Ba Lan kêu gọi tăng cường sự hiện diện của Mỹ bất chấp căng thẳng ở Trung Đông

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết Ba Lan hy vọng Mỹ sẽ gia tăng sự hiện diện quân sự tại Ba Lan bất chấp những căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Ông khẳng định lại các cuộc thảo luận về việc tăng cường triển khai quân sự của Mỹ ở sườn phía đông của NATO đã diễn ra trong nhiều tháng và không bị ảnh hưởng bởi những diễn biến ở Trung Đông. Ông nói thêm rằng tình hình Trung Đông không làm gián đoạn những nỗ lực này và không ngăn cản việc thực hiện kế hoạch lâu dài nhằm tăng cường sự hiện diện của Mỹ tại Ba Lan.

Những bình luận này được đưa ra sau khi báo chí Mỹ đưa tin chính quyền tổng thống Trump đang xem xét việc tái triển khai quân đội Mỹ ở châu Âu như một phần của chiến lược gây áp lực mạnh mẽ hơn đối với Liên minh NATO. Trước đó, trong một số báo cáo cũng cho biết Tổng thống Trump từng đe dọa rút khỏi NATO, mặc dù bất kỳ động thái nào như vậy đều cần sự chấp thuận của Quốc hội nước này.

Trước đó, theo báo cáo từ Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ (DMDC), tính đến tháng 12/2025, Mỹ có khoảng 68.000 quân nhân tại ngũ đóng quân thường trực tại các căn cứ ở châu Âu, chưa bao gồm lực lượng luân chuyển tham gia các nhiệm vụ triển khai và tập trận. Ước tính, quân đội Mỹ hiện diện tại hơn mười quốc gia châu Âu, trong đó tập trung đông nhất tại Đức, Italia và Anh.