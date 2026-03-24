Ukraine gây sức ép đòi EU ấn định thời điểm kết nạp

Phát biểu trước Hội đồng châu Âu, Tổng thống Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi EU xác định “một ngày rõ ràng” cho việc Ukraine trở thành thành viên. Theo ông, một cam kết như vậy không chỉ mang ý nghĩa chính trị mà còn là “vấn đề của niềm tin, an ninh và tương lai”, đồng thời có thể vô hiệu hóa mọi nỗ lực cản trở từ Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (trái). Ảnh: Reuters

Trong những tháng gần đây, Kiev liên tục gia tăng áp lực nhằm đẩy nhanh tiến trình hội nhập. Tại cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hồi tháng 2, ông Zelensky từng nhấn mạnh mục tiêu gia nhập EU vào năm 2027 là “rất quan trọng”.

Tuy nhiên, thực tế tại Brussels cho thấy con đường gia nhập của Ukraine vẫn còn nhiều chông gai. Thủ tướng Đức Friedrich Merz thẳng thắn nhận định mục tiêu 2027 là “không khả thi”, nhấn mạnh Ukraine cần ổn định thể chế, cải thiện kinh tế và xử lý triệt để vấn đề tham nhũng trước khi có thể tiến xa hơn.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ ủng hộ việc khởi động các chương đàm phán đầu tiên, nhưng tránh đề cập bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào.

Lập trường cứng rắn nhất đến từ Thủ tướng Hungary Viktor Orban, người tuyên bố sẽ phủ quyết nếu Ukraine gia nhập EU, với lập luận rằng điều đó có thể kéo toàn bộ khối vào cuộc chiến đang diễn ra.

Ngay cả bà Ursula von der Leyen. người từng thúc đẩy trao quy chế ứng viên cho Ukraine chỉ trong vài tuần năm 2022 cũng tỏ ra thận trọng. Bà khẳng định việc đưa ra một mốc thời gian cụ thể là “không thể” trong giai đoạn hiện tại.

Đề xuất “gia nhập từng phần” (membership-lite), theo đó Ukraine có thể tham gia EU trước khi hoàn tất cải cách, đã không nhận được sự ủng hộ rộng rãi do lo ngại tạo ra một “Liên minh hai tầng”.

Tuyên bố mới nhất của Hội đồng châu Âu không đề cập đến thời hạn cụ thể, mà chỉ nhấn mạnh rằng “tương lai của Ukraine nằm trong Liên minh châu Âu”, đồng thời khẳng định tiến trình gia nhập sẽ tiếp tục dựa trên nguyên tắc “đánh giá theo năng lực”.