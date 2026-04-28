Ba Lan có kế hoạch thành lập đội UAV với sự hỗ trợ chuyên môn từ Ukraine

Thủ tướng Tusk nhấn mạnh, Ukraine đã trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực về công nghệ máy bay không người lái (UAV) nhờ kinh nghiệm trong cuộc xung đột với Nga. Những kinh nghiệm của Kiev trong việc đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV sẽ giúp Ba Lan bảo vệ không phận hiệu quả hơn.

Ông Tusk khẳng định, Ba Lan sẽ sở hữu một đội UAV hiện đại riêng để không chỉ hỗ trợ Ukraine trong giai đoạn hiện tại mà còn đảm bảo an ninh lâu dài cho người dân, đồng thời góp phần củng cố an ninh chung cho các đồng minh châu Âu. Sự hỗ trợ của Ukraine trong việc xây dựng đội UAV cũng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng-quân sự giữa hai nước trong dài hạn.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Ba Lan lưu ý, trong khi nhiều nước châu Âu vẫn đang nghiên cứu lý thuyết, Ukraine đã biến UAV thành yếu tố then chốt trong chiến lược quân sự hiện đại. Các chuyên gia Ukraine không chỉ am hiểu công nghệ mà còn nắm vững chiến thuật triển khai, huấn luyện nhân sự và hệ thống trao đổi dữ liệu theo thời gian thực. Việc tiếp cận những kinh nghiệm này sẽ giúp Ba Lan rút ngắn khoảng cách công nghệ, tránh lãng phí thời gian và nguồn lực.

Về kế hoạch triển khai, Thủ tướng Tusk cho biết, việc xây dựng đội UAV sẽ dựa trên sự hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn của Ukraine, được tài trợ từ ngân sách quốc gia Ba Lan và các quỹ châu Âu. Dự kiến, các chuyên gia Ukraine sẽ tham gia trực tiếp vào việc hiện đại hóa dây chuyền sản xuất tại các doanh nghiệp Ba Lan, chia sẻ chiến thuật sử dụng UAV và huấn luyện phi công.

Thông báo của Thủ tướng Tusk được đưa ra trong bối cảnh hợp tác quốc phòng - quân sự giữa Ba Lan và Ukraine ngày càng được củng cố và tăng cường. Tháng 9/2025, hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ thành lập Nhóm tác chiến chung về UAV, cho phép quân đội Ba Lan sang Ukraine học cách vận hành và chống UAV.

Tháng 2/2026 vừa qua, Thủ tướng Tusk và Tổng thống Zelensky đã ký Thư ý định sản xuất chung UAV cùng các loại vũ khí khác, qua đó tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng song phương.