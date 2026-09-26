Người đứng đầu Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia Litva Vilmantas Vitkauskas cho biết hai nước đang phối hợp xây dựng một thỏa thuận song phương nhằm tạo khuôn khổ pháp lý và cơ chế phối hợp cho kế hoạch sơ tán. Theo ông, các quy trình, phương án hậu cần và năng lực hạ tầng đang được hai bên phân tích, đánh giá. Kế hoạch cụ thể sẽ được xây dựng sau khi thỏa thuận được hoàn tất.

Ba Lan và Litva diễn tập sơ tán quy mô lớn phòng kịch bản xung đột

Các kế hoạch này được xây dựng trong lúc Litva tiến hành diễn tập trên phạm vi toàn quốc để kiểm tra khả năng ứng phó với nhiều mối đe dọa tiềm tàng, gồm chiến tranh lai, tấn công mạng, hoạt động tung tin sai lệch và phá hoại.

Khoảng 20 quan chức Ba Lan đang tham gia diễn tập nhằm kiểm tra quy trình qua biên giới và khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng tại hành lang Suwalki, tuyến đường bộ nối Ba Lan với Litva, nằm giữa vùng Kaliningrad của Nga và Belarus.

Khoảng 3.000 quan chức, đại diện doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ, cùng 1.000 tình nguyện viên tham gia cuộc diễn tập. Hoạt động diễn tập sơ tán kéo dài sáu ngày, từ 26/9 đến 2/10, được triển khai tại một số thành phố của Litva, trong đó có thủ đô Vilnius và các khu vực gần biên giới Belarus.