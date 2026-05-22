中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan

Thứ Sáu, 05:52, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/5 cho biết, Washington sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, động thái được xem là tín hiệu củng cố hiện diện quân sự của Mỹ tại sườn phía Đông NATO giữa lúc an ninh châu Âu tiếp tục bất ổn và những bất đồng giữa Mỹ với các đồng minh NATO.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, quyết định này được đưa ra sau chiến thắng bầu cử của Tổng thống đắc cử Ba Lan Karol Nawrocki, người theo đường lối dân tộc bảo thủ và được ông Trump công khai ủng hộ.

Thông báo được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết kế hoạch triển khai thêm lực lượng tới Ba Lan đã bị trì hoãn.

my se dieu them 5.000 binh si toi ba lan hinh anh 1
Ảnh minh họa: Ceskenoviny.cz

Trong nhiều tháng qua, Washington tiến hành rà soát hiện diện quân sự tại châu Âu, trong bối cảnh ông Trump liên tục yêu cầu các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng và đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ an ninh châu Âu.

Giới quan sát từng dự đoán Mỹ có thể cắt giảm lực lượng tại châu Âu nếu NATO không đáp ứng các yêu cầu của Washington. Tuy nhiên, quyết định tăng quân tới Poland cho thấy Nhà Trắng vẫn coi khu vực Đông Âu là trọng điểm chiến lược trước các căng thẳng an ninh liên quan Nga.

Ông Trump từng tiếp đón ông Nawrocki tại Nhà Trắng vào tháng 5 năm ngoái và công khai ủng hộ ứng viên này trong giai đoạn then chốt của chiến dịch tranh cử tại Ba Lan.

Hai nhà lãnh đạo tiếp tục gặp lại nhau tại Nhà Trắng hồi tháng 9, khi ông Trump cam kết tăng cường hiện diện quân sự Mỹ và bảo đảm an ninh quốc phòng cho Ba Lan.

Ba Lan hiện là một trong những đồng minh NATO có lập trường cứng rắn nhất đối với Nga và đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong những năm gần đây. Warsaw cũng nhiều lần đề nghị Mỹ mở rộng hiện diện quân sự thường trực trên lãnh thổ nước này.

ban do Iran, eo bien Hormuz, vinh Ba Tu, vinh Oman -axios.jpg

Chiến lược giúp Iran đối phó hiệu quả với Mỹ

VOV.VN - Bị áp đảo về quân sự, Iran đã triển khai chiến lược mang tên “cưỡng ép tam giác”, còn được gọi là “cưỡng ép gián tiếp”, thông qua việc tấn công các quốc gia vùng Vịnh và đe dọa đóng cửa Eo biển Hormuz. Chiến lược này đã khiến Mỹ gặp nhiều khó khăn trong ứng phó suốt thời gian qua.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Mỹ điều thêm 5000 binh sĩ tới Ba Lan mỹ ba lan binh sĩ mỹ nato Tổng thống Mỹ Donald Trump
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ thu hồi kho uranium đã làm giàu của Iran
Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ thu hồi kho uranium đã làm giàu của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/5 tuyên bố, Washington cuối cùng sẽ giành quyền kiểm soát kho uranium được làm giàu của Iran, bất chấp lập trường cứng rắn từ Tehran rằng nước này sẽ không chuyển giao số vật liệu hạt nhân đó ra nước ngoài.

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ thu hồi kho uranium đã làm giàu của Iran

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ thu hồi kho uranium đã làm giàu của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/5 tuyên bố, Washington cuối cùng sẽ giành quyền kiểm soát kho uranium được làm giàu của Iran, bất chấp lập trường cứng rắn từ Tehran rằng nước này sẽ không chuyển giao số vật liệu hạt nhân đó ra nước ngoài.

Iran bác tin đạt thỏa thuận với Mỹ, Pakistan đẩy mạnh nỗ lực trung gian
Iran bác tin đạt thỏa thuận với Mỹ, Pakistan đẩy mạnh nỗ lực trung gian

VOV.VN - Truyền thông Iran đêm 21/5 đồng loạt đăng tin khẳng định, chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được thống nhất với Mỹ về kết thúc xung đột; trực tiếp bác bỏ một số tin đồn trước đó về việc Washington và Tehran đã đạt được giải pháp chấm dứt xung đột.

Iran bác tin đạt thỏa thuận với Mỹ, Pakistan đẩy mạnh nỗ lực trung gian

Iran bác tin đạt thỏa thuận với Mỹ, Pakistan đẩy mạnh nỗ lực trung gian

VOV.VN - Truyền thông Iran đêm 21/5 đồng loạt đăng tin khẳng định, chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được thống nhất với Mỹ về kết thúc xung đột; trực tiếp bác bỏ một số tin đồn trước đó về việc Washington và Tehran đã đạt được giải pháp chấm dứt xung đột.

Nguồn tin Iran tiết lộ chưa đạt thỏa thuận với Mỹ nhưng bất đồng đã thu hẹp
Nguồn tin Iran tiết lộ chưa đạt thỏa thuận với Mỹ nhưng bất đồng đã thu hẹp

VOV.VN - Một nguồn tin cấp cao của Iran ngày 21/5 cho biết hiện nước này chưa đạt được thỏa thuận nào với Mỹ, song khoảng cách giữa hai bên đã được thu hẹp.

Nguồn tin Iran tiết lộ chưa đạt thỏa thuận với Mỹ nhưng bất đồng đã thu hẹp

Nguồn tin Iran tiết lộ chưa đạt thỏa thuận với Mỹ nhưng bất đồng đã thu hẹp

VOV.VN - Một nguồn tin cấp cao của Iran ngày 21/5 cho biết hiện nước này chưa đạt được thỏa thuận nào với Mỹ, song khoảng cách giữa hai bên đã được thu hẹp.

Mỹ giảm hiện diện quân sự ở Đông Âu, Ba Lan tăng tốc tự chủ quốc phòng
Mỹ giảm hiện diện quân sự ở Đông Âu, Ba Lan tăng tốc tự chủ quốc phòng

VOV.VN - Tháng 5/2026, Lầu Năm Góc đã đột ngột tuyên bố sẽ tạm dừng việc triển khai khoảng 4.000 binh sĩ đến Ba Lan như một phần của kế hoạch giảm quân số ở châu Âu...

Mỹ giảm hiện diện quân sự ở Đông Âu, Ba Lan tăng tốc tự chủ quốc phòng

Mỹ giảm hiện diện quân sự ở Đông Âu, Ba Lan tăng tốc tự chủ quốc phòng

VOV.VN - Tháng 5/2026, Lầu Năm Góc đã đột ngột tuyên bố sẽ tạm dừng việc triển khai khoảng 4.000 binh sĩ đến Ba Lan như một phần của kế hoạch giảm quân số ở châu Âu...

Hungary thúc đẩy quan hệ với Ba Lan và mở rộng hợp tác Trung Âu
Hungary thúc đẩy quan hệ với Ba Lan và mở rộng hợp tác Trung Âu

VOV.VN - Ngày 20/5, Thủ tướng Hungary Magyar cho biết, ông muốn thúc đẩy quan hệ giữa nước này và Ba Lan, đồng thời hướng tới mở rộng hợp tác trong khuôn khổ Nhóm Visegrad (V4), đánh dấu bước triển khai cụ thể các cam kết của nhà lãnh đạo Hungary trong chương trình tranh cử.

Hungary thúc đẩy quan hệ với Ba Lan và mở rộng hợp tác Trung Âu

Hungary thúc đẩy quan hệ với Ba Lan và mở rộng hợp tác Trung Âu

VOV.VN - Ngày 20/5, Thủ tướng Hungary Magyar cho biết, ông muốn thúc đẩy quan hệ giữa nước này và Ba Lan, đồng thời hướng tới mở rộng hợp tác trong khuôn khổ Nhóm Visegrad (V4), đánh dấu bước triển khai cụ thể các cam kết của nhà lãnh đạo Hungary trong chương trình tranh cử.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ