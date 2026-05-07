Ba Lan, Slovakia tăng cường ứng phó cháy rừng và hạn hán nghiêm trọng

Tại Ba Lan, một vụ cháy rừng lớn đã thiêu rụi khoảng 300 hecta rừng thuộc tỉnh Lublin, gần biên giới Ukraine. Đám cháy lan nhanh do gió mạnh và điều kiện khô hạn, buộc các cơ quan chức năng phải huy động hơn 100 đơn vị cứu hỏa với 372 lính cứu hỏa, hơn 100 cảnh sát và 50 binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ.

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwiński cho biết, sau khi xác định tình hình chữa cháy còn nhiều khó khăn, lực lượng cứu hỏa đã khẩn trương thiết lập thêm các vành đai cản lửa nhằm ngăn chặn đám cháy lan rộng. Trong khi đó, Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Hennig-Kloska cảnh báo, nhiệt độ cao và độ ẩm đất thấp bất thường là nguyên nhân chính khiến số vụ cháy rừng gia tăng, với 136 vụ cháy rừng chỉ riêng trong ngày 5/5.

Lực lượng cứu hỏa tham gia dập tắt đám cháy (Ảnh-Theo PAP)

Trước tình hình đó, Chính phủ Ba Lan đã triển khai hàng loạt biện pháp phòng ngừa như cấm vào một số khu rừng và công viên quốc gia, tăng giám sát bằng máy bay không người lái và cấm đốt lửa ngoài trời tại tỉnh Lublin.

Cùng với Ba Lan, Slovakia cũng đang hứng chịu một trong những đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Các chuyên gia từ Viện Khí tượng Thủy văn Slovakia đánh giá, lượng mưa từ tháng 12/2025 đến tháng 4/2026 giảm mạnh xuống dưới mức bình thường, tạo ra tình trạng hạn hán nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến nông nghiệp.

Ông Šumichrast, người đứng đầu Hiệp hội các nhà trồng rau và khoai tây của Slovakia nhấn mạnh, tình hình hạn hán nghiêm trọng khiến người trồng khoai tây ở miền Bắc gặp nhiều khó khăn. Áp lực tài chính lên các trang trại ngày càng lớn, khi mùa màng kém cùng với giá ngũ cốc thấp và chi phí sản xuất tăng cao, buộc một số nhà sản xuất phải cân nhắc cắt giảm chi tiêu, vay vốn hoặc giảm lao động để tồn tại.

Hạn hán nghiêm trọng tại miền Đông Slovakia (Ảnh- theo spectator.sme.sk)

Các chuyên gia Viện Khí tượng Thủy văn Slovakia dự báo, mặc dù sẽ có mưa vào cuối tuần này do một khối khí lạnh di chuyển qua khu vực, đặc biệt ở miền Trung và Bắc Slovakia, tuy nhiên đó chỉ là mưa rào và dông cục bộ, không phải lượng mưa diện rộng và kéo dài cần thiết để chấm dứt hạn hán. Dù lượng mưa tháng 5 có thể cao hơn tháng 4, tổng lượng mưa vẫn có khả năng thấp hơn mức trung bình dài hạn, khiến tình trạng hạn hán tiếp tục kéo dài trên phần lớn lãnh thổ.