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Ba Lan cùng 16 nước phản đối việc cắt giảm ngân sách EU

Thứ Bảy, 09:11, 03/10/2026
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VOV.VN - 17 nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, vừa gửi thư chung phản đối việc tiếp tục cắt ngân sách cho chính sách gắn kết và nông nghiệp trong khung tài chính dài hạn giai đoạn 2028-2034 của EU.

 

Bức thư được gửi tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và ông Micheál Martin, Thủ tướng Ireland, quốc gia giữ chức chủ tịch luân phiên của EU trong nửa cuối năm nay. Những người ký tên gồm Thủ tướng Ba Lan Tusk và lãnh đạo 16 quốc gia thành viên EU khác. Đây là nhóm không chính thức thường được gọi là “Những người bạn của sự gắn kết”, tập hợp các nước coi quỹ vùng miền và nông nghiệp là lợi ích cốt lõi trong đàm phán ngân sách.

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Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: AP

Trong thư, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh, cả chính sách gắn kết lẫn Chính sách nông nghiệp chung đều đã bị cắt giảm trên thực tế trong đề xuất ban đầu của Ủy ban châu Âu, công bố hồi tháng 7/2025, dù quy mô tổng thể của khung tài chính 7 năm được nâng lên. Theo các nhà lãnh đạo, chi tiêu cho phát triển vùng và nông nghiệp trong ngân sách kỳ tới nên được giữ ở mức Cộng hòa Síp đề xuất hồi tháng 6 vừa qua, khi nước này còn giữ chức chủ tịch luân phiên, trong đó tăng quỹ chính sách gắn kết thêm 5 tỷ euro, dù tổng ngân sách vẫn bị cắt khoảng 2%.

17 nhà lãnh đạo EU thừa nhận, Liên minh đang đối mặt với các thách thức về quốc phòng, năng lực cạnh tranh và an ninh năng lượng. Tuy nhiên, việc giải quyết các thách thức này không thể thực hiện bằng cách làm suy yếu các chính sách vốn là trọng tâm của quá trình hội nhập châu Âu. Cắt thêm ngân sách nông nghiệp và ngân sách gắn kết sẽ chỉ làm suy yếu ngân sách châu Âu và có thể làm giảm sự ủng hộ của người dân đối với các dự án châu Âu.

Nhóm các nhà lãnh đạo cho rằng, các ưu tiên mới của châu Âu sẽ đòi hỏi nguồn tài chính bổ sung, đồng thời khẳng định, sẵn sàng thảo luận về việc tăng nguồn thu của EU, bao gồm các đề xuất về các nguồn thu mới nhằm giảm áp lực trực tiếp lên ngân sách quốc gia. Tuy nhiên, nhóm này nhấn mạnh, bất kỳ nguồn thu mới nào cũng phải công bằng và không mang tính bất bình đẳng.

Ngân sách giai đoạn 2028-2034 của EU cần được các nhà lãnh đạo khối nhất trí thông qua và dự kiến ​​sẽ được thống nhất vào cuối năm nay.

Như Hoa/VOV-Praha
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