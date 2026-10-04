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Ba Lan cập nhật chiến lược điện hạt nhân lần đầu tiên sau 6 năm

Chủ Nhật, 08:30, 04/10/2026
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VOV.VN - Ba Lan dự kiến phát triển hai nhà máy điện hạt nhân, tổng công suất khoảng 6-9 GW, sử dụng lò phản ứng thế hệ III+ quy mô lớn.

Chính phủ Ba Lan vừa cập nhật chiến lược điện hạt nhân lần đầu tiên sau 6 năm, trong đó văn kiện mới thừa nhận, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước này sẽ đi vào hoạt động năm 2036, muộn hơn 3 năm so với kế hoạch trước đó, và nhà máy thứ hai vào năm 2040, chậm hơn 1 năm so với dự kiến.

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Bộ trưởng Năng lượng Ba Lan Milosz Motyka (Ảnh: Reuters)

Văn kiện mới được công bố trong bối cảnh chương trình điện hạt nhân trước đó, được thông qua năm 2020 dưới thời chính phủ Luật pháp và Công lý (PiS), đã chậm tiến độ so với lộ trình ban đầu. Tuy nhiên, chính quyền hiện tại khẳng định, Ba Lan vẫn đi đúng hướng để điện hạt nhân trở thành một phần quan trọng trong cơ cấu năng lượng đa dạng hơn, cung cấp khoảng 15-16% sản lượng điện vào năm 2040.

Bộ trưởng Năng lượng Miłosz Motyka nhấn mạnh, đây không chỉ là kế hoạch phát triển thêm công suất, mà còn là kế hoạch xây dựng một ngành công nghiệp hạt nhân đủ mạnh để thúc đẩy nền kinh tế và phục vụ an ninh quốc gia trong nhiều thập kỷ tới. Theo ông Motyka, việc hoạt động chậm vài năm không làm thay đổi vai trò trụ cột của điện hạt nhân trong cơ cấu năng lượng đa dạng của Ba Lan. Điện hạt nhân không chỉ bổ sung nguồn cung mới, mà còn giúp giảm dần sự phụ thuộc của Ba Lan vào than đá. Hiện than đá vẫn cung cấp khoảng một nửa sản lượng điện cả nước, mức cao nhất trong EU.

Theo Chương trình Điện hạt nhân Ba Lan (PPEJ) vừa được cập nhật, nước này dự kiến phát triển hai nhà máy điện hạt nhân, tổng công suất khoảng 6-9 GW, sử dụng lò phản ứng thế hệ III+ quy mô lớn. Nhà máy thứ nhất có công suất khoảng 3,75 GW, được triển khai cùng tập đoàn Mỹ gồm Westinghouse và Bechtel tại đô thị Choczewo bên bờ biển Baltic. Công tác chuẩn bị tại địa điểm này đã được tiến hành. Lò phản ứng đầu tiên dự kiến vận hành thương mại năm 2036, muộn 3 năm so với kế hoạch ban đầu. Nhà máy thứ hai dự kiến khởi công năm 2032, tổ máy đầu tiên đi vào hoạt động khoảng năm 2040, chậm 1 năm so với lộ trình cũ.

Theo giới phân tích, việc cập nhật chiến lược điện hạt nhân cho thấy nỗ lực của Ba Lan nhằm đa dạng hóa cơ cấu điện và giảm sự phụ thuộc lâu năm vào than đá. Trước đó, trong kế hoạch năng lượng và khí hậu quốc gia được phê duyệt hồi tháng 6 vừa qua, Ba Lan đặt mục tiêu đến năm 2040 than chỉ còn chiếm 0-5% tổng nguồn điện, khoảng 15-16% đến từ điện hạt nhân, phần còn lại chủ yếu là năng lượng tái tạo và một phần nhỏ từ khí đốt.

Như Hoa/VOV-Praha
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