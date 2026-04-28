  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ba Lan có kế hoạch thành lập đội UAV với sự hỗ trợ chuyên môn từ Ukraine

Thứ Ba, 07:11, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 27/4, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, nước này có kế hoạch xây dựng một đội máy bay không người lái (UAV) hiện đại với sự hỗ trợ chuyên môn từ Ukraine nhằm tăng cường khả năng bảo vệ không phận trong bối cảnh các mối đe dọa từ UAV giá rẻ ngày càng trở nên phổ biến.

Thủ tướng Tusk nhấn mạnh, Ukraine đã trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực về công nghệ máy bay không người lái (UAV) nhờ kinh nghiệm trong cuộc xung đột với Nga. Những kinh nghiệm của Kiev trong việc đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV sẽ giúp Ba Lan bảo vệ không phận hiệu quả hơn.

Ông Tusk khẳng định, Ba Lan sẽ sở hữu một đội UAV hiện đại riêng để không chỉ hỗ trợ Ukraine trong giai đoạn hiện tại mà còn đảm bảo an ninh lâu dài cho người dân, đồng thời góp phần củng cố an ninh chung cho các đồng minh châu Âu. Sự hỗ trợ của Ukraine trong việc xây dựng đội UAV cũng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng-quân sự giữa hai nước trong dài hạn.

ba lan co ke hoach thanh lap doi uav voi su ho tro chuyen mon tu ukraine hinh anh 1
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Ba Lan lưu ý, trong khi nhiều nước châu Âu vẫn đang nghiên cứu lý thuyết, Ukraine đã biến UAV thành yếu tố then chốt trong chiến lược quân sự hiện đại. Các chuyên gia Ukraine không chỉ am hiểu công nghệ mà còn nắm vững chiến thuật triển khai, huấn luyện nhân sự và hệ thống trao đổi dữ liệu theo thời gian thực. Việc tiếp cận những kinh nghiệm này sẽ giúp Ba Lan rút ngắn khoảng cách công nghệ, tránh lãng phí thời gian và nguồn lực.

Về kế hoạch triển khai, Thủ tướng Tusk cho biết, việc xây dựng đội UAV sẽ dựa trên sự hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn của Ukraine, được tài trợ từ ngân sách quốc gia Ba Lan và các quỹ châu Âu. Dự kiến, các chuyên gia Ukraine sẽ tham gia trực tiếp vào việc hiện đại hóa dây chuyền sản xuất tại các doanh nghiệp Ba Lan, chia sẻ chiến thuật sử dụng UAV và huấn luyện phi công.

Thông báo của Thủ tướng Tusk được đưa ra trong bối cảnh hợp tác quốc phòng - quân sự giữa Ba Lan và Ukraine ngày càng được củng cố và tăng cường. Tháng 9/2025, hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ thành lập Nhóm tác chiến chung về UAV, cho phép quân đội Ba Lan sang Ukraine học cách vận hành và chống UAV.

Tháng 2/2026 vừa qua, Thủ tướng Tusk và Tổng thống Zelensky đã ký Thư ý định sản xuất chung UAV cùng các loại vũ khí khác, qua đó tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng song phương.

Như Hoa/VOV-Praha
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 28/4/2026.

Ukraine hé lộ bí mật tên lửa S-71K của Nga, chỉ ra mắt xích công nghệ nước ngoài
Ukraine hé lộ bí mật tên lửa S-71K của Nga, chỉ ra mắt xích công nghệ nước ngoài

VOV.VN - Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) hôm 27/4 công bố thêm chi tiết về tên lửa hành trình phóng từ máy bay S-71K “Kovyor” của Nga, đồng thời giới thiệu mô hình 3D tương tác và phân tích các thành phần của loại vũ khí này.

Ukraine khoét lỗ hổng phòng không Nga, mở rộng đòn tấn công sâu vào hậu phương
Ukraine khoét lỗ hổng phòng không Nga, mở rộng đòn tấn công sâu vào hậu phương

VOV.VN - Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ngày 27/4 nhận định Ukraine đang ngày càng khai thác những điểm yếu trong mạng lưới phòng không Nga, qua đó mở rộng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

