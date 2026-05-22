Mỹ giảm hiện diện quân sự ở Đông Âu, Ba Lan tăng tốc tự chủ quốc phòng

Sau nhiều thập kỷ duy trì số lượng binh sĩ Mỹ ổn định tại các địa điểm ở khắp Đông Âu, Mỹ đã bắt đầu có những điều chỉnh thay đổi vị trí và cách thức triển khai quân đội dọc theo biên giới khu vực với Nga, trong khi đó Ba Lan đang nỗ lực năng lực sản xuất quốc phòng để ứng phó với các mối đe dọa an ninh trong tương lai.

Tháng này, Lầu Năm Góc đã đột ngột tuyên bố sẽ tạm dừng việc triển khai khoảng 4.000 binh sĩ đến Ba Lan như một phần của kế hoạch giảm quân số ở châu Âu, cũng là động thái thể hiện sự không hài lòng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước việc châu Âu từ chối hỗ trợ trong xung đột ở Trung Đông.

Theo truyền thông phương Tây, các lệnh giảm số lượng và rút quân tương tự đã được ban hành đối với các tài sản quân sự khác của Mỹ trong khu vực. Quyết định này cũng gây bất ngờ với các đồng minh phương Tây và thể hiện sự rạn nứt ngày càng lớn trong mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Ngoài động thái này, việc Mỹ hủy bỏ kế hoạch thành lập tiểu đoàn hỏa lực tầm xa, dự kiến đóng quân ở châu Âu cũng đánh dấu một trong những tổn thất đáng kể của châu Âu trước các mối đe dọa an ninh trong tương lai.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan, Pawel Zalewski cho biết, nước này cũng sở hữu lực lượng lục quân mạnh nhất châu Âu và đang chuẩn bị cho sự gia tăng nhanh chóng năng lực sản xuất quốc phòng. Những bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về sự suy giảm sức mạnh của mối quan hệ quân sự Mỹ - Ba Lan sau quyết định đột ngột của Washington tuần trước về việc trì hoãn triển khai khoảng 4.000 binh sĩ quân đội Mỹ đến Ba Lan.

Tuy nhiên, có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự hợp tác ngày càng tăng giữa ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ và Ba Lan. Đáng chú ý nhất, tập đoàn công nghiệp khổng lồ Honeywell của Mỹ đã ký một thỏa thuận trong tuần này để thành lập một trung tâm lớn chuyên bảo dưỡng động cơ xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất — cơ sở đầu tiên thuộc loại này ở châu Âu.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan cho rằng việc mở rộng, đầu tư và tăng chi tiêu cho cả việc mua sắm, cung cấp hàng hóa quân sự là trọng tâm của chính phủ trong giai đoạn tới. Việc Ba Lan đầu tư mạnh mẽ vào trang thiết bị quân sự sau khi xung đột Ukraine xảy ra cũng góp phần đưa quân đội Ba Lan lên vị trí hàng đầu châu Âu.