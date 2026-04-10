Ba Lan điều máy bay chiến đấu chặn máy bay Nga trên biển Baltic

Theo thông báo của Bộ Chỉ huy tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan, hai chiếc F-16 của Không quân Ba Lan đã nhận diện và hộ tống máy bay Il-20 của Nga ra khỏi khu vực sau khi xác nhận máy bay Nga đang bay với bộ phát đáp bị tắt hoàn toàn và không ghi nhận lộ trình bay theo quy định. Bộ này cũng nhấn mạnh, máy bay Nga đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát trong không phận quốc tế và không vi phạm không phận Ba Lan.

Cục Hàng không Dân dụng Ba Lan cũng cho biết, việc điều động máy bay chiến đấu để chặn các máy bay vi phạm tiêu chuẩn an toàn hàng không quốc tế là một biện pháp tiêu chuẩn nhằm duy trì quyền kiểm soát không phận quốc gia. Cơ quan này khẳng định, đây không phải hành động phô trương sức mạnh mà là công cụ cơ bản để đảm bảo an ninh hàng không, cho phép nhanh chóng xác định các máy bay không phản hồi kiểm soát không lưu hoặc vi phạm các quy định đã được thiết lập.

Trong những tháng gần đây, nhiều vụ việc tương tự cũng đã xảy ra trong không phận quốc tế trên biển Baltic, gần biên giới NATO. Gần đây nhất, ngày 16/3, Không quân Ba Lan cũng đã chặn một chiếc Il-20 khác của Nga, đánh dấu lần thứ chín trong năm các máy bay Nga thực hiện nhiệm vụ trinh sát trong khu vực này.

Ngoài Ba Lan, các nước Bắc Âu và Baltic cũng đã nhiều lần điều động máy bay chiến đấu để chặn các máy bay Nga thực hiện nhiệm vụ trinh sát với cùng đặc điểm là không có kế hoạch bay và tắt bộ phát đáp.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp khi các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đang tạm thời gián đoạn, một phần do tác động từ tình hình Trung Đông. Trong bối cảnh đó, việc Ba Lan điều máy bay chiến đấu chặn máy bay trinh sát của Nga trên biển Baltic cho thấy nước này và các quốc gia sườn phía Đông của NATO tiếp tục duy trì trạng thái cảnh giác cao độ nhằm bảo vệ không phận chung của châu Âu.