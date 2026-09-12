Ba Lan hướng tới xây dựng hệ thống Starlink nội địa vào năm 2030

Ngày 11/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, nước này có thể triển khai mạng lưới thông tin liên lạc vệ tinh nội địa tương tự hệ thống Starlink trong vài năm tới.

Theo đó, hai bên bắt đầu hợp tác nghiên cứu về hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh quân sự MILSATCOM cho Lực lượng Vũ trang Ba Lan. Mục tiêu là nhằm phát triển chuyên môn và nền tảng công nghiệp của Ba Lan, cho phép nước này tự xây dựng, vận hành và phát triển các hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh tiên tiến, đồng thời tận dụng tối đa tiềm năng của Iceye và các công ty thuộc Tập đoàn Vũ khí Ba Lan.

Công ty công nghệ vũ trụ Ba Lan-Phần Lan Iceye và Tập đoàn Vũ khí Ba Lan ký thư thỏa thuận ngày 10/09/2026 tại Kielce, Ba Lan (Ảnh: PAP)

Các bên cho biết, chương trình dự kiến gồm mạng lưới nhiều vệ tinh trên quỹ đạo, hạ tầng mặt đất và năng lực sản xuất tại Ba Lan, hướng tới khả năng vận hành đầy đủ vào năm 2030. Đây được xem là bước đầu để Ba Lan tự xây hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh riêng, một giải pháp nội địa nhằm giảm phụ thuộc vào mạng lưới như Starlink.

Thủ tướng Tusk nhấn mạnh, Ba Lan có thể trở thành quốc gia dẫn đầu châu Âu trong việc xây dựng quyền tự chủ và chủ quyền thực sự trong lĩnh vực vũ trụ. Theo ông, an ninh của Ba Lan và toàn châu Âu không thể phụ thuộc vào ý muốn của một cá nhân hay một tập đoàn tư nhân duy nhất. Do đó, việc tự phát triển mạng lưới Internet vệ tinh băng thông rộng của riêng quốc gia là một trong những nhiệm vụ chiến lược và cấp bách nhất trong thời gian tới

Việc Ba Lan thúc đẩy xây dựng mạng lưới vệ tinh quốc gia diễn ra trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng trong nước và năng lực vệ tinh nhằm giảm sự phụ thuộc vào bên ngoài trong bối cảnh lo ngại an ninh gia tăng ở châu Âu. Trước đó, Ba Lan đã phân bổ 656 triệu Euro cho dự án xây dựng chòm sao vệ tinh IRIS², đồng thời tiếp tục đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng và tham gia nhiều chương trình không gian quốc tế khác.