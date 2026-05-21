Hungary thúc đẩy quan hệ với Ba Lan và mở rộng hợp tác Trung Âu

Thứ Năm, 06:38, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 20/5, Thủ tướng Hungary Magyar cho biết, ông muốn thúc đẩy quan hệ giữa nước này và Ba Lan, đồng thời hướng tới mở rộng hợp tác trong khuôn khổ Nhóm Visegrad (V4), đánh dấu bước triển khai cụ thể các cam kết của nhà lãnh đạo Hungary trong chương trình tranh cử.

 

Trong khuôn khổ chuyến thăm hai ngày đến Warsaw, Thủ tướng Hungary Magyar đã có cuộc gặp và hội đàm với người đồng cấp Ba Lan Donald Tusk. Bên cạnh việc củng cố và tăng cường quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận sâu về các lĩnh vực then chốt như an ninh năng lượng, hợp tác quốc phòng và quan hệ với Liên minh châu Âu (EU).

Liên quan đến hợp tác khu vực, Thủ tướng Magyar nhấn mạnh, Hungary mong muốn củng cố hợp tác và khôi phục ảnh hưởng của Nhóm Visegrad (V4). Vị trí địa lý liền kề và những lợi ích chiến lược tương đồng là cơ sở để Ba Lan và Hungary trở thành động lực dẫn dắt hợp tác khu vực. Nhà lãnh đạo Hungary cũng đề xuất mở rộng khuôn khổ này ra các nước láng giềng khác như Áo, Romania hay các quốc gia Tây Balkan. Theo ông, việc mở rộng Nhóm V4 sẽ giúp các nước Trung- Đông Âu có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong các quyết định của EU, đồng thời củng cố vị thế và vai trò dẫn dắt của Hungary trong khu vực.

hungary thuc day quan he voi ba lan va mo rong hop tac trung Au hinh anh 1
Thủ tướng Hungary Peter Magyar (trái) và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (phải) tại Warsaw, Ba Lan, ngày 20/5/2026 (Ảnh: Theo Reuters)

Liên quan đến vấn đề Ukraine, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định ủng hộ mục tiêu gia nhập EU của Ukraine, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn chung mà Ba Lan từng áp dụng khi gia nhập khối. Ông Magyar cũng bày tỏ hy vọng vấn đề quyền lợi của cộng đồng thiểu số người Hungary ở vùng Transcarpathia, phía tây Ukraine sẽ sớm được giải quyết thỏa đáng.

Theo giới phân tích, thông qua chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên đến Ba Lan, Thủ tướng Magyar muốn truyền đi thông điệp rằng, Hungary dưới thời chính quyền mới sẵn sàng trở thành đối tác tích cực, đáng tin cậy trong khu vực. Việc ưu tiên củng cố trục quan hệ Ba Lan - Hungary và mở rộng Nhóm V4 không chỉ mang lại lợi ích kinh tế - an ninh thiết thực cho Hungary, mà còn góp phần củng cố sự đoàn kết của các nước Trung Âu, nhất là trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với sự chia rẽ về chiến lược ứng phó xung đột Nga-Ukraine và quan hệ với NATO.

Như Hoa/VOV-Praha
Hungary và EU bất đồng về giải ngân các khoản hỗ trợ hậu Covid-19
VOV.VN - Thủ tướng của Hungary, ông Péter Magyar, đang phải đối đầu với thử thách đầu tiên trước khi nhậm chức là đàm phán thành công, giải phóng được số tiền hỗ trợ hậu Covid-19 bị đóng băng của EU đối với Hungary trong năm nay.

Thủ tướng đắc cử Hungary đặt điều kiện với Ukraine trong tiến trình gia nhập EU

VOV.VN - Thủ tướng đắc cử Hungary Péter Magyar mới đây cho biết, Budapest chỉ đồng ý mở các cuộc đàm phán gia nhập EU nếu Kiev mở rộng thêm quyền lợi cho cộng đồng thiểu số người Hungary tại Ukraine.

EU và Hungary nỗ lực khôi phục quyền tiếp cận nguồn tài trợ của khối

VOV.VN - Ngày 29/4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng đắc cử của Hungary, Peter Magyar đã có cuộc thảo luận về việc giải ngân các khoản tiền của EU bị đóng băng do lo ngại về vấn đề pháp quyền và tham nhũng.

