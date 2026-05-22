Mỹ sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, quyết định này được đưa ra sau chiến thắng bầu cử của Tổng thống đắc cử Ba Lan Karol Nawrocki, người theo đường lối dân tộc bảo thủ và được ông Trump công khai ủng hộ.

Thông báo được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết kế hoạch triển khai thêm lực lượng tới Ba Lan đã bị trì hoãn.

Trong nhiều tháng qua, Washington tiến hành rà soát hiện diện quân sự tại châu Âu, trong bối cảnh ông Trump liên tục yêu cầu các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng và đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ an ninh châu Âu.

Giới quan sát từng dự đoán Mỹ có thể cắt giảm lực lượng tại châu Âu nếu NATO không đáp ứng các yêu cầu của Washington. Tuy nhiên, quyết định tăng quân tới Poland cho thấy Nhà Trắng vẫn coi khu vực Đông Âu là trọng điểm chiến lược trước các căng thẳng an ninh liên quan Nga.

Ông Trump từng tiếp đón ông Nawrocki tại Nhà Trắng vào tháng 5 năm ngoái và công khai ủng hộ ứng viên này trong giai đoạn then chốt của chiến dịch tranh cử tại Ba Lan.

Hai nhà lãnh đạo tiếp tục gặp lại nhau tại Nhà Trắng hồi tháng 9, khi ông Trump cam kết tăng cường hiện diện quân sự Mỹ và bảo đảm an ninh quốc phòng cho Ba Lan.

Ba Lan hiện là một trong những đồng minh NATO có lập trường cứng rắn nhất đối với Nga và đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong những năm gần đây. Warsaw cũng nhiều lần đề nghị Mỹ mở rộng hiện diện quân sự thường trực trên lãnh thổ nước này.