  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ba Lan khẳng định sự hiện diện của quân đội Mỹ là biện pháp phòng thủ và răn đe

Thứ Bảy, 05:53, 30/05/2026
VOV.VN - Ba Lan vừa bác bỏ tuyên bố của Nga rằng, việc điều thêm quân Mỹ đến nước này có nguy cơ làm leo thang căng thẳng, nhấn mạnh sự hiện diện của lực lượng đồng minh trên lãnh thổ Ba Lan là một biện pháp phòng thủ và răn đe.

Ngoại trưởng Ba Lan Maciej Wewiór tại cuộc trao đổi với truyền thông của Ba Lan đã khẳng định, quân đội đồng minh tại Ba Lan là sự tăng cường cần thiết cho an ninh sườn phía Đông của NATO, đặc biệt trong bối cảnh xung đột tại Ukraine có nhiều diễn biến căng thẳng. Ông Maciej Wewiór cũng nhấn mạnh, đây là các biện pháp mà NATO thực hiện để bảo vệ biên giới và công dân của mình.

Ông Maciej Wewiór nói thêm, bất kỳ nỗ lực nào của Nga nhằm áp đặt các điều khoản triển khai quân đội trên lãnh thổ Ba Lan đều là vô căn cứ; vi phạm quyền chủ quyền của Ba Lan trong việc tự quyết định nhu cầu an ninh của mình.

Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận Dragon 24 ở Korzeniewo, miền Bắc Ba Lan - Ảnh: PAP/TTXVN

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã cảnh báo rằng, việc triển khai thêm binh lính Mỹ đến Ba Lan sẽ dẫn đến leo thang căng thẳng trên khắp châu Âu, và Nga sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp trả đũa.

Động thái này diễn ra sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump vào ngày 21/5 rằng, Mỹ sẽ gửi thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan. Ngay sau đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết, quyết định này cần được chuyển thành một quá trình lập kế hoạch cụ thể, đồng thời lưu ý Lầu Năm Góc cần thời gian để tái triển khai lực lượng trên khắp châu Âu.

Ba Lan chuẩn bị ký thỏa thuận quân sự trị giá 27 tỷ USD với EU

VOV.VN - Ngày 28/5, Ba Lan đã tổ chức lễ ký kết các hợp đồng đầu tiên trong khuôn khổ chương trình Hành động An ninh vì châu Âu (SAFE) tại Bộ Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Mạng, ngoại ô Warsaw, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho gói hỗ trợ tài chính quốc phòng trị giá hàng chục tỷ euro.

Hải Đăng/VOV-Praha
Ba Lan triệu tập Đại sứ Nga trong động thái phản ứng trước các mối đe dọa an ninh
VOV.VN -Ba Lan triệu tập Đại sứ Nga và yêu cầu chấm dứt các hành động bị cho là đe dọa an ninh quốc gia, trong bối cảnh căng thẳng Nga - NATO tiếp tục gia tăng sau loạt diễn biến quân sự quanh Ukraine.

Ba Lan điều máy bay chiến đấu sau đợt tập kích quy mô lớn tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/5, Ba Lan đã nhanh chóng điều động máy bay chiến đấu sau đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn nhằm vào Ukraine để bảo vệ không phận quốc gia và biên giới phía đông của NATO.

NATO hoan nghênh Mỹ tăng quân tới Ba Lan, kêu gọi chia sẻ gánh nặng quốc phòng

VOV.VN - Ngày 22/5, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã hoan nghênh quyết định việc Mỹ trong việc triển khai thêm khoảng 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, coi đây là động thái quan trọng nhằm củng cố an ninh cho sườn phía Đông của liên minh trong bối cảnh căng thẳng với Nga tiếp tục gia tăng. 

Vì sao ông Trump triển khai thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo triển khai thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan giữa lúc Washington cân nhắc giảm hiện diện quân sự tại châu Âu, làm dấy lên nhiều câu hỏi về chiến lược mới của Mỹ với NATO.

Thủ tướng Tusk hoan nghênh quyết định điều quân đến Ba Lan của Mỹ

VOV.VN - Ngày 22/5, Thủ tướng Donald Tusk hoan nghênh quyết định của Tổng thống Trump điều động thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, đồng thời cho rằng động thái này thể hiện cam kết của Washington đối với an ninh khu vực.

