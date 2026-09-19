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Ba Lan gia nhập liên minh chống tên lửa đạn đạo cùng Ukraine và đồng minh

Thứ Bảy, 06:51, 19/09/2026
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VOV.VN - Ngày 18/9, Thủ tướng Donald Tusk tuyên bố, Ba Lan đã gia nhập liên minh chống tên lửa đạn đạo cùng Ukraine và chín nước châu Âu nhằm tăng khả năng bảo vệ không phận quốc gia thông qua hợp tác công nghiệp-quốc phòng châu Âu.

Ba Lan gia nhập liên minh chống tên lửa đạn đạo cùng Ukraine. Phát biểu trước báo giới trong khuôn khổ tham dự Hội nghị thượng đỉnh "Carpathian Eight" ở miền Tây Ukraine, diễn đàn hợp tác khu vực mới do Tổng thống Zelensky công bố, Thủ tướng Donald Tusk cho biết, Ba Lan đã gia nhập liên minh chống tên lửa đạn đạo cùng với Ukraine và các nước châu Âu khác.

Theo nhà lãnh đạo Ba Lan, chủ quyền và an ninh của Ukraine cũng đồng nghĩa với chủ quyền và an ninh của Ba Lan. Việc Ba Lan tham gia liên minh này sẽ không chỉ bảo đảm an ninh không phận quốc gia, mà còn góp phần bảo vệ không phận châu Âu.

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Thủ tướng Ba Lan - Donald Tusk (Ảnh: Reuters)

Tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị, Thủ tướng  Donald Tusk cho biết thêm, Ba Lan đã chuẩn bị một gói viện trợ quan trọng mới cho Ukraine, tuy nhiên không công bố chi tiết thành phần, giá trị, đồng thời khẳng định, khuôn khổ hợp tác khu vực “Carpathian Eight” sẽ góp phần củng cố, tăng cường quan hệ giữa các nước trong vùng với EU.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky bày tỏ tin tưởng rằng, liên minh sẽ xây dựng được năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo. Ba Lan sẽ là đối tác tiếp theo của Ukraine và các nước châu Âu.

Với tuyên bố của Thủ tướng  Donald Tusk, Ba Lan trở thành quốc gia thứ 11 trong liên minh chống tên lửa đạn đạo do Ukraine và 9 quốc gia châu Âu thành lập ngày 13/7 tại Paris (Pháp), bên lề Hội nghị Liên minh các nước sẵn sàng. Mục tiêu là nhằm tăng cường phòng thủ châu Âu trước nguy cơ thiếu hụt tên lửa đánh chặn, đồng thời mở đường để Ukraine tiếp cận năng lực sản xuất châu Âu và chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ cuộc xung đột.

Trước đó, ngày 11/9, Tổng thống Zelensky cho biết, ông hy vọng sẽ thử nghiệm hệ thống chống tên lửa đạn đạo đầu tiên thuộc dự án Freyja sớm nhất vào cuối năm 2026.

Như Hoa/VOV-Praha
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