Ba Lan điều máy bay chiến đấu chặn máy bay Nga trên biển Baltic

Thứ Sáu, 05:33, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp, mới đây, Ba Lan đã điều động máy bay chiến đấu F-16 để chặn một máy bay trinh sát của Nga hoạt động trên biển Baltic nhằm bảo vệ không phận khu vực.

Theo thông báo của Bộ Chỉ huy tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan, hai chiếc F-16 của Không quân Ba Lan đã nhận diện và hộ tống máy bay Il-20 của Nga ra khỏi khu vực sau khi xác nhận máy bay Nga đang bay với bộ phát đáp bị tắt hoàn toàn và không ghi nhận lộ trình bay theo quy định. Bộ này cũng nhấn mạnh, máy bay Nga đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát trong không phận quốc tế và không vi phạm không phận Ba Lan.

ba lan dieu may bay chien dau chan may bay nga tren bien baltic hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Cục Hàng không Dân dụng Ba Lan cũng cho biết, việc điều động máy bay chiến đấu để chặn các máy bay vi phạm tiêu chuẩn an toàn hàng không quốc tế là một biện pháp tiêu chuẩn nhằm duy trì quyền kiểm soát không phận quốc gia. Cơ quan này khẳng định, đây không phải hành động phô trương sức mạnh mà là công cụ cơ bản để đảm bảo an ninh hàng không, cho phép nhanh chóng xác định các máy bay không phản hồi kiểm soát không lưu hoặc vi phạm các quy định đã được thiết lập.

Trong những tháng gần đây, nhiều vụ việc tương tự cũng đã xảy ra trong không phận quốc tế trên biển Baltic, gần biên giới NATO. Gần đây nhất, ngày 16/3, Không quân Ba Lan cũng đã chặn một chiếc Il-20 khác của Nga, đánh dấu lần thứ chín trong năm các máy bay Nga thực hiện nhiệm vụ trinh sát trong khu vực này.

Ngoài Ba Lan, các nước Bắc Âu và Baltic cũng đã nhiều lần điều động máy bay chiến đấu để chặn các máy bay Nga thực hiện nhiệm vụ trinh sát với cùng đặc điểm là không có kế hoạch bay và tắt bộ phát đáp.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp khi các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đang tạm thời gián đoạn, một phần do tác động từ tình hình Trung Đông. Trong bối cảnh đó, việc Ba Lan điều máy bay chiến đấu chặn máy bay trinh sát của Nga trên biển Baltic cho thấy nước này và các quốc gia sườn phía Đông của NATO tiếp tục duy trì trạng thái cảnh giác cao độ nhằm bảo vệ không phận chung của châu Âu.

Như Hoa/VOV-Praha
Tin liên quan

Ba Lan tuyên bố không gửi hệ thống Patriot đến Trung Đông
Ba Lan tuyên bố không gửi hệ thống Patriot đến Trung Đông

VOV.VN - Ngày 31/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz tuyên bố, nước này sẽ không gửi bất kỳ hệ thống phòng không Patriot nào đến khu vực Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh, an ninh quốc gia và trách nhiệm với NATO vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Ba Lan tuyên bố không gửi hệ thống Patriot đến Trung Đông

Ba Lan tuyên bố không gửi hệ thống Patriot đến Trung Đông

VOV.VN - Ngày 31/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz tuyên bố, nước này sẽ không gửi bất kỳ hệ thống phòng không Patriot nào đến khu vực Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh, an ninh quốc gia và trách nhiệm với NATO vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Ba Lan áp giá trần nhiên liệu, bất chấp cảnh báo từ EC
Ba Lan áp giá trần nhiên liệu, bất chấp cảnh báo từ EC

VOV.VN - Từ ngày 31/3, Ba Lan sẽ áp đặt mức giá trần nhiên liệu, đây là nỗ lực của chính phủ nhằm bảo vệ người tiêu dùng khỏi giá dầu toàn cầu tăng vọt trước ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông. Tuy nhiên, động thái này cũng bị Ủy ban châu Âu chỉ trích vì không phù hợp với các quy định của EU.

Ba Lan áp giá trần nhiên liệu, bất chấp cảnh báo từ EC

Ba Lan áp giá trần nhiên liệu, bất chấp cảnh báo từ EC

VOV.VN - Từ ngày 31/3, Ba Lan sẽ áp đặt mức giá trần nhiên liệu, đây là nỗ lực của chính phủ nhằm bảo vệ người tiêu dùng khỏi giá dầu toàn cầu tăng vọt trước ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông. Tuy nhiên, động thái này cũng bị Ủy ban châu Âu chỉ trích vì không phù hợp với các quy định của EU.

Hạ viện Ba Lan thông qua dự luật kiềm chế giá nhiên liệu tăng vọt
Hạ viện Ba Lan thông qua dự luật kiềm chế giá nhiên liệu tăng vọt

VOV.VN - Ngày 27/3, Hạ viện Ba Lan đã thông qua dự luật nhằm kiềm chế đà tăng vọt của giá nhiên liệu, giảm bớt gánh nặng tài chính cho hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp do tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông.

Hạ viện Ba Lan thông qua dự luật kiềm chế giá nhiên liệu tăng vọt

Hạ viện Ba Lan thông qua dự luật kiềm chế giá nhiên liệu tăng vọt

VOV.VN - Ngày 27/3, Hạ viện Ba Lan đã thông qua dự luật nhằm kiềm chế đà tăng vọt của giá nhiên liệu, giảm bớt gánh nặng tài chính cho hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp do tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông.

