những bằng chứng 'không thể chối cãi' cho thấy Nga tiếp tục cung cấp thông tin tình báo cho Iran, qua đó có thể làm gia tăng bất ổn và kéo dài căng thẳng tại Trung Đông.

Phát biểu sau cuộc họp với lãnh đạo tình báo quân sự ngày 23/3, Tổng thống Zelenskiy nhấn mạnh Nga đang sử dụng năng lực tình báo tín hiệu (SIGINT) và tình báo điện tử (ELINT), kết hợp với dữ liệu thu thập được thông qua hợp tác với các đối tác trong khu vực, để hỗ trợ Iran nâng cao hiệu quả trong việc xác định và tấn công mục tiêu.

Trong thông điệp video hàng ngày, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các bằng chứng về hoạt động này “ngày càng rõ ràng và cụ thể hơn”, đồng thời cảnh báo rằng việc chia sẻ thông tin tình báo không chỉ làm gia tăng năng lực quân sự của Iran mà còn có thể kéo dài diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông.