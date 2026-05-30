Ba Lan khẳng định sự hiện diện của quân đội Mỹ là biện pháp phòng thủ và răn đe

Ngoại trưởng Ba Lan Maciej Wewiór tại cuộc trao đổi với truyền thông của Ba Lan đã khẳng định, quân đội đồng minh tại Ba Lan là sự tăng cường cần thiết cho an ninh sườn phía Đông của NATO, đặc biệt trong bối cảnh xung đột tại Ukraine có nhiều diễn biến căng thẳng. Ông Maciej Wewiór cũng nhấn mạnh, đây là các biện pháp mà NATO thực hiện để bảo vệ biên giới và công dân của mình.

Ông Maciej Wewiór nói thêm, bất kỳ nỗ lực nào của Nga nhằm áp đặt các điều khoản triển khai quân đội trên lãnh thổ Ba Lan đều là vô căn cứ; vi phạm quyền chủ quyền của Ba Lan trong việc tự quyết định nhu cầu an ninh của mình.

Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận Dragon 24 ở Korzeniewo, miền Bắc Ba Lan - Ảnh: PAP/TTXVN

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã cảnh báo rằng, việc triển khai thêm binh lính Mỹ đến Ba Lan sẽ dẫn đến leo thang căng thẳng trên khắp châu Âu, và Nga sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp trả đũa.

Động thái này diễn ra sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump vào ngày 21/5 rằng, Mỹ sẽ gửi thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan. Ngay sau đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết, quyết định này cần được chuyển thành một quá trình lập kế hoạch cụ thể, đồng thời lưu ý Lầu Năm Góc cần thời gian để tái triển khai lực lượng trên khắp châu Âu.