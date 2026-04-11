中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ba Lan kêu gọi tăng cường sự hiện diện của Mỹ bất chấp căng thẳng ở Trung Đông

Thứ Bảy, 06:25, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN -Ngày 10/4, truyền thông Ba Lan đưa tin, Bộ trưởng quốc phòng Ba Lan kêu gọi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự trên lãnh thổ của mình nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực sườn Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bất chấp những căng thẳng đang diễn ra tại Trung Đông hay cuộc xung đột liên quan đến Iran.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết Ba Lan hy vọng Mỹ sẽ gia tăng sự hiện diện quân sự tại Ba Lan bất chấp những căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Ông khẳng định lại các cuộc thảo luận về việc tăng cường triển khai quân sự của Mỹ ở sườn phía đông của NATO đã diễn ra trong nhiều tháng và không bị ảnh hưởng bởi những diễn biến ở Trung Đông. Ông nói thêm rằng tình hình Trung Đông không làm gián đoạn những nỗ lực này và không ngăn cản việc thực hiện kế hoạch lâu dài nhằm tăng cường sự hiện diện của Mỹ tại Ba Lan.

ba lan keu goi tang cuong su hien dien cua my bat chap cang thang o trung Dong hinh anh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan - Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Những bình luận này được đưa ra sau khi báo chí Mỹ đưa tin chính quyền tổng thống Trump đang xem xét việc tái triển khai quân đội Mỹ ở châu Âu như một phần của chiến lược gây áp lực mạnh mẽ hơn đối với Liên minh NATO. Trước đó, trong một số báo cáo cũng cho biết Tổng thống Trump từng đe dọa rút khỏi NATO, mặc dù bất kỳ động thái nào như vậy đều cần sự chấp thuận của Quốc hội nước này.

Trước đó, theo báo cáo từ Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ (DMDC), tính đến tháng 12/2025, Mỹ có khoảng 68.000 quân nhân tại ngũ đóng quân thường trực tại các căn cứ ở châu Âu, chưa bao gồm lực lượng luân chuyển tham gia các nhiệm vụ triển khai và tập trận. Ước tính, quân đội Mỹ hiện diện tại hơn mười quốc gia châu Âu, trong đó tập trung đông nhất tại Đức, Italia và Anh.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: Ba Lan Trump NATO quốc phòng Trung Đông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ