Mỹ giảm hiện diện quân sự ở Đông Âu, Ba Lan tăng tốc tự chủ quốc phòng

Thứ Sáu, 05:26, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tháng 5/2026, Lầu Năm Góc đã đột ngột tuyên bố sẽ tạm dừng việc triển khai khoảng 4.000 binh sĩ đến Ba Lan như một phần của kế hoạch giảm quân số ở châu Âu...

Sau nhiều thập kỷ duy trì số lượng binh sĩ Mỹ ổn định tại các địa điểm ở khắp Đông Âu, Mỹ đã bắt đầu có những điều chỉnh thay đổi vị trí và cách thức triển khai quân đội dọc theo biên giới khu vực với Nga, trong khi đó Ba Lan đang nỗ lực năng lực sản xuất quốc phòng để ứng phó với các mối đe dọa an ninh trong tương lai. 

Tháng này, Lầu Năm Góc đã đột ngột tuyên bố sẽ tạm dừng việc triển khai khoảng 4.000 binh sĩ đến Ba Lan như một phần của kế hoạch giảm quân số ở châu Âu, cũng là động thái thể hiện sự không hài lòng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước việc châu Âu từ chối hỗ trợ trong xung đột ở Trung Đông.

Ảnh minh họa. (Avidshub.net)

Theo truyền thông phương Tây, các lệnh giảm số lượng và rút quân tương tự đã được ban hành đối với các tài sản quân sự khác của Mỹ trong khu vực. Quyết định này cũng gây bất ngờ với các đồng minh phương Tây và thể hiện sự rạn nứt ngày càng lớn trong mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Ngoài động thái này, việc Mỹ hủy bỏ kế hoạch thành lập tiểu đoàn hỏa lực tầm xa, dự kiến đóng quân ở châu Âu cũng đánh dấu một trong những tổn thất đáng kể của châu Âu trước các mối đe dọa an ninh trong tương lai.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan, Pawel Zalewski cho biết, nước này cũng sở hữu lực lượng lục quân mạnh nhất châu Âu và đang chuẩn bị cho sự gia tăng nhanh chóng năng lực sản xuất quốc phòng. Những bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về sự suy giảm sức mạnh của mối quan hệ quân sự Mỹ - Ba Lan sau quyết định đột ngột của Washington tuần trước về việc trì hoãn triển khai khoảng 4.000 binh sĩ quân đội Mỹ đến Ba Lan.

Tuy nhiên, có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự hợp tác ngày càng tăng giữa ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ và Ba Lan. Đáng chú ý nhất, tập đoàn công nghiệp khổng lồ Honeywell của Mỹ đã ký một thỏa thuận trong tuần này để thành lập một trung tâm lớn chuyên bảo dưỡng động cơ xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất — cơ sở đầu tiên thuộc loại này ở châu Âu.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan cho rằng việc mở rộng, đầu tư và tăng chi tiêu cho cả việc mua sắm, cung cấp hàng hóa quân sự là trọng tâm của chính phủ trong giai đoạn tới. Việc Ba Lan đầu tư mạnh mẽ vào trang thiết bị quân sự sau khi xung đột Ukraine xảy ra cũng góp phần đưa quân đội Ba Lan lên vị trí hàng đầu châu Âu.

Hungary thúc đẩy quan hệ với Ba Lan và mở rộng hợp tác Trung Âu

VOV.VN - Ngày 20/5, Thủ tướng Hungary Magyar cho biết, ông muốn thúc đẩy quan hệ giữa nước này và Ba Lan, đồng thời hướng tới mở rộng hợp tác trong khuôn khổ Nhóm Visegrad (V4), đánh dấu bước triển khai cụ thể các cam kết của nhà lãnh đạo Hungary trong chương trình tranh cử.

Hải Đăng/VOV-Praha
Xung đột Mỹ - Iran trước nguy cơ rơi vào vòng xoáy nguy hiểm mới

VOV.VN - Sự can dự ngày càng sâu của các nước Vùng Vịnh, nguy cơ gián đoạn năng lượng và những tính toán địa chính trị của các cường quốc đang khiến chảo lửa Trung Đông ngày càng nóng lên.

VOV.VN - Sự can dự ngày càng sâu của các nước Vùng Vịnh, nguy cơ gián đoạn năng lượng và những tính toán địa chính trị của các cường quốc đang khiến chảo lửa Trung Đông ngày càng nóng lên.

Tình báo Mỹ bất ngờ trước tốc độ phục hồi sức mạnh quân sự của Iran

VOV.VN - Tình báo Mỹ cho rằng, quân đội Iran đang phục hồi năng lực nhanh hơn nhiều so với ước tính trước đó, sau khi chịu các đợt không kích dữ dội của Mỹ và Israel trong khuôn khổ chiến dịch “Epic Fury”.

VOV.VN - Tình báo Mỹ cho rằng, quân đội Iran đang phục hồi năng lực nhanh hơn nhiều so với ước tính trước đó, sau khi chịu các đợt không kích dữ dội của Mỹ và Israel trong khuôn khổ chiến dịch “Epic Fury”.

Iran tuyên bố đang xem xét đề xuất hòa bình mới nhất của Mỹ

VOV.VN - Iran ngày 21/5 cho biết đang xem xét đề xuất mới nhất của Washington liên quan đến việc chấm dứt xung đột, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng chờ thêm “vài ngày” để nhận được “câu trả lời đúng đắn” từ Tehran, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

VOV.VN - Iran ngày 21/5 cho biết đang xem xét đề xuất mới nhất của Washington liên quan đến việc chấm dứt xung đột, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng chờ thêm “vài ngày” để nhận được “câu trả lời đúng đắn” từ Tehran, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Ba Lan thành lập trung tâm dịch vụ đầu tiên ở châu Âu dành cho động cơ xe tăng Abrams

VOV.VN - Ngày 18/5, Thủ tướng Donald Tusk cho biết, nhà máy bảo dưỡng quân sự WZL-1 của Ba Lan đã ký thỏa thuận với tập đoàn quốc phòng Honeywell của Mỹ để thành lập trung tâm dịch vụ đầu tiên ở châu Âu dành cho động cơ xe tăng Abrams, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình hiện đại hóa quân sự của nước này.

VOV.VN - Ngày 18/5, Thủ tướng Donald Tusk cho biết, nhà máy bảo dưỡng quân sự WZL-1 của Ba Lan đã ký thỏa thuận với tập đoàn quốc phòng Honeywell của Mỹ để thành lập trung tâm dịch vụ đầu tiên ở châu Âu dành cho động cơ xe tăng Abrams, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình hiện đại hóa quân sự của nước này.

Ba Lan thông qua luật về tiền điện tử giữa bê bối lừa đảo hàng triệu USD

VOV.VN - Trong một bước đi quan trọng nhằm thắt chặt quản lý thị trường tài sản số, các nhà lập pháp Ba Lan ngày đã chính thức thông qua dự luật triển khai Quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của Liên minh châu Âu.

VOV.VN - Trong một bước đi quan trọng nhằm thắt chặt quản lý thị trường tài sản số, các nhà lập pháp Ba Lan ngày đã chính thức thông qua dự luật triển khai Quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của Liên minh châu Âu.

